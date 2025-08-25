Serie A: Άνετη νίκη στην πρεμιέρα η Γιουβέντους, απώλεια για την Αταλάντα

Πρεμιέρα με νίκη στη Serie A για τη Γιουβέντους που επικράτησε με 2-0 στο Τορίνο της Πάρμα, έχοντας ευκαιρίες και για περισσότερα γκολ. Ο Γιλντίζ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής καθώς έφτιαξε και τα δύο γκολ των «μπιανκονέρι».

Το πρώτο μέρος ήταν ένας μονόλογος για τη Γιούβε που έχασε σημαντικές ευκαιρίες με Ντέιβιντ, Κονσεϊσάο και Τουράμ, αλλά ο Σουζούκι «ύψωσε» τείχος. Στο δεύτερο μέρος όμως, δεν μπόρεσε να κάνει πολλά.

Στο 54′ ο Κονσεϊσάο είχε δοκάρι και πέντε λεπτά μετά ο Ντέιβιντ με σουτ έκανε το 1-0 από ασίστ του Γιλντίζ. Στο 83′ ο Καμπιάσο αποβλήθηκε με ανόητη ενέργεια, αλλά πριν προλάβει να αναθαρρήσει η Πάρμα, ο Γιλντίζ βρήκε τον Βλάχοβιτς στον χώρο και εκείνος τελείωσε τη φάση για το 2-0 στο 85′.

Γιουβέντους: Ντι Γκρεγκόριο, Καλουλού, Μπρέμερ, Γκάτι (57’ Ζοάο Μάριο), Γκονζάλεζ, Καμπιάσο, Τουράμ, Λοκατέλι (57’ Κοουπμάινερς), Κονσεϊσάο, Γιλντίζ (89’ ΜαΚένι), Ντέιβιντ (80’ Βλάχοβιτς)

Πάρμα: Σουζούκι, Ντελπράτο, Τσιρκάτι, Βαλέντι, Λόβικ (89′ Εστέβεζ), Βαλερί, Ορντόνεζ (57’ Σόρενσεν), Κεϊτά (89’ Τζούριτς), Μπερναμπέ, Πελεγκρίνο, Άλκμβιστ (80’ Μπενετζίτζακ).

Στραβοπάτημα για την Αταλάντα

Θύμα έκπληξης έπεσε η Αταλάντα που έμεινε στο 1-1 με τη νεοφώτιστη Πίζα στο Μπέργκαμο.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 39′ με αυτογκόλ του Χίεν και το μόνο που κατάφεραν οι γηπεδούχοι ήταν να ισοφαρίσουν με πλασέ του Σκαμάκα στο 51′. Επτά λεπτά μετά ο Ιταλός είχε και δοκάρι, αλλά το 1-1 δεν άλλαξε μέχρι το τέλος.

Αταλάντα: Καρνεζέτσκι, Τζιμσίτι, Χίεν, Σκαλβίνι(88’ Κοσούνου), Ζαλέφσκι, Πάσαλιτς(71’ Έντερσον), Ντε Ρουν, Μπελανόβα, Ντε Κέτελαρ(84’ Σάμαρτζιτς), Μαλντίνι(71’ Σουλεμάνα), Σκαμάκα(71’ Κρστόβιτς)

Πίζα: Σέμπερ, Καρατσιόλο, Ντενούν(78’ Καλαμπρέζι), Κανεστρέλι, Τουρέ, Μαρίν(78’ Πιτσινίνι), Αέμπισερ, Ανγκόρι, Τραμόνι(61΄Κουαδράδο), Μορέο(61’ Ακινσαμίρο), Μέιστερ(54’ Ενζολά)

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής της Serie A

Τζένοα – Λέτσε 0-0

Σασουόλο – Νάπολι 0-2

Ρόμα – Μπολόνια 1-0

Μίλαν – Κρεμονέζε 1-2

Κάλιαρι – Φιορεντίνα 1-1

Κόμο – Λάτσιο 2-0

Γιουβέντους – Πάρμα 2-0

Αταλάντα – Πίζα 1-1

25/8 19:30 Ουντινέζε – Βερόνα

25/8 21:45 Ίντερ – Τορίνο



Η βαθμολογία της Serie A:

Το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής:

29/8 19:30 Κρεμονέζε – Σασουόλο

29/8 21:45 Λέτσε – Μίλαν

30/8 19:30 Μπολόνια – Κόμο

30/8 19:30 Πάρμα – Αταλάντα

30/8 21:45 Νάπολι – Κάλιαρι

30/8 21:45 Πίζα – Ρόμα

31/8 19:30 Τορίνο – Φιορεντίνα

31/8 19:30 Τζένοα – Γιουβέντους

31/8 21:45 Ίντερ – Ουντινέζε

31/8 21:45 Λάτσιο – Βερόνα