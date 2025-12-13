Τα δεδομένα για Τσιμίκα στη Ρόμα: «Δύσκολες μέρες, πιθανόν να επιστρέψει στη Λίβερπουλ»

Ο Κώστας Τσιμίκας δεν έχει βρει τον χώρο και τον χρόνο που όλοι θα περίμεναν στη Ρόμα και τα πράγματα δεν πάνε καλά για τον ίδιο.

Ο 29χρονος Έλληνας αριστερός μπακ δεν έχει βρει τον ρόλο για τον οποίο αρχικά προοριζόταν. Ο απολογισμός του; Μέχρι τώρα μετράει 11 εμφανίσεις με μία ασίστ στο παλμάρε του σε όλες τις διοργανώσεις με τους «τζιαλορόσι».

Δείτε την ανάρτηση για τον Τσιμίκα και το μέλλον στη Ρόμα

Gian Piero #Gasperini is not satisfied with Kōstas #Tsimikas’ performances. So the left back could leave #ASRoma to return to #Liverpool, even if he is not in #LFC’s Plans and #Reds would try to find a new club for the greek player. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) December 12, 2025

Σύμφωνα με τον γνωστό δημοσιογράφο Νικολό Σίρα, ο Κώστας Τσιμίκας δεν έχει ικανοποιήσει τον Πιέρο Γκασπερίνι με τις επιδόσεις του, κάτι που φαίνεται από το γεγονός ότι τον έχει αφήσει ουκ ολίγες φορές στην άκρη του πάγκου.

Ο Ιταλός ρεπόρτερ τονίζει πως είναι εξαιρετικά πιθανή μία πρόωρη επιστροφή του πρώην αμυντικού του Ολυμπιακού στη Λίβερπουλ και η διακοπή του δανεισμού του που ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2026.