Τερ Στέγκεν: «Αγαπώ την Μπαρτσελόνα θα συνεργαστώ με την ομάδα για να βρεθεί λύση»
Ο Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν τοποθετήθηκε για το ζήτημα που έχει προκύψει με την Μπαρτσελόνα, τονίζοντας πως θέλει να συνεργαστεί με την ομάδα προκειμένου να βρεθεί η καλύτερη λύση για όλους.
- Τουλάχιστον 21 νεκροί μετά από τροχαίο λεωφορείου που μετέφερε άτομα από κηδεία
- Την τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύει η ΑΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής - Σαρωτικές διασταυρώσεις
- Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά που ξέσπασε σπίτι της στην Κηφισιά
- Η Ουκρανία θα κάνει παραχωρήσεις, λέει ο Τραμπ πριν από τη συνάντησή του με τον Πούτιν
Ο Μαρκ Αντρέ Τερ Στέγκεν βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από την Μπαρτσελόνα, η οποία δεν τον υπολογίζει και του το έχει μεταβιβάσει σε όλους τους τόνους.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ακουστεί πολλά. Ότι η Μπαρτσελόνα προσπαθεί με ύπουλο τρόπο να τον εξωθήσει στην αποχώρηση, ότι τον έχουν εντελώς στο περιθώριο μέχρι και ότι του κάνουν… bullying έχει γραφτεί.
Ωστόσο ο Γερμανός τερματοφύλακας μέσω τοποθέτησής του αναφέρει πως αγαπάει την Μπαρτσελόνα και θα συνεργαστεί με την ομάδα προκειμένου να βρεθεί η πιο συμφέρουσα λύση και για τις δύο πλευρές.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Τερ Στέγκεν:
«Οι τελευταίοι μήνες ήταν δύσκολοι για μένα, τόσο σωματικά όσο και προσωπικά. Προτεραιότητά μου ήταν πάντα να επιστρέψω στο γήπεδο και να βοηθήσω την ομάδα.
Η απόφαση για την επέμβαση ελήφθη σε συνεργασία με ιατρικούς επαγγελματίες και εγκρίθηκε από τον σύλλογο, με στόχο την προστασία της μακροπρόθεσμης καριέρας μου.
Υπήρξαν πολλές αβάσιμες εικασίες. Θέλω να διευκρινίσω ότι όλες οι μεταγραφές και οι ανανεώσεις ολοκληρώθηκαν πριν από την επέμβαση. Είναι άδικο να υπονοείται ότι ο τραυματισμός μου χρησιμοποιήθηκε για να εγγραφούν άλλοι.
Πάντα ενήργησα με επαγγελματισμό και σεβασμό. Αγαπώ βαθιά τη Μπαρτσελόνα, αυτή την πόλη και τους οπαδούς. Η δέσμευσή μου προς τον σύλλογο είναι απόλυτη. Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ με τη διοίκηση του συλλόγου για να επιλύσω αυτή την κατάσταση με εποικοδομητικό τρόπο.
Πολλά μπορεί να έχουν αλλάξει, αλλά ένα πράγμα δεν θα αλλάξει ποτέ: Σας αγαπώ, Culers!».
- NBA: ΛεΜπρόν εναντίον Κάρι στην πρεμιέρα – Δεν παίζουν οι Μπακς τα Χριστούγεννα
- Ραχίμοβα – Σάκκαρη 1-2: Μεγάλη νίκη για την Ελληνίδα τενίστρια και τώρα… Παολίνι
- Crash test για την Εθνική απέναντι στη Σερβία
- Δυνατό φιλικό κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου ο Ολυμπιακός
- Η Παρί περιμένει προτάσεις για τον Ντοναρούμα – Τι γίνεται με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Τερ Στέγκεν: «Αγαπώ την Μπαρτσελόνα θα συνεργαστώ με την ομάδα για να βρεθεί λύση»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις