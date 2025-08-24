Serie A: Ήττα σοκ για τη Μίλαν από την Κρεμονέζε – «Επαγγελματική» νίκη η Ρόμα με Μπολόνια
Η Μίλαν ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο το πρωτάθλημα: Με εντός έδρας ήττα από την Κρεμονέζει (1-2)! – Νίκη με 1-0 για τη Ρόμα κόντρα στην Μπολόνια.
- Αταλάντη: Αυτοκίνητο παραβίασε STOP και σκότωσε 32χρονη μητέρα – Τι είπε ο σύζυγος του θύματος
- Παγκράτι: 27χρονος πήγε να ληστέψει ηλικιωμένη και κλείστηκε στο ασανσέρ
- Έβαλε… σκούπα ο Γιώργος Μαζωνάκης – «Σαββατογενική, Σαββατογεννημένος, Σαββατοκύριακο»
- Ασπρόπυργος: Νεαροί ξυλοκόπησαν εργαζόμενους σε απορριμματοφόρο – Στο νοσοκομείο ο οδηγός
Η νεοφώτιστη στη Serie A, Κρεμονέζε, έκανε το «μπαμ» στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Νίκησε μέσα στο «Σαν Σίρο» τη Μίλαν με 2-1, κάνοντας παράλληλα το ιδανικότερο ξεκίνημα στη νέα σεζόν.
Οι «ροσονέρι» δεν κατάφεραν στη διάρκεια της αναμέτρησης να επιβεβαιώσουν τον τίτλο του απόλυτου φαβορί που είχαν πριν τη σέντρα και παρότι ισοφάρισαν γρήγορα το προβάδισμα των φιλοξενούμενων, με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα ο Μπονατσόλι «υπέγραψε» το μεγάλο «διπλό» της Κρεμονέζε.
Στο πιο δυνατό ματς του σημερινού «μενού» της 1ης αγωνιστικής, η Ρόμα επικράτησε 1-0 της Μπολόνια και μπήκε… με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. «Χρυσός» σκόρερ των «τζαλορόσι» ήταν ο Βραζιλιάνος, Γουέσλι Φράνκα.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της πρεμιέρας της Serie A:
Σασουόλο-Νάπολι 0-2
(17′ ΜακΤόμινεϊ, 57′ Ντε Μπρόινε)
Τζένοα-Λέτσε 0-0
Μίλαν-Κρεμονέζε 1-2
(45’+1 Πάβλοβιτς – 28′ Μπασιρότο, 61′ Μπονατσόλι)
Ρόμα-Μπολόνια 1-0
(53′ Γουέσλι Φράνκα)
24/8 19:30 Κάλιαρι – Φιορεντίνα
24/8 19:30 Κόμο – Λάτσιο
24/8 21:45 Γιουβέντους – Πάρμα
24/8 21:45 Αταλάντα – Πίζα
25/8 19:30 Ουντινέζε – Βερόνα
25/8 21:45 Ίντερ – Τορίνο
Η βαθμολογία της Serie A σε 1 αγωνιστική
- Λεβάντε – Μπαρτσελόνα 2-3: Επική ανατροπή και «απόδραση» με το διπλό!
- Serie A: Ήττα σοκ για τη Μίλαν από την Κρεμονέζε – «Επαγγελματική» νίκη η Ρόμα με Μπολόνια
- Super League: Νίκες για Ολυμπιακό, Άρη και Ατρόμητο – Το υπόλοιπο πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής (pic)
- Παναιτωλικός – Ατρόμητος 0-2: «Διπλό» στο Αγρίνιο με ένα γκολ στο φινάλε κάθε ημιχρόνου (vid)
- «Υπέγραψε στην ΑΕΚ ο Μπαρίνοφ» (pic)
- «Αυτοκτονία» στην πρεμιέρα της Bundesliga για τη Ντόρτμουντ! (3-3)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις