Εύκολο απόγευμα για τη Λίβερπουλ (2-0) – Επέστρεψε στις νίκες η Τσέλσι (2-0)
Με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να επιστρέφει στην δράση, η Λίβερπουλ επιβλήθηκε της Μπράιτον με 2-0 χάρη σε δύο γκολ του Εκιτικέ. Επιτέλους νίκη για την Τσέλσι η οποία «καθάρισε» την Έβερτον στο πρώτο μέρος (2-0).
Έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ούγκο Εκιτικέ που σκόραρε δις, η Λίβερπουλ κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Μπράιτον και να επικρατήσει με 2-0 στο «Άνφιλντ», στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Premier League.
Αξίζει να σημειωθεί ως ο Μοχάμεντ Σαλάχ επέστρεψε στις υποχρεώσεις των «κόκκινων», μετά τα όσα συνέβησαν ανάμεσα σε εκείνον και τον Άρνε Σλοτ, περνώντας ως αλλαγή αντί του τραυματία Γκόμεζ στο 26′.
Μάλιστα ο Αιγύπτιος «έφτιαξε» και στο δεύτερο γκολ των «Reds» στο 60′ για τον Εκιτικέ, με τον Γάλλο να έχει ανοίξει το σκορ μόλις στα 46″ του ματς. Για τους «γλάρους», ο Μπάμπης Κωστούλας πέρασε αλλαγή στο 82′.
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Άλισον, Κέρκεζ, Φαν Ντάικ, Κονατέ, Γκόμεζ (25′ Σαλάχ), Χράβενμπερχ, Τζόουνς, Μακ Άλιστερ, Σομποσλάι (83′ Κιέζα), Βιρτς (78′ Ρόμπερτσον), Εκιτικέ (78′ Ίσακ).
ΜΠΡΑΙΤΟΝ: Φερμπρούχεν, Ντανκ, Φαν Χέκε, Βίφερ, Καντιόγλου, Χίνσελγουντ (82′ Γουέλμπεκ), Μπαλεμπά (64′ Αγιαρί), Γκρούντα (64′ Μιτόμα), Γκόμεζ, Μίντε, Ρούτερ (82′ Κωστούλας).
Επιτέλους νίκη για την Τσέλσι
Στο άλλο παιχνίδι που διεξήχθη παράλληλα η Τσέλσι επέστρεψε στις νίκες, μετά από τρία σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα, αφού επιβλήθηκε της Έβερτον με 2-0 στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Οι Λονδρέζοι «καθάρισαν» στο πρώτο μέρος, με τον Κόουλ Πάλμερ να κάνει το 1-0 στο 21′ και στο 45′ ο Μάλο Γκουστό διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.
ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσες, Φοφανά, Τσάλομπα, Κουκουρέγια, Γκουστό, Τζέιμς, Φερνάντες, Νέτο, Πάλμερ (58′ Σάντος), Γκαρνάτσο (65′ Γκίτενς), Πέδρο (81′ Εστεβάο).
ΕΒΕΡΤΟΝ: Πίκφορντ, Κιν, Ταρκόφσκι, Μικολένκο, Ο’Μπράιεν, Γκέγε, Γκάρνερ, Ντιούσμπερι-Χολ (16′ Αλκαράθ), Γκρίλις, Εντιαγιέ, Μπάρι (68′ Μπέτο).
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής:
Σάββατο 13/12
Τσέλσι-Έβερτον 2-0
Λίβερπουλ-Μπράιτον 2-0
Μπέρνλι-Φούλαμ (19:30)
Άρσεναλ-Γουλβς (22:00)
Κυριακή 14/12
Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)
Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ (16:00)
Σάντερλαντ-Νιουκάστλ (16:00)
Γουέστ Χαμ-Άστον Βίλα (16:00)
Μπρέντφορντ-Λιντς (18:30)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπόρνμουθ (22:00)
Η βαθμολογία:
Επόμενη αγωνιστική (17η):
Σάββατο (20/12)
Νιούκαστλ – Τσέλσι (14:30)
Γουλβς – Μπρέντφορντ (17:00)
Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ (17:00)
Μπράιτον – Σάντερλαντ (17:00)
Μπόρνμουθ – Μπέρνλι (17:00)
Τότεναμ – Λίβερπουλ (19:30)
Λιντς – Κρίσταλ Πάλας (22:00)
Έβερτον – Άρσεναλ (22:00)
Κυριακή (21/12)
Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)
Δευτέρα (22/12)
Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)
