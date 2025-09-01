sports betsson
Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 14:50
Φωτιά στην Παγανή Λέσβου - Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Σημαντική είδηση:
01.09.2025 | 13:34
Σύγκρουση δύο φορτηγών στην Αττική Οδό - Το ένα κουβαλούσε αυτοκίνητα
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
O Τσιμίκας υπέγραψε στη Ρόμα και ο ΛΕΞ απάντησε με… Νάπολι! (pic)
Ποδόσφαιρο 01 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:45

O Τσιμίκας υπέγραψε στη Ρόμα και ο ΛΕΞ απάντησε με… Νάπολι! (pic)

Ο Κώστας Τσιμίκας ανέβασε στα social media τις πρώτες του φωτογραφίες από τη μεταγραφή του στη Ρόμα και ο ΛΕΞ ήταν από τους πρώτους που του ευχήθηκαν για το νέο ξεκίνημα με... ιδιαίτερο τρόπο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Spotlight

Παίκτης της Ρόμα είναι και επίσημα από την Κυριακή ο Κώστας Τσιμίκας, ο οποίος συνεχίζει στους «τζιαλορόσι» μετά την άκρως επιτυχημένη καριέρα του στη Λίβερπουλ. Ο 29χρονος διεθνής μπακ Κώστας Τσιμίκας ανέβασε στα social media τις πρώτες φωτογραφίες με τη φανέλα του ρωμαϊκού συλλόγου, εκφράζοντας τη χαρά του που θα παίξει για πρώτη φορά στη Serie A και στον ιστορικό σύλλογο της ιταλικής πρωτεύουσας.

Πολλοί παλιοί συμπαίκτες, φίλοι και απλοί φίλαθλοι έσπευσαν να σχολιάσουν στις αναρτήσεις του «Τσίμι» και να του ευχηθούν καλή επιτυχία για αυτό το νέο ξεκίνημα. Ένας από αυτούς ήταν και ο διάσημος ράπερ, ΛΕΞ, ο ποίος αφιέρωσε ένα story στον πρώην πλέον παίκτη των «κόκκινων».

Ο Κώστας Τσιμίκας και ο… αντίπαλος ΛΕΞ

«Καλή σεζόν να έχουμε μπρο» έγραψε χαρακτηριστικά ο ΛΕΞ, όμως φρόντισε να κάνει και… πλάκα στον Τσιμίκας, αφού συνδύασε το μήνυμα αυτό με μια δική του φωτογραφία που ποζάρει με ακριβώς τον ίδιο τρόπο όπως και ο νέος πια παίκτης της Ρόμα, μόνο που αυτός φοράει φανέλα… ανταγωνισμού και συγκεκριμένα της Νάπολι!

Φυσικά αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που οι δυο τους τα «λένε» μέσω social media., αφού πριν λίγες μέρες ο ΛΕΞ είχε ποζάρει με τη φανέλα του Τσιμίκα στη Λίβερπουλ.

Η Ρόμα υποδέχτηκε τον Κώστα Τσιμίκα με ένα λιτό «Καλώς ήλθες στη Ρώμη», με τη σχετική ανάρτηση να σφραγίζει τον δανεισμό του Έλληνα διεθνή από τη Λίβερπουλ έως το τέλος της σεζόν.

Έτσι, ο 29χρονος Κώστας Τσιμίκας θα γίνει ο 8ος Έλληνας που θα φορέσει τη φανέλα των «Τζαλορόσι» μετά τους Χολέβα, Ταχτσίδη, Μανωλά, Δέλλα, Χούτο, Τοροσίδη και Κεραμίτση

Στο σχετικό βίντεο με το οποίο υποδέχτηκε τον παίκτη, αποκαλύπτεται και το νούμερο που θα φορέσει ο «Τσίμι» στη νέα του ομάδα, το «12».

Headlines:
Business
Ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου 50% βλέπει η Euroxx – Νέες τιμές στόχοι

Ελληνικές τράπεζες: Περιθώριο ανόδου 50% βλέπει η Euroxx – Νέες τιμές στόχοι

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Γυναίκες: Τι τις καθιστά πιο ευάλωτες σε σοβαρές ασθένειες;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Βάζουν στοπ στο πτωτικό σερί οι τράπεζες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Βάζουν στοπ στο πτωτικό σερί οι τράπεζες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Παναθηναϊκός 01.09.25

Γυρίζει στον πάγκο και ποιους να δει…

Ο Παναθηναϊκός «φώναζε» στο δεύτερο ημίχρονο ότι χρειαζόταν παρεμβάσεις από τον πάγκο, όμως οι επιλογές του Ρουί Βιτόρια δεν ήταν αυτές που έπρεπε να έχει...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
betson_textlink
Stream sports
Γυρίζει στον πάγκο και ποιους να δει…
Παναθηναϊκός 01.09.25

Γυρίζει στον πάγκο και ποιους να δει…

Ο Παναθηναϊκός «φώναζε» στο δεύτερο ημίχρονο ότι χρειαζόταν παρεμβάσεις από τον πάγκο, όμως οι επιλογές του Ρουί Βιτόρια δεν ήταν αυτές που έπρεπε να έχει...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Νέος σεισμός στην Άντερλεχτ
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Νέος σεισμός στην Άντερλεχτ

Ο Βαντενχάουτε θέτει την παραίτησή του στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η πίεση από τους φιλάθλους της Άντερλεχτ και η ευρωπαϊκή αποτυχία οδηγούν σε διοικητικές εξελίξεις.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Νεϊμάρ απάντησε για την απουσία του από την Εθνική Βραζιλίας: «Δεν έχει σχέση με τη φυσική κατάσταση» (vid)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Ο Νεϊμάρ απάντησε για την απουσία του από την Εθνική Βραζιλίας: «Δεν έχει σχέση με τη φυσική κατάσταση» (vid)

Ο Νεϊμάρ δεν συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις του Κάρλο Αντσελότι για τις επόμενες αναμετρήσεις της Βραζιλίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και ο ίδιος εξήγησε...

Σύνταξη
Το «αντίο» του Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό: «Έφτασε η δύσκολη στιγμή να αποχαιρετήσω την οικογένειά μου» (pics)
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Το «αντίο» του Ιωαννίδη στον Παναθηναϊκό: «Έφτασε η δύσκολη στιγμή να αποχαιρετήσω την οικογένειά μου» (pics)

Ο Φώτης Ιωαννίδης, με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, αποχαιρέτησε τους φίλους του Παναθηναϊκού, λίγο πριν την επισημοποίηση της μεταγραφής του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Σύνταξη
Γράφει Ιστορία ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Το εντυπωσιακό 68% και ο… Μπάγεβιτς
Ποδόσφαιρο 01.09.25

Γράφει Ιστορία ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό: Το εντυπωσιακό 68% και ο… Μπάγεβιτς

Σπάει όλα τα κοντέρ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού – Το φοβερό 68% και τι χρειάζεται για να γίνει ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο φυλακισμένος πατέρας, η εξαφανισμένη μητέρα, οι άγνωστοι συγγενείς: Το σκοτάδι πίσω από τη λάμψη της Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ
Άλλη ζωή 01.09.25

Ο φυλακισμένος πατέρας, η εξαφανισμένη μητέρα, οι άγνωστοι συγγενείς: Η ζωή της Τζορτζίνα πριν τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Μετά από εννέα χρόνια σχέσης και ένα παιδί, ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ αρραβωνιάστηκαν. Ωστόσο υπάρχει ένα πράγμα για το οποίο η 31χρονη δεν μιλάει: η οικογένειά της.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Global Sumud Flotilla: Ο στόλος που κατευθυνόταν στη Γάζα επέστρεψε στη Βαρκελώνη λόγω κακοκαιρίας
Η ανακοίνωση 01.09.25

Ο στόλος Global Sumud Flotilla, που κατευθυνόταν στη Γάζα, επέστρεψε στη Βαρκελώνη λόγω κακοκαιρίας

Ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεψαν τη συνέχεια του ταξιδιού προς τη Γάζα από τον στόλο Global Sumud Flotilla - Δεν έχει ανακοινωθεί πότε τα πλοία θα αποπλεύσουν ξανά προς τον παλαιστινιακό θύλακα

Σύνταξη
Γυρίζει στον πάγκο και ποιους να δει…
Παναθηναϊκός 01.09.25

Γυρίζει στον πάγκο και ποιους να δει…

Ο Παναθηναϊκός «φώναζε» στο δεύτερο ημίχρονο ότι χρειαζόταν παρεμβάσεις από τον πάγκο, όμως οι επιλογές του Ρουί Βιτόρια δεν ήταν αυτές που έπρεπε να έχει...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Τετραήμερη εργασία για νέους γονείς σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ – «Πόλεμος» για το 13ωρο
Πολιτική Γραμματεία 01.09.25

Τετραήμερη εργασία για νέους γονείς σχεδιάζει το ΠΑΣΟΚ – «Πόλεμος» για το 13ωρο

«Πόλεμος» μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για το 13ωρο – Η «μαύρη βίβλος» της ΝΔ για την εργασία και το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ - Η πρόταση για πιλοτική τετραήμερη εργασία για νέους γονείς

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Φτηνές πτήσεις, δαπανηρές επιλογές – Πώς τροφοδοτείται ο υπερτουρισμός και εντείνεται η κλιματική καταστροφή
Extreme ημερήσιες εκδρομές 01.09.25

Φτηνές πτήσεις, δαπανηρές επιλογές: Πώς τροφοδοτείται ο υπερτουρισμός και εντείνεται η κλιματική καταστροφή

Η νέα μόδα των extreme ημερήσιων εκδρομών - Εξοικονομείς χρόνο ή απλώς τον σπαταλάς; - Ο υπερτουρισμός έχει αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και τους ταξιδιωτικούς προορισμούς που στενάζουν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Γάζα: Πάνω από 250 ΜΜΕ αφιερώνουν τη σημερινή μέρα στους δολοφονίες δημοσιογράφων
Εκστρατεία RSF 01.09.25

Πάνω από 250 ΜΜΕ αφιερώνουν τη σημερινή μέρα στους δολοφονημένους δημοσιογράφους της Γάζας

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) απηύθυναν έκκληση στον διεθνή Τύπο να αφιερώσει τη σημερινή μέρα στους δολοφονημένους δημοσιογράφους στη Γάζα στέλνοντας μήνυμα αφύπνισης

Σύνταξη
Νίκος Παππάς: Λένε ψέματα ότι ο κόφτης δαπανών απαγορεύει την ενίσχυση μισθών και συντάξεων
ΣΥΡΙΖΑ 01.09.25

Νίκος Παππάς: Λένε ψέματα ότι ο κόφτης δαπανών απαγορεύει την ενίσχυση μισθών και συντάξεων

«Υπάρχουν τα περιθώρια να επιστραφεί στον κόσμο αυτό που του αποστερείται, κυρίως, δια των έμμεσων φόρων», σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8% η ανεργία τον Ιούλιο [γραφήματα]
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ 01.09.25

Στο 8% η ανεργία τον Ιούλιο

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.205.058

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο