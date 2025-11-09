«Τριάρα» η Τσέλσι στη Γουλβς και 2η θέση

Τη δεύτερη σερί νίκη της στο πρωτάθλημα πανηγυρίζει η Τσέλσι, η οποία κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Γουλβς, επικρατώντας με 3-0 στο «Στάμφορντ Μπριτζ», στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Premier League.

Οι «μπλε» του Λονδίνου ήταν εντυπωσιακοί καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, όμως παρά τις φάσεις που είχαν δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα στο πρώτο μέρος. Αντίθετα, στο δεύτερο ξέσπασαν και έφτασαν στο θετικό αποτέλεσμα αφήνοντας πίσω τους την ισοπαλία με την Καραμπάγκ.

Μετά από ένα… στείρο πρώτο 45λεπτο, το σύνολο του Έντσο Μαρέσκα βρήκε τις λύσεις και καθάρισε τον αγώνα. Συγκεκριμένα, στο 51′ ο Μάλο Γκουστό άνοιξε το σκορ, ενώ ο Ζοάο Πέδρο διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 65′. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Πέδρο Νέτο στο 73ο λεπτό της συνάντησης.

Έτσι, οι Λονδρέζοι εκμεταλλεύτηκαν την απώλεια της Άρσεναλ νωρίτερα και μείωσαν την απόστασή που τους χωρίζει από την κορυφή, ανεβαίνοντας, έστω και προσωρινά στη 2η θέση της Premier League και το -6 από τους συμπολίτες τους.

Από την πλευρά τους οι «Λύκοι» παραμένουν ουραγοί, οι οποίοι μετά την απόλυση του Βίτορ Περέιρα,συμφώνησαν με τον Ρομπ Έντουαρντς της Μίντλεσμπρο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας τους, προσβλέποντας σε ανάκαμψη.

ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσεθ, Γκουστό (77’ Τζέιμς), Φοφανά, Τσαλόμπα, Κουκουρέγια, Καϊσέδο, Έντσο Φερνάντες (83’ Γκίτενς), Νέτο (77’ Γκιού), Ζοάο Πέδρο (83’ Αντρέι Σάντος), Γκαρνάτσο, Ντέλαπ (64’ Εστεβάο).

ΓΟΥΛΒΣ: Τζόνστον, Σ.Μπουένο, Τσατσούα, Κρέιτσι, Μπουένο, Αντρέ, Τότι, Ζ.Γκόμες, Μπελεγκάρντ (70’ Μουνέτσι), Χουάνγκ (70’ Μανέ), Στραντ Λάρσεν.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής της Premier League:

Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2

(84′ Τελ, 90’+1′ Ριτσάρλισον – 32′ Εμπουεμό, 90’+6′ Ντε Λιχτ)

Έβερτον-Φούλαμ 2-0

(45’+5′ Γκέι, 81′ Κιν)

Γουέστ Χαμ-Μπέρνλι 3-2

(44′ Γουίλσον, 77′ Σούτσεκ, 87′ Γουόκερ-Πίτερς – 35′ Φλέμινγκ, 90’+7′ Κάλεν)

Σάντερλαντ-Άρσεναλ 2-2

(36′ Μπάλαρντ, 90+4′ Μπρόμπεϊ – 54′ Σάκα, 74′ Τροσάρ)

Τσέλσι-Γουλβς 3-0

(51′ Γκουστό, 65′ Ζοάο Πέδρο, 73′ Νέτο)

Κυριακή 09/11

Άστον Βίλα-Μπόρνμουθ (16:00)

Μπρέντφορντ-Νιούκαστλ (16:00)

Κρίσταλ Πάλας-Μπράιτον (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς (16:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ (18:30)

Η επόμενη (12η) αγωνιστική:

Σάββατο 22/11

Μπέρνλι-Τσέλσι (14:30)

Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ (17:00)

Μπράιτον-Μπρέντφορντ (17:00)

Φούλαμ-Σάντερλαντ (17:00)

Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)

Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας (17:00)

Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι (19:30)

Κυριακή 23/11

Λιντς-Άστον Βίλα (16:00)

Άρσεναλ-Τότεναμ (18:30)

Δευτέρα 24/11

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Έβερτον (22:00)