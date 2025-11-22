Μπέρνλι – Τσέλσι 0-2: Τρίτη σερί νίκη για τους «μπλε»
Η Τσέλσι πέρασε νικηφόρα 2-0 από την έδρα της Μπέρνλι και μείωσε στους τρεις βαθμούς τη διαφορά της από την Άρσεναλ.
Διπλό στο «Turf Moor» και στο -3 από την Άρσεναλ η Τσέλσι! Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα «καθάρισε» με 2-0 την Μπέρνλι για τη 12η αγωνιστική της Premier League, έφτασε τις τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα και πλησίασε σε απόσταση κορυφής από τους «κανονιέρηδες» που έχουν ματς λιγότερο.
Οι φιλοξενούμενοι δεν έθελξαν με την απόδοσή τους, αλλά κινδύνεψαν ελάχιστα και έφτασαν σχετικά εύκολα στο τρίποντο. Το σκορ άνοιξε στο 37′ όταν από ασίστ του Γκίτενς ο Νέτο με κεφαλιά έκανε το 0-1. Η Τσέλσι είχε δοκάρι στο 63′ με τον Νέτο και μία μεγάλη ευκαιρία με τον Γκούστο στο 77′ ενώ στο 88′ ο Έντσο έκανε το 0-2 από ασίστ του Γκίου.
Οι συνθέσεις
Μπέρνλι: Ντουμπράφκα, Γουόκερ, Τουανζέμπε, Εστέβ, Χάρτμαν, Κουλέν, Φλορεντίνο (84′ Λορέν), Τσάουνα (76′ Μπρουν Λάρσεν), Άντονι (72′ Φόστερ), Ουγκοτσούκου (72′ Μέιμπρι), Φλέμινγκ (72′ Μπρόγια)
Τσέλσι: Σάντσες, Τζέιμς (46′ Μπαντιασίλ), Τσαλόμπα, Ανταραμπιόγιο, Κουκουρέγια, Σάντος, Φερνάντες, Νέτο, Γκίτενς, Πέδρο (76′ Γκίου), Ντελάπ (67′ Γκουστό)
Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:
Σάββατο 22/11
Μπέρνλι-Τσέλσι 0-2
Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ (17:00)
Μπράιτον-Μπρέντφορντ (17:00)
Φούλαμ-Σάντερλαντ (17:00)
Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)
Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας (17:00)
Νιουκάστλ-Μάντσεστερ Σίτι (19:30)
Κυριακή 23/11
Λιντς-Άστον Βίλα (16:00)
Άρσεναλ-Τότεναμ (18:30)
Δευτέρα 24/11
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Έβερτον (22:00)
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική (13η):
Σάββατο 29/11
Μπρέντφορντ-Μπέρνλι (17:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Λιντς (17:00)
Σάντερλαντ-Μπόρνμουθ (17:00)
Έβερτον-Νιουκάστλ (19:30)
Τότεναμ-Φούλαμ (22:00)
Κυριακή 30/11
Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (16:05)
Άστον Βίλα-Γουλβς (16:05)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μπράιτον (16:05)
Γουέστ Χαμ-Λίβερπουλ (16:05)
Τσέλσι-Άρσεναλ (18:30)
