Ρόμα: Η άλλη πλευρά του Κώστα Τσιμίκα (vid)

Στη Ρόμα θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Κώστας Τσιμίκας με τη μορφή δανεισμού από τη Λίβερπουλ, σε ένα deal που δίνει τη δυνατότητα στον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού να βρει χρόνο συμμετοχής και να αγωνιστεί στο Europa League με τη φανέλα των «τζιαλορόσι».

Ο Έλληνας άσος παρουσιάστηκε από τη νέα του ομάδα και μετά τη διακοπή των Εθνικών αναμένεται να πιάσει δουλειά στη Ρώμη.

Πέρα από τα καθιερωμένα που γίνονται μετά από κάθε μεταγραφή, ο Τσιμίκας απάντησε σε μερικές προσωπικές ερωτήσεις στην κάμερα της Ρόμα. Από το ποιο είναι το αγαπημένο του φαγητό μέχρι τον ποδοσφαιριστή που είχε είδωλό του μικρός.

Δείτε το βίντεο της Ρόμα για τον Κώστα Τσιμίκα:

Οι απαντήσεις του έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δίνουν τη δυνατότητα στους οπαδούς της Ρόμα να τον γνωρίσουν καλύτερα.