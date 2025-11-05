Καραμπάγκ-Τσέλσι 2-2: Σκόνταψε στο Μπακού η αγγλική ομάδα

Οι Αζέροι αντέδρασαν και άντεξαν. Ετσι έγινε η έκπληξη και η Τσέλσι σκόνταψε στο Μπακού, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με την Καραμπάγκ για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οσο για την εικόνα του αγώνα; Η Τσέλσι νόμισε ότι θα έχει εύκολη αποστολή, καθώς προηγήθηκε στο 17’, όμως η Καραμπάγκ την αιφνιδίασε και όχι μόνο ισοφάρισε αλλά προηγήθηκε 2-1. Οι αλλαγές του Μαρέσκα στο 46’ έδωσαν άλλον αέρα στην Τσέλσι, ανέλαβε τα ηνία του αγώνα, όμως το μόνο που κατάφερε ήταν να ισοφαρίσει, αν και είχε ευκαιρίες και για τρίτο γκολ. Μετά το 2-2 στο Μπακού, οι δυο ομάδες έχουν από επτά βαθμούς (δυο νίκες, μια ήττα και τη μεταξύ τους ισοπαλία).

Η Τσέλσι ξεκίνησε επιθετικά και με το… καλημέρα επέβαλε τον ρυθμό της απέναντι στην Καραμπάγκ. Το 1-0 υπέρ της είναι αποτέλεσμα ομαδικής προσπάθειας, καθώς ο Εστεβάο δεν χαρίστηκε στο 17’ που βρέθηκε αμαρκάριστος από πάσα του Σάντος. Η Καραμπάγκ δεν πτοήθηκε, εκμεταλλεύθηκε τον χώρο που άφησαν οι φιλοξενούμενοι και στο 29’ έκανε το 1-1 με σουτ του Αντράντε, μετά από προσπάθεια του Ντουράν που βρήκε το δεξί δοκάρι.

Η Καραμπάγκ συνέχισε στο πλάνο της, προσοχή στην άμυνα και επικίνδυνες αντεπιθέσεις. Ετσι, στο 39’ έκανε το 2-1 με εύστοχο πέναλτι του Γιάνκοβιτς, το οποίο καταλογίστηκε σε χέρι του Χάτο. Σημειώστε ότι μετά το γκολ που έβαλε, η Τσέλσι δεν είχε αξιόλογη ευκαιρία.

Οι τρεις αλλαγές του Μαρέσκα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου έδωσαν πνοή στην Τσέλσι που ισοφάρισε 2-2 με σουτ του Γκαρνάτσο στο 53’, ο οποίος είχε μπει στο 46’. Μετά το 2-2 η Τσέλσι άρχισε να παίζει οργανωμένα, με πάσες και είχε τον έλεγχο του αγώνα. Παράλληλα οι φιλοξενούμενοι πρέσαραν όταν οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή της μπάλας και έβγαιναν στην αντεπίθεση.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία της Τσέλσι χάθηκε στο 85’, όταν κατέληξε άουτ ο «κεραυνός» του Μπουονανότε. Οι αλλαγές έδωσαν πνοή στην Τσέλσι, όμως δεν αρκούσαν για τη νίκη. Στο 93’ ο Κοτσάλσκι είπε «όχι» σε σουτ του Γκαρνάτσο από απόσταση βολής.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η Καραμπάγκ αιφνιδίασε την Τσέλσι καθώς οι Αζέροι όχι μόνο δεν φοβήθηκαν τους αντιπάλους τους αλλά έδωσαν μάχες. Η Καραμπάγκ απέδειξε ότι είναι σκληρό «καρύδι».

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η Τσέλσι μετά το 1-0 υπέρ της έπαθε… καθίζηση και εξαφανίστηκε από το γήπεδο. Οι τρεις αλλαγές στο 46’ άλλαξαν την εικόνα της προς το καλύτερο.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Χάτο έκανε πολλές γκέλες, έκανε και το πέναλτι, γενικά ήταν απρόσεκτος και δεν βρέθηκε σε καλή μέρα.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Στο 13’ ο Ντουράν της Καραμπάγκ έπεσε μέσα στην περιοχή, φώναξε για πέναλτι και ο Αυστριακός Γκισάμερ ζήτησε να σηκωθεί. Στο 39’, σωστά, έδωσε το πέναλτι στο χέρι του Χάτο.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: O Σουτενγκρούμπερ (Αυστρία) δεν χρειάστηκε να παρέμβει. Το μόνο που χρειάστηκε ήταν να επιβεβαιώσει το πέναλτι υπέρ

ΣΚΟΡΕΡ: 29’ Αντράντε, 39’ Γιάνκοβιτς (πεν.) – 17’ Εστεβάο, 53’ Γκαρνάτσο

ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ: Κοτσάλσκι, Μ. Σίλβα, Μουσταφαζάντε, Μεντίνα, Καραργκουλέβ (74’ Μπολτ), Μπικάλιο, Γιάνκοβιτς, Κάντι (31’ Αντάι), Αντράντε (61’ Μπαϊράμοφ), Ζουμπίρ (74’ Κάστσουκ) , Ντουράν (61’ Αξουντζάντε).

ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσες, Τζέιμς, Χάτο, Ανταραμπόγιο, Κουκουρέγια, Λαβιά (8’ Καϊσέδο), Σάντος (46’ Φερνάντες), Εστεβάο, Πέντρο (71’ Μπουονανότε), Γκίτενς (46’ Γκαρνάτσο), Τζορτζ (46’ Ντελάπ).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: 25/11 Νάπολι-Καραμπάγκ (22:00), 25/11 Τσέλσι-Μπαρτσελόνα (22:00)