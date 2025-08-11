La Liga στο Μαϊάμι; Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα πιο κοντά από ποτέ

Η ιδέα της La Liga να μεταφέρει επίσημο παιχνίδι πρωταθλήματος στις ΗΠΑ ζωντανεύει ξανά — αυτήν τη φορά με πραγματική δυναμική. Η Ισπανική Ομοσπονδία (RFEF) ενέκρινε το αίτημα Βιγιαρεάλ και Μπαρτσελόνα για να διεξαχθεί το ματς της 17ης αγωνιστικής στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι στις 20 Δεκεμβρίου 2025.

Είναι το πρώτο και πιο κρίσιμο βήμα για να γραφτεί ιστορία με τον πρώτο αγώνα ευρωπαϊκού κορυφαίου πρωταθλήματος επί αμερικανικού εδάφους.

Το σχέδιο, ωστόσο, δεν «κλειδώνει» ακόμα: απαιτείται η τυπική έγκριση της UEFA και κατόπιν της FIFA, ενώ στις ΗΠΑ χρειάζεται συνεννόηση και με την US Soccer και την Concacaf. Το θεσμικό μονοπάτι έχει αποσαφηνιστεί μετά τις πρόσφατες νομικές εξελίξεις γύρω από ματς εκτός συνόρων, αλλά οι οριστικές υπογραφές απομένουν.

Στο αγωνιστικό/λειτουργικό σκέλος, ο στόχος είναι σαββατοκύριακο 20–21 Δεκεμβρίου, με προτίμηση στο Σάββατο (20/12), καθώς την Κυριακή (21/12) το γήπεδο φιλοξενεί τον αγώνα NFL Dolphins–Bengals. Άρα, ο προγραμματισμός της La Liga θα πρέπει να “κουμπώσει” γύρω από αυτό το slot.

Πόσο πιθανό είναι να γίνει;

Σαφώς πιο πιθανό από κάθε προηγούμενη απόπειρα (θυμίζουμε Tζιρόνα–Μπαρτσελόνα το 2018 και Βιγιαρεάλ–Ατλέτικο το 2019 που «μπλοκαρίστηκαν»). Με την RFEF να λέει «ναι», το μεγαλύτερο εμπόδιο στην Ισπανία έχει αρθεί.

Αν η UEFA δώσει το «ΟΚ» και η FIFA ολοκληρώσει τη διαδικασία, το project έχει ισχυρές πιθανότητες υλοποίησης — οι μεγαλύτερες μέχρι σήμερα. Παραμένουν, βέβαια, πολιτικές/αντιληπτικές ενστάσεις (ισονομία διοργάνωσης, απώλεια έδρας), αλλά το momentum είναι εμφανώς υπέρ της μετακόμισης.

Με απλά λόγια: σήμερα περάσαμε από τη θεωρία στην πράξη. Αν δεν «σκοντάψει» θεσμικά το εγχείρημα τις επόμενες εβδομάδες, το Βιγιαρεάλ–Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι είναι πιο κοντά από ποτέ — με επικρατέστερη ημερομηνία το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025.