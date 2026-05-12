11.05.2026 | 18:32
O ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασίες με κουλούρια - Τι εντόπισε
Η ΕΕ προσκαλεί τους Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες για συνομιλίες σχετικά με τη μετανάστευση
Κόσμος 12 Μαΐου 2026, 02:20

Η ΕΕ προσκαλεί τους Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες για συνομιλίες σχετικά με τη μετανάστευση

Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα απευθύνει «άμεσα» επιστολή στην Καμπούλ προκειμένου να οριστεί ημερομηνία του ραντεβού με αντιπροσώπους των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση ενημέρωσε χθες Δευτέρα το Γαλλικό Πρακτορείο για την πρόθεσή της να προσκαλέσει προσεχώς αντιπροσώπους των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες για συνομιλίες σχετικά με την επιστροφή μεταναστών στο Αφγανιστάν (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters).

Σύμφωνα με πηγές του AFP ενήμερες για τον φάκελο αυτόν, η ΕΕ θα απευθύνει «άμεσα» επιστολή στην Καμπούλ προκειμένου να οριστεί η ημερομηνία του ραντεβού στη βελγική πρωτεύουσα.

Οι ανταλλαγές επισκέψεων μεταξύ της ΕΕ και των Ταλιμπάν προκαλούν χιονοστιβάδα πρακτικών—και ηθικών—ερωτημάτων

Η επίσκεψη, σε συντονισμό με τη Σουηδία, θα ακολουθήσει δυο ταξίδια ευρωπαίων αξιωματούχων στην αφγανική πρωτεύουσα για το ίδιο ζήτημα.

Το σκεπτικό είναι να «συνεχιστούν οι συνομιλίες» σε «τεχνικό επίπεδο» στις Βρυξέλλες, εξήγησε εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Ως αυτό το στάδιο, δεν έχει γίνει λόγος για την ημερομηνία της επίσκεψης των αντιπροσώπων της de facto αφγανικής κυβέρνησης.

Επιστολή 20 χωρών

Κάπου είκοσι από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, οι κυβερνήσεις των οποίων μοιράζονται τη βούληση να σκληρύνουν περαιτέρω την πολιτική τους όσον αφορά τη μετανάστευση, αναζητούν τρόπους επαναπατρισμού μεταναστών, ιδιαίτερα αυτών σε βάρος των οποίων έχουν υπάρξει καταδικαστικές αποφάσεις της δικαιοσύνης, στο Αφγανιστάν.

Σε επιστολή τους τον Οκτώβριο πολλές από αυτές απαίτησαν από τις Βρυξέλλες «διπλωματικές και πρακτικές λύσεις» για το ζήτημα.

«Σε αυτό το πλαίσιο» έγινε επίσκεψη στην Καμπούλ τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Και η ΕΕ και η Σουηδία προετοιμάζουν το «ραντεβού» για να δοθεί συνέχεια, επέμεινε.

Ωστόσο οι ανταλλαγές επισκέψεων προκαλούν χιονοστιβάδα πρακτικών—και ηθικών—ερωτημάτων. Καταρχήν διότι συνεπάγονται διάλογο με στελέχη των Ταλιμπάν, στην εξουσία από το 2021, που η ΕΕ δεν αναγνωρίζει επισήμως.

Για να εισέλθουν στο Βέλγιο, τη χώρα όπου φιλοξενούνται οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, οι αξιωματούχοι των Ταλιμπάν θα πρέπει να εξαιρεθούν από διάφορα μέτρα. Κάτι που οι βελγικές αρχές είναι, τουλάχιστον στη θεωρία, διατεθειμένες να κάνουν.

Και επίσης, διότι το Αφγανιστάν είναι αντιμέτωπο με σοβαρή ανθρωπιστική κρίση. Από το 2023, πάνω από 5 εκατομμύρια υπήκοοι του Αφγανιστάν επέστρεψαν από το Ιράν και από το Πακιστάν, στην πλειονότητά τους εξαναγκαστικά.

Σύμφωνα με διεθνείς οργανισμούς, η πλειονότητά τους ζει σε ιδιαίτερα επισφαλείς συνθήκες, χωρίς λύση με διάρκεια για τη στέγασή τους, ούτε απασχόληση.

Η Γερμανία πιέζει

Το 2025, οι Αφγανοί και οι Αφγανές ήταν—μακράν—η υπηκοότητα που αντιπροσωπεύτηκε περισσότερο από κάθε άλλη στις αιτήσεις ασύλου που υποβλήθηκαν στην ΕΕ.

Ομως, αφού υποδέχθηκε εκατοντάδες χιλιάδες από αυτούς κατά τη διάρκεια του πολέμου που μαινόταν για δεκαετίες στη χώρα, η Γηραιά Ηπειρος έχει τραβήξει χειρόφρενο και μιλά πλέον περί επαναπατρισμών.

Η Γερμανία, πρωτοπόρος σε αυτό, έσπασε ήδη το ταμπού προχωρώντας από το 2024 σε απελάσεις κατά ομάδες περίπου 100 υπηκόων Αφγανιστάν, που είχαν καταδικαστεί από γερμανικά δικαστήρια, με πτήσεις τσάρτερ τις οποίες διευκόλυνε το εμιράτο του Κατάρ.

Επιθέσεις για τις οποίες κατηγορήθηκαν Αφγανοί, ανάμεσά τους αυτή το 2025 με τη μετατροπή οχήματος σε όπλο, προβλήθηκαν πολύ από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Αυστρία συντόνισε το βήμα. Και υποδέχθηκε αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν στη Βιέννη τον Σεπτέμβριο του 2025.

Αλλες χώρες της ΕΕ, όπως το Βέλγιο και η Σουηδία, επιδιώκουν να μιμηθούν τα παραδείγματα αυτά καθώς οι κυβερνήσεις τους εννοούν να σκληρύνουν τη μεταναστευτική πολιτική τους.

Τα εγχειρήματα προς αυτό επικρίνονται έντονα από την αριστερά και ΜΚΟ.

Ζωές σε κίνδυνο

«Η επαναπροώθηση Αφγανών σε μια χώρα όπου σχεδόν ο μισός πληθυσμός δεν έχει να φάει δεν είναι μεταναστευτική πολιτική, είναι απόφαση που ενδέχεται να στοιχίσει ζωές», προειδοποιεί η Λίσα Οουεν της International Rescue Committee.

Οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωμάτων των μεταναστών επισημαίνουν ότι η επίσκεψη στης Βρυξέλλες θα μπορούσε να επιτρέψει στους Ταλιμπάν να ζητήσουν να επαναπατριστούν συγκεκριμένοι άνθρωποι, που θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν.

Διπλωματικές πηγές είπαν πάντως στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η επίσκεψη θα έχει πάνω απ’ όλα σκοπό να επιλυθούν τεχνικά και πρακτικά ζητήματα—για παράδειγμα, πώς θα εκδοθούν διαβατήρια για Αφγανούς σε ευρωπαϊκές χώρες όπου δεν υπάρχουν αναγνωρισμένες πρεσβείες της κυβέρνησης των Ταλιμπάν.

Στις επισκέψεις τους στο Αφγανιστάν, οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι συγκέντρωσαν επίσης στοιχεία για τη δυναμικότητα του αεροδρομίου της Καμπούλ και άλλες λεπτομέρειες τεχνικής φύσης.

ΗΠΑ: Πόσο πραγματικά στοιχίζει στην οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν [γραφήματα]

CEO Aramco: Απώλειες 100 εκατ. βαρελιών ανά εβδομάδα, αν το Ορμούζ παραμείνει κλειστό

Καραντίνα για 12 εργαζόμενους νοσοκομείου στην Ολλανδία για ελλιπή μέτρα ασφαλείας με τον χανταΐό
Το προσωπικό πανεπιστημιακού νοσοκομείου στο Ναϊμέγκεν της Ολλανδίας, τέθηκε σε καραντίνα μετά από διαδικαστικά λάθη που αφορούσαν έναν ασθενή με τον χανταϊό

EPPO: Η πρώτη αντίδραση για τη διετή ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων
Για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, να ανανεώσει για δύο και όχι για πέντε έτη τη θητεία των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Βρετανία: Ανταρσία στο Εργατικό Κόμμα – Δεκάδες βουλευτές ζητούν την παραίτηση Στάρμερ
Την Τρίτη, ο Κιρ Στάρμερ έχει υπουργικό συμβούλιο. Και εκεί υπουργοί του αναμένεται να τον πιέσουν επίσης να παραιτηθεί. Του χρεώνουν την εκλογική ήττα μεταξύ άλλων.

Κυβερνητική αεροπορική επιδρομή στη Νιγηρία – Νεκροί δεκάδες άμαχοι λέει η Διεθνής Αμνηστία
Τουλάχιστον 100 πολίτες έχασαν τη ζωή τους μετά από επίθεση σε αγορά στην πολιτεία Ζαμφάρα στη βορειοδυτική Νιγηρία, αντικρουόμενες πληροφορίες από τον στρατό και την Διεθνή Αμνηστία.

Η εκεχειρία σε μηχανική υποστήριξη λέει ο Τραμπ, που εξετάζει στρατιωτική δράση εναντίο του Ιράν
Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αφότου απέρριψε την απάντηση του Ιράν στην πρόταση για το τέλος του πολέμου. Σύμφωνα με το Axios, στο τραπέζι είναι η επανεκκίνηση στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Δεύτερος Ιταλός σε καραντίνα για τον χανταΐό – Συναγερμός και στην Τουρκία – Ένας θετικός στις ΗΠΑ
Ακόμα ένας νεαρός Ιταλός τέθηκε σε καραντίνα καθώς ήρθε σε επαφή με την γυναίκα που πέθανε από χανταΐό. Τεστ και πέντε άτομα υπό παρακολούθηση στην Τουρκία

Ισπανία: Σπίτι – κολαστήριο για τρία παιδιά – Οι γονείς τους τα κρατούσαν κλειδωμένα για να μην κολλήσουν κορονοϊό
Η αστυνομία συνέλαβε το ζευγάρι τον Απρίλιο του 2025, αφού ανακάλυψε ότι τα παιδιά ζούσαν για χρόνια σε επισφαλείς συνθήκες υγιεινής σε ένα σπίτι στα περίχωρα της βόρειας πόλης Οβιέδο, στην Ισπανία χωρίς να πηγαίνουν σχολείο.

«Έι, έι, έι!»: Τα πήρε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια ομιλίας στο Ναϊρόμπι – Επέπληξε το κοινό
Ο Εμανουέλ Μακρόν διέκοψε για λίγο τη διαδικασία σε ένα φόρουμ νεολαίας που διοργανώθηκε στο Πανεπιστήμιο του Ναϊρόμπι τη Δευτέρα, αφού επέπληξε τμήματα του κοινού που διέκοψαν έναν ομιλητή

Οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ ζητούν παρέμβαση της Κομισιόν για αρχειοθέτηση Τζαβέλλα και Κράτος Δικαίου
Γιάννης Μανιάτης, Σάκης Αρναούτογλου, Νίκος Παπανδρέου και Νικόλας Φαραντούρης κατέθεσαν γραπτή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επαναφέροντας στο Ευρωπαϊκό επίπεδο σοβαρά ζητήματα που αφορούν το Κράτος Δικαίου, τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και το σκάνδαλο των υποκλοπών στην Ελλάδα.

Η ΕΕ ενέκρινε κυρώσεις κατά των βίαιων εποίκων στη Δυτική Όχθη – Και στη Χαμάς για την 7η Οκτωβρίου
Η πολιτική αλλαγή στην Ουγγαρία επέτρεψε στους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ να καταλήξουν σε συμφωνία. Οι κυρώσεις αφορούν Εβραίους εποίκους που ασκούν βία κατά των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Κάτω Πατήσια: Πυρκαγιά σε σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στο ισόγειο πολυκατοικίας
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε σούπερ μάρκετ στα Κάτω Πατήσια, καθώς πάνω από το κατάστημα βρίσκεται νεόδμητη πολυκατοικία.

Το προσωπικό πανεπιστημιακού νοσοκομείου στο Ναϊμέγκεν της Ολλανδίας, τέθηκε σε καραντίνα μετά από διαδικαστικά λάθη που αφορούσαν έναν ασθενή με τον χανταϊό

Σοκαριστικές εικόνες αμέσως μετά την παράσυρση της 28χρονης μητέρας στο Ηράκλειο
Η νεαρή μητέρα τεσσάρων παιδιών, νοσηλεύεται στην Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, με την κατάστασή της να είναι σοβαρή αλλά σταθερή

EPPO: Η πρώτη αντίδραση για τη διετή ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων
Για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, να ανανεώσει για δύο και όχι για πέντε έτη τη θητεία των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Βρετανία: Ανταρσία στο Εργατικό Κόμμα – Δεκάδες βουλευτές ζητούν την παραίτηση Στάρμερ
Την Τρίτη, ο Κιρ Στάρμερ έχει υπουργικό συμβούλιο. Και εκεί υπουργοί του αναμένεται να τον πιέσουν επίσης να παραιτηθεί. Του χρεώνουν την εκλογική ήττα μεταξύ άλλων.

Δημοσκόπηση: «Ανώμαλη προσγείωση» για τη Νέα Δημοκρατία – Δυναμικό «μπάσιμο» για το «κόμμα Τσίπρα»
Ιστορικό χαμηλό καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση την ίδια ώρα που στους πολίτες είναι διάχυτη η αίσθηση πως η διαφθορά και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις εμποδίζουν τη λειτουργία του Κράτους Δικαίου. Αυξάνονται οι αναποφάσιστοι εν αναμονή ανακοινώσεων νέων κομμάτων. Η «δυναμική» του «κόμματος Τσίπρα».

Ζακ Γαλιφιανάκης: «Η ζωή στο Χόλιγουντ δεν μου ταίριαζε»
Σε μια πρόσφατη συζήτηση, ο Κόναν Ο'Μπράιεν επαίνεσε τον Ζακ Γαλιφιανάκη λέγοντας ότι είναι «ένας από τους πιο αστείους ανθρώπους που γνωρίζω», αλλά παραμένει «ταπεινός».

Συνελήφθησαν οι ληστές της τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα – Εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός
Οχτώ άτομα έχουν οδηγηθεί στη ΓΑΔΑ ενώ από τις μέχρι τώρα έρευνες έχουν βρεθεί, όπλα, σφαίρες και χειροβομβίδες - Οι δράστες εντοπίστηκαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα και συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση της ΕΚΑΜ

«Στραγγάλισε με! Κάντο!» – Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Ζιλιέτ Μπινός και η λυρική εκδίκηση της 
Μετά από τέσσερις δεκαετίες απόλυτης κυριαρχίας στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό σινεμά, η Ζιλιέτ Μπινός περνάει πίσω από την κάμερα και μιλάει για το τραύμα, τη δύναμη και τη δημιουργία

Ώρα Νέας Υόρκης…
Οι Νικς έβγαλαν «σκούπες», έφτασαν στους τελικούς της Ανατολής και φέτος μπορούν να κάνουν την υπέρβαση

LIVE: Τότεναμ – Λιντς
LIVE: Τότεναμ – Λιντς. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τότεναμ – Λιντς για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

LIVE: Νάπολι – Μπολόνια
LIVE: Νάπολι – Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νάπολι – Μπολόνια για την 36η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

«Τέρας» χαρακτηρίζουν τον Μάικλ Τζάκσον οι κατήγοροι του
Τα αδέρφια Κάσιο ισχυρίστηκαν ότι ο Μάικλ Τζάκσον τους κακοποίησε όταν ήταν παιδιά, αφού πρώτα τους δελέασε με ακριβά δώρα και ταξίδια - Προσοχή σκληρές περιγραφές.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

