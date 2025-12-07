Μπράιτον – Γουέστ Χαμ 1-1: Στις καθυστερήσεις γλίτωσαν την ήττα οι «γλάροι»

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το παιχνίδι ανάμεσα στην Μπράιτον και τη Γουέστ, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες 1-1, στο «ΑΜΕΧ», για τη 15η αγωνιστική της Premier League. Έτσι οι «γλάροι» ανέβηκαν στους 23 βαθμούς και την 7η θέση, ενώ τα «σφυριά» παραμένουν στη ζώνη του υποβιβασμού (18η) με 13 πόντους.

Το ελληνικό ενδιαφέρον δεν έλλειπε φυσικά, αφού ο Μπάμπης Κωστούλας πέρασε ως αλλαγή στο 72′ για το σύνολο του Φαμπιάν Χιουρτσέλερ, ενώ ο Ντίνος Μαυροπάνος ήταν βασικός και αναντικατάστατος στην ενδεκάδα των Λονδρέζων.

Ολόκληρη η… ιστορία του αγώνα γράφτηκε στο δεύτερο μέρος όπου μπήκαν και τα δύο γκολ. Αρχικά, ο Τζάροντ Μπόουεν στο 73′ άνοιξε το σκορ για τη Γουέστ Χαμ κάνοντας το 1-0, ωστόσο η Μπράιτον βρήκε την απάντηση με τον Τζεορτζίνιο Ρουτέρ να γράφει το τελικό 1-1 στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο γκολ μάλιστα είχε συμμετοχή και ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος έπιασε ένα «ψαλιδάκι» στην περιοχή μετά από γέμισμα, πριν η μπάλα καταλήξει τελικά στον σκόρερ της ομάδας του.

🚨🚨| GOAL: RUTTER WITH THE EQUALISER!!!! Brighton 1-1 West Ham pic.twitter.com/TzCrfCOrC1 — CentreGoals. (@centregoals) December 7, 2025

Οι συνθέσεις

ΜΠΡΑΪΤΟΝ: Φερμπρούχεν, Ντανκ, Βίφερ, Φαν Χέκε, Καντίογλου (83’ Μποσκάλι), Μπαλεμπά (60’ Χίνεσλγουντ), Μίντε (72’ Γκρούντα), Γκόμεζ, Ντε Κάιπερ (72’ Κωστούλας), Ρουτέρ, Γουέλμπεκ

ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ: Αρεολά, Γουάν Μπισάκα, Κίλμαν, Μαυροπάνος, Τοντιμπό, Ντιούφ (83’ Σούτσεκ), Ροντρίγκες (64’ Ποτς), Φερνάντες (83’ Μαγκασά), Πακετά, Σάμερβιλ (72’ Γουίλσον), Μπόουεν.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 15ης αγωνιστικής:

Σάββατο 06/12

Άστον Βίλα-Άρσεναλ 2-1

Μπόρνμουθ-Τσέλσι 0-0

Έβερτον-Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0

Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ 3-0

Νιουκάστλ-Μπέρνλι 2-1

Τότεναμ-Μπρέντφορντ 2-0

Λιντς-Λίβερπουλ 3-3

Κυριακή 07/12

Μπράιτον-Γουέστ Χαμ 1-1

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας (18:30)

Δευτέρα 08/12

Γουλβς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (22:00)

Η βαθμολογία

Η επόμενη αγωνιστική (16η):

Σάββατο 13/12

Τσέλσι-Έβερτον (17:00)

Λίβερπουλ-Μπράιτον (17:00)

Μπέρνλι-Φούλαμ (19:30)

Άρσεναλ-Γουλβς (22:00)

Κυριακή 14/12

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ (16:00)

Σάντερλαντ-Νιουκάστλ (16:00)

Γουέστ Χαμ-Άστον Βίλα (16:00)

Μπρέντφορντ-Λιντς (18:30)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπόρνμουθ (22:00)