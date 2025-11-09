«Τριάρα» η Τσέλσι στη Γουλβς και 2η θέση

Premier League – Τσέλσι – Γουλβς 3-0: «Τριάρα» μέσα σε 22 λεπτά και 2η θέση για τους «μπλε»
Με τρία γκολ από το 51' έως το 73', η Τσέλσι επιβλήθηκε της Γουλβς με 3-0 για την 11η αγωνιστική της Premier League και έστω και προσωρινά ανέβηκε στη 2η θέση με 20 βαθμούς.
- Προεκλογικά παιχνίδια Όρμπαν: Λέει ότι πήρε «επ’ αόριστον εξαίρεση» από τις κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο
- Αναστάτωση στα Χανιά: Μεγάλο μπαλκόνι κατέρρευσε στο κέντρο της πόλης, ζημιές σε οχήματα και κατάστημα
- Σε συναγερμό η συνοριοφυλακή σε ΗΠΑ και Μεξικό μετά από πυροβολισμούς προς τις Ηνωμένες Πολιτείες
- Το Ντουμπάι «νικά» τη Νέα Υόρκη – Ο καλύτερος προορισμός για την ελίτ
Τη δεύτερη σερί νίκη της στο πρωτάθλημα πανηγυρίζει η Τσέλσι, η οποία κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Γουλβς, επικρατώντας με 3-0 στο «Στάμφορντ Μπριτζ», στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Premier League.
Οι «μπλε» του Λονδίνου ήταν εντυπωσιακοί καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, όμως παρά τις φάσεις που είχαν δεν κατάφεραν να βρουν δίχτυα στο πρώτο μέρος. Αντίθετα, στο δεύτερο ξέσπασαν και έφτασαν στο θετικό αποτέλεσμα αφήνοντας πίσω τους την ισοπαλία με την Καραμπάγκ.
Μετά από ένα… στείρο πρώτο 45λεπτο, το σύνολο του Έντσο Μαρέσκα βρήκε τις λύσεις και καθάρισε τον αγώνα. Συγκεκριμένα, στο 51′ ο Μάλο Γκουστό άνοιξε το σκορ, ενώ ο Ζοάο Πέδρο διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 65′. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε ο Πέδρο Νέτο στο 73ο λεπτό της συνάντησης.
Έτσι, οι Λονδρέζοι εκμεταλλεύτηκαν την απώλεια της Άρσεναλ νωρίτερα και μείωσαν την απόστασή που τους χωρίζει από την κορυφή, ανεβαίνοντας, έστω και προσωρινά στη 2η θέση της Premier League και το -6 από τους συμπολίτες τους.
Από την πλευρά τους οι «Λύκοι» παραμένουν ουραγοί, οι οποίοι μετά την απόλυση του Βίτορ Περέιρα,συμφώνησαν με τον Ρομπ Έντουαρντς της Μίντλεσμπρο για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας τους, προσβλέποντας σε ανάκαμψη.
ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσεθ, Γκουστό (77’ Τζέιμς), Φοφανά, Τσαλόμπα, Κουκουρέγια, Καϊσέδο, Έντσο Φερνάντες (83’ Γκίτενς), Νέτο (77’ Γκιού), Ζοάο Πέδρο (83’ Αντρέι Σάντος), Γκαρνάτσο, Ντέλαπ (64’ Εστεβάο).
ΓΟΥΛΒΣ: Τζόνστον, Σ.Μπουένο, Τσατσούα, Κρέιτσι, Μπουένο, Αντρέ, Τότι, Ζ.Γκόμες, Μπελεγκάρντ (70’ Μουνέτσι), Χουάνγκ (70’ Μανέ), Στραντ Λάρσεν.
Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής της Premier League:
Τότεναμ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2
(84′ Τελ, 90’+1′ Ριτσάρλισον – 32′ Εμπουεμό, 90’+6′ Ντε Λιχτ)
Έβερτον-Φούλαμ 2-0
(45’+5′ Γκέι, 81′ Κιν)
Γουέστ Χαμ-Μπέρνλι 3-2
(44′ Γουίλσον, 77′ Σούτσεκ, 87′ Γουόκερ-Πίτερς – 35′ Φλέμινγκ, 90’+7′ Κάλεν)
Σάντερλαντ-Άρσεναλ 2-2
(36′ Μπάλαρντ, 90+4′ Μπρόμπεϊ – 54′ Σάκα, 74′ Τροσάρ)
Τσέλσι-Γουλβς 3-0
(51′ Γκουστό, 65′ Ζοάο Πέδρο, 73′ Νέτο)
Κυριακή 09/11
Άστον Βίλα-Μπόρνμουθ (16:00)
Μπρέντφορντ-Νιούκαστλ (16:00)
Κρίσταλ Πάλας-Μπράιτον (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Λιντς (16:00)
Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ (18:30)
Η βαθμολογία:
Η επόμενη (12η) αγωνιστική:
Σάββατο 22/11
Μπέρνλι-Τσέλσι (14:30)
Μπόρνμουθ-Γουέστ Χαμ (17:00)
Μπράιτον-Μπρέντφορντ (17:00)
Φούλαμ-Σάντερλαντ (17:00)
Λίβερπουλ-Νότιγχαμ Φόρεστ (17:00)
Γουλβς-Κρίσταλ Πάλας (17:00)
Νιούκαστλ-Μάντσεστερ Σίτι (19:30)
Κυριακή 23/11
Λιντς-Άστον Βίλα (16:00)
Άρσεναλ-Τότεναμ (18:30)
Δευτέρα 24/11
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Έβερτον (22:00)
- Premier League – Τσέλσι – Γουλβς 3-0: «Τριάρα» μέσα σε 22 λεπτά και 2η θέση για τους «μπλε»
- Πάρμα – Μίλαν 2-2: «Χαρακίρι» των ροσονέρι που προηγήθηκαν 2-0
- Τζόκοβιτς στα ελληνικά: «Σ’ αγαπώ Ελλάδα, ευχαριστώ πολύ!»
- Bundesliga – Γκλάντμπαχ – Κολωνία 3-1: Ξέφυγαν από τη ζώνη του υποβιβασμού οι γηπεδούχοι
- Άρης Η αποστολή για τον Αστέρα Τρίπολης – Τρεις οι επιστροφες
- Ατλέτικο Μαδρίτης – Λεβάντε 3-1: Τέταρτη σερί νίκη με υπογραφή Γκριεζμάν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις