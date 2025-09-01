O Τσιμίκας υπέγραψε στη Ρόμα και ο ΛΕΞ απάντησε με… Νάπολι! (pic)

Παίκτης της Ρόμα είναι και επίσημα από την Κυριακή ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος συνεχίζει στους «τζιαλορόσι» μετά την άκρως επιτυχημένη καριέρα του στη Λίβερπουλ. Ο 29χρονος διεθνής μπακ Κώστας Τσιμίκας ανέβασε στα social media τις πρώτες φωτογραφίες με τη φανέλα του ρωμαϊκού συλλόγου, εκφράζοντας τη χαρά του που θα παίξει για πρώτη φορά στη Serie A και στον ιστορικό σύλλογο της ιταλικής πρωτεύουσας.

Πολλοί παλιοί συμπαίκτες, φίλοι και απλοί φίλαθλοι έσπευσαν να σχολιάσουν στις αναρτήσεις του «Τσίμι» και να του ευχηθούν καλή επιτυχία για αυτό το νέο ξεκίνημα. Ένας από αυτούς ήταν και ο διάσημος ράπερ, ΛΕΞ, ο ποίος αφιέρωσε ένα story στον πρώην πλέον παίκτη των «κόκκινων».

Ο Κώστας Τσιμίκας και ο… αντίπαλος ΛΕΞ

«Καλή σεζόν να έχουμε μπρο» έγραψε χαρακτηριστικά ο ΛΕΞ, όμως φρόντισε να κάνει και… πλάκα στον Τσιμίκας, αφού συνδύασε το μήνυμα αυτό με μια δική του φωτογραφία που ποζάρει με ακριβώς τον ίδιο τρόπο όπως και ο νέος πια παίκτης της Ρόμα, μόνο που αυτός φοράει φανέλα… ανταγωνισμού και συγκεκριμένα της Νάπολι!

Φυσικά αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που οι δυο τους τα «λένε» μέσω social media., αφού πριν λίγες μέρες ο ΛΕΞ είχε ποζάρει με τη φανέλα του Τσιμίκα στη Λίβερπουλ.

Η Ρόμα υποδέχτηκε τον Κώστα Τσιμίκα με ένα λιτό «Καλώς ήλθες στη Ρώμη», με τη σχετική ανάρτηση να σφραγίζει τον δανεισμό του Έλληνα διεθνή από τη Λίβερπουλ έως το τέλος της σεζόν.

Έτσι, ο 29χρονος Κώστας Τσιμίκας θα γίνει ο 8ος Έλληνας που θα φορέσει τη φανέλα των «Τζαλορόσι» μετά τους Χολέβα, Ταχτσίδη, Μανωλά, Δέλλα, Χούτο, Τοροσίδη και Κεραμίτση

Στο σχετικό βίντεο με το οποίο υποδέχτηκε τον παίκτη, αποκαλύπτεται και το νούμερο που θα φορέσει ο «Τσίμι» στη νέα του ομάδα, το «12».