Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025
Ο Τσιμίκας κόντρα στον Παναθηναϊκό: Δηλώθηκε στη λίστα της Ρόμα για το Europa League (pic)
Europa League 03 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:49

Ο Κώστας Τσιμίκας μπήκε στην ευρωπαϊκή λίστα της Ρόμα και θα βρεθεί αντίπαλος με τον Παναθηναϊκό στη League Phase του Europa League.

Η Ρόμα -ευρωπαϊκη αντίπαλος του Παναθηναϊκού– κατέθεσε στην UEFA το ρόστερ της για τα οκτώ παιχνίδια της League Phase του Europa League και ανάμεσα στα ονόματα που δηλώθηκαν βρίσκεται και το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ιταλικής ομάδας, ο Κώστας Τσιμίκας.

Ο διεθνής Έλληνας μπακ παραχωρήθηκε δανεικός από τη Λίβερπουλ λίγο πριν κλείσει το μεταγραφικό παράθυρο στην Ιταλία και οι «τζαλορόσι» πρόλαβαν να τον δηλώσουν τόσο στην Serie A όσο και στην Ευρώπη.

Οι παίκτες που απαρτίζουν την ευρωπαϊκή λίστα είναι οι εξής: Ρεντς, Ανχελίνο, Κριστάντε, Εντικά, Πελεγκρίνι, Ελ Αϊναουί, Ντόβμπι, Φέργκιουσον, Τσιμίκας, Κονέ, Σουλέ, Τσέλικ, Ντιμπάλα, Ερμόσο, Μαντσίνι, Ζιολκόβσκι, Μπέιλι, Βινίσιους, Γκιλάρντι, Ελ Σααραουί, Γκολίνι, Σβίλαρ.

Η ανακοίνωση της Ρόμα:

Η ομάδα του Γκασπερίνι θα κληθεί να αντιμετωπίσει στη φάση των ομίλων τις Λιλ (εντός), Ρέιντζερς (εκτός), Βικτόρια Πλζεν (εντός), Σέλτικ (εκτός), Μίντιλαντ (εντός), Νις (εκτός), Στουτγκάρδη (εντός), Παναθηναϊκό (εκτός).

Ο Κώστας Τσιμίκας θα παίξει φέτος με την φανέλα της Ρόμα ως δανεικός από τη Λίβερπουλ.

Οι «Ρωμαίοι» θα καλύψουν το συμβόλαιο του Έλληνα διεθνούς μπακ, το οποίο προβλέπει παραμονή στη Λίβερπουλ μέχρι το 2027.

Ο Τσιμίκας ήταν μέλος της Λίβερμπουλ την τελευταία πενταετία και κατέγραψε συνολικά 115 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Στη Ρόμα, υπό τις οδηγίες του Τζαν Πιέρο Γκσπερίνι θα επιδιώξει να βρει ξανά τον καλό αγωνιστικό του εαυτό, ενώ θα βρει απέναντί του και τον Παναθηναϊκό, στη League Phase του Europa League.

