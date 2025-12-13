Εύκολο απόγευμα για τη Λίβερπουλ (2-0) – Επέστρεψε στις νίκες η Τσέλσι (2-0)

Έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ούγκο Εκιτικέ που σκόραρε δις, η Λίβερπουλ κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Μπράιτον και να επικρατήσει με 2-0 στο «Άνφιλντ», στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής της Premier League.

Αξίζει να σημειωθεί ως ο Μοχάμεντ Σαλάχ επέστρεψε στις υποχρεώσεις των «κόκκινων», μετά τα όσα συνέβησαν ανάμεσα σε εκείνον και τον Άρνε Σλοτ, περνώντας ως αλλαγή αντί του τραυματία Γκόμεζ στο 26′.

Μάλιστα ο Αιγύπτιος «έφτιαξε» και στο δεύτερο γκολ των «Reds» στο 60′ για τον Εκιτικέ, με τον Γάλλο να έχει ανοίξει το σκορ μόλις στα 46″ του ματς. Για τους «γλάρους», ο Μπάμπης Κωστούλας πέρασε αλλαγή στο 82′.

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Άλισον, Κέρκεζ, Φαν Ντάικ, Κονατέ, Γκόμεζ (25′ Σαλάχ), Χράβενμπερχ, Τζόουνς, Μακ Άλιστερ, Σομποσλάι (83′ Κιέζα), Βιρτς (78′ Ρόμπερτσον), Εκιτικέ (78′ Ίσακ).

ΜΠΡΑΙΤΟΝ: Φερμπρούχεν, Ντανκ, Φαν Χέκε, Βίφερ, Καντιόγλου, Χίνσελγουντ (82′ Γουέλμπεκ), Μπαλεμπά (64′ Αγιαρί), Γκρούντα (64′ Μιτόμα), Γκόμεζ, Μίντε, Ρούτερ (82′ Κωστούλας).

Επιτέλους νίκη για την Τσέλσι

Στο άλλο παιχνίδι που διεξήχθη παράλληλα η Τσέλσι επέστρεψε στις νίκες, μετά από τρία σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα, αφού επιβλήθηκε της Έβερτον με 2-0 στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Οι Λονδρέζοι «καθάρισαν» στο πρώτο μέρος, με τον Κόουλ Πάλμερ να κάνει το 1-0 στο 21′ και στο 45′ ο Μάλο Γκουστό διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα.

ΤΣΕΛΣΙ: Σάντσες, Φοφανά, Τσάλομπα, Κουκουρέγια, Γκουστό, Τζέιμς, Φερνάντες, Νέτο, Πάλμερ (58′ Σάντος), Γκαρνάτσο (65′ Γκίτενς), Πέδρο (81′ Εστεβάο).

ΕΒΕΡΤΟΝ: Πίκφορντ, Κιν, Ταρκόφσκι, Μικολένκο, Ο’Μπράιεν, Γκέγε, Γκάρνερ, Ντιούσμπερι-Χολ (16′ Αλκαράθ), Γκρίλις, Εντιαγιέ, Μπάρι (68′ Μπέτο).

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής:

Σάββατο 13/12

Τσέλσι-Έβερτον 2-0

Λίβερπουλ-Μπράιτον 2-0

Μπέρνλι-Φούλαμ (19:30)

Άρσεναλ-Γουλβς (22:00)

Κυριακή 14/12

Κρίσταλ Πάλας-Μάντσεστερ Σίτι (16:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ (16:00)

Σάντερλαντ-Νιουκάστλ (16:00)

Γουέστ Χαμ-Άστον Βίλα (16:00)

Μπρέντφορντ-Λιντς (18:30)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπόρνμουθ (22:00)

Η βαθμολογία:

Επόμενη αγωνιστική (17η):

Σάββατο (20/12)

Νιούκαστλ – Τσέλσι (14:30)

Γουλβς – Μπρέντφορντ (17:00)

Μάντσεστερ Σίτι – Γουέστ Χαμ (17:00)

Μπράιτον – Σάντερλαντ (17:00)

Μπόρνμουθ – Μπέρνλι (17:00)

Τότεναμ – Λίβερπουλ (19:30)

Λιντς – Κρίσταλ Πάλας (22:00)

Έβερτον – Άρσεναλ (22:00)

Κυριακή (21/12)

Άστον Βίλα – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (18:30)

Δευτέρα (22/12)

Φούλαμ – Νότιγχαμ Φόρεστ (22:00)