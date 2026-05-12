Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα την επιβολή κυρώσεων σε βάρος τριών προσώπων και εννέα εταιρειών – τεσσάρων στο Χονγκ Κονγκ, τεσσάρων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μιας στο Ομάν – που φέρονται να διευκόλυναν τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου στην Κίνα (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Raheb Homavandi).

Οι κυρώσεις των ΗΠΑ επιβλήθηκαν λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα

Η απόφαση του υπουργείου Οικονομικών ελήφθη μετά τις κυρώσεις που ανακοινώθηκαν την Παρασκευή σε βάρος προσώπων και εταιρειών που φέρονται να βοηθούσαν το Ιράν στην αγορά όπλων και εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή drones και βαλλιστικών πυραύλων.

Οι κυρώσεις επιβλήθηκαν λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα, όπου ο αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να πιέσει τον κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ να συμβάλει στην επίλυση της κρίσης με το Ιράν και στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα εξακολουθήσει να εντείνει τις πιέσεις προς την Τεχεράνη προκειμένου να στερήσει από το ιρανικό καθεστώς και τους Φρουρούς της Επανάστασης πόρους για τη χρηματοδότηση του πυρηνικού προγράμματος, στρατιωτικού εξοπλισμού ή την υποστήριξη εντολοδόχων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Θα συνεχίσει

«Το υπουργείο Οικονομικών (των ΗΠΑ) θα εξακολουθήσει να αποκόπτει το ιρανικό καθεστώς από τα χρηματοοικονομικά δίκτυα που χρησιμοποιεί για πράξεις τρομοκρατίας και για την αποσταθεροποίηση της παγκόσμιας οικονομίας», σημείωσε ο Μπέσεντ.

Πηγή: ΑΠΕ