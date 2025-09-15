Η Serie A τα πιο σύντομα παιχνίδια στην Ευρώπη

Λιγότερες καθυστερήσεις έχουν τα παιχνίδια της ιταλικής Serie A σε σχέση με τα άλλα τέσσερα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, συγκεκριμένα την αγγλική Premier League, ισπανική La Liga, τη γερμανική Bundesliga και τη γαλλική Ligue 1. Τις περισσότερες έχει η Premier League, είναι η κατηγορία με τα παιχνίδια μεγαλύτερης διάρκειας.

Τα στοιχεία είναι επίσημα. Πιο συγκεκριμένα, προκύπτουν από την έκθεση «The European Club Talent and Competition Landscape», που εκπονήθηκε από την UEFA.

Τα στοιχεία που βγάζουν τη Serie A ως την κατηγορία με τα πιο σύντομα παιχνίδια στην Ευρώπη αφορούν στην αγωνιστική περίοδο 2024/25. Συγκεκριμένα, η Serie A αναδείχθηκε η πιο σύντομη με μέσο όρο 97,2 λεπτά. Η Premier League είχε μέσο όρο 99,7 λεπτά παιχνιδιού. Παράλληλα, η μέση διάρκεια των αγώνων των προαναφερόμενων κορυφαίων πρωταθλημάτων ήταν 98,5 λεπτά, με μείωση 5% στον χρόνο των καθυστερήσεων σε σχέση με τη σεζόν 2023/24.

Αναλυτικά η μέση διάρκεια των αγώνων στα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου:

Premier League – 99,7 λεπτά

Ligue 1 – 99,2 λεπτά

La Liga – 99,1 λεπτά

Bundesliga – 97,7 λεπτά

Serie A – 97,2 λεπτά

Σημαντική είναι η μείωση στη διάρκεια των αγώνων στις διοργανώσεις της UEFA. Από τα 7,9 λεπτά καθυστερήσεων ανά παιχνίδι την αγωνιστική περίοδο 2023/24, μειώθηκαν στα 6,2 λεπτά το 2024/25. Το ποσοστό των αγώνων που ξεπέρασαν τα 100 λεπτά έπεσε έτσι στο 7%, έναντι 21% της προηγούμενης σεζόν.

Σε όλα αυτά ρόλο παίζει και χρόνος που χρειάζεται για αποφάσεις του VAR.