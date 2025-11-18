Ο Τσιμίκας, η Ρόμα και τα σενάρια από την Ιταλία για το μέλλον του

Μετά από 5 χρόνια στη Λίβερπουλ, ο Κώστας Τσιμίκας βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με τη Ρόμα να τον κάνει δικό της με μορφή δανεισμού από τους «Reds», ωστόσο το πέρασμά του από την ιταλική πρωτεύουσα δεν είναι όσο ικανοποιητικό επιθυμούσε.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Tuttomercato», ο Έλληνας αριστερός μπακ δεν έχει κερδίσει τον Τζιαν Πέρο Γκασπερίνι σε αυτούς τους 2,5 μήνες που βρίσκεται στη Ρόμα. Μάλιστα, στη συμφωνία υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του δανεισμού για ένα χρόνο, κάτι το οποίο φαίνεται απίθανο να συμβεί. Παρ’ όλα αυτά, ο Τσιμίκας αναμένεται να παραμείνει στους «τζιαλορόσι» μέχρι το τέλος της σεζόν, καθώς αποτελεί τη δεύτερη επιλογή στο αριστερό άκρο της άμυνας, πίσω από τον Ανχελίνιο.

Ο Τσιμίκας και οι φήμες για το μέλλον του

«Ο Κώστας Τσιμίκας δεν έχει πείσει απόλυτα τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Ρώμη, η οποία διήρκησε δυόμισι μήνες. Ο Έλληνας αμυντικός, ο οποίος έφτασε στα τέλη Αυγούστου, αποκτήθηκε από τη Λίβερπουλ με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026, αλλά η συνέχιση της δέσμευσής του φαίνεται απίθανη, εκτός αν υπάρξει σαφής ανάκαμψη τις επόμενες εβδομάδες», αναφέρει το δημοσίευμα

Ο 29χρονος, που δεν βρισκόταν στα πλάνα του Άρνε Σλοτ για τη νέα σεζόν μετά την έλευση του Μίλος Κέρκεζ στη Λίβερπουλ, είχε πολλές προτάσεις στο τραπέζι, με τη Λιντς και τη Μαρσέιγ να αποτελούν μερικές από αυτές που έδειξαν έντονο ενδιαφέρον, πριν καταλήξει στη Ρόμα, με την οποία έχει καταγράψει 8 συμμετοχές, έχοντας μοιράσει μία ασίστ.