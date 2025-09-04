Ρόμα: Η άλλη πλευρά του Κώστα Τσιμίκα (vid)
Ο... διαφορετικός Κώστας Τσιμίκας και το όμορφο βίντεο που δημοσίευσε η Ρόμα μετά την απόκτηση του.
Στη Ρόμα θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Κώστας Τσιμίκας με τη μορφή δανεισμού από τη Λίβερπουλ, σε ένα deal που δίνει τη δυνατότητα στον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού να βρει χρόνο συμμετοχής και να αγωνιστεί στο Europa League με τη φανέλα των «τζιαλορόσι».
Ο Έλληνας άσος παρουσιάστηκε από τη νέα του ομάδα και μετά τη διακοπή των Εθνικών αναμένεται να πιάσει δουλειά στη Ρώμη.
Πέρα από τα καθιερωμένα που γίνονται μετά από κάθε μεταγραφή, ο Τσιμίκας απάντησε σε μερικές προσωπικές ερωτήσεις στην κάμερα της Ρόμα. Από το ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό μέχρι τον ποδοσφαιριστή που είχε είδωλό του μικρός.
Δείτε το βίντεο της Ρόμα για τον Κώστα Τσιμίκα:
@asroma Let’s get to know Tsimi better 🇬🇷 #asroma #football #seriea ♬ Al Taj flute recorder beatbox – تاج – Taj
Οι απαντήσεις του έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δίνουν τη δυνατότητα στους οπαδούς της Ρόμα να τον γνωρίσουν καλύτερα.
