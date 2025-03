Έρχεται μεγάλη αλλαγή στο ποδόσφαιρο: Η FIFA σχεδιάζει Μουντιάλ με 64 ομάδες

Το ποδόσφαιρο αλλάζει και οι διοργανώσεις μεγαλώνουν, με όλες τις ομοσπονδίες να προχωρούν σε σαρωτικές αλλαγές και τη FIFA να έχει ήδη φέρει στο τραπέζι με τη σειρά της μία πολύ ιδιαίτερη πρόταση για το Μουντιάλ.

Συγκεκριμένα, η FIFA μελετά την αύξηση του αριθμού των ομάδων που συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στην έκδοση του 2026, θα υπάρχουν ήδη 48 ομάδες, αλλά ο υψηλότερος ποδοσφαιρικός φορέας θα σχεδιάζει ήδη συνολικά 64 ομάδες για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

Όπως αναφέρουν στο εξωτερικό, το συγκεκριμένο πλάνο της FIFA θα χρησίμευε ως φόρος τιμής στην εκατονταετηρίδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ωστόσο, η υλοποίηση αυτής της πρότασης θα ήταν εξαιρετικά περίπλοκη, δεδομένου ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 θα διεξαχθεί για πρώτη φορά σε τρεις ηπείρους, Αμερική, Ευρώπη και Αφρική.

