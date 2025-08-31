Επίσημο: Δανεικός στη Ρόμα ο Τσιμίκας (pic)

Με το μήνυμα: «Καλώς ήλθες στη Ρώμη», η Ρόμα υποδέχτηκε τον Κώστα Τσιμίκα!

Η σχετική ανάρτηση στα Social Media του ιταλικού συλλόγου, σφράγισε τον δανεισμό του Έλληνα διεθνή από τη Λίβερπουλ, έως το τέλος της σεζόν.

Έτσι, ο 29χρονος αριστερός φούλμπακ θα γίνει ο 8ος Έλληνας που θα φορέσει τη φανέλα των «Τζαλορόσι» μετά τους Χολέβας, Ταχτσίδη, Μανωλά, Δέλλα, Χούτο, Τοροσίδη και Κεραμίτση.

Στο σχετικό βίντεο με το οποίο υποδέχτηκε τον παίκτη, αποκαλύπτεται και το νούμερο που θα φορέσει ο «Τσίμι» στη νέα του ομάδα, το «12».

H ανάρτηση της Ρόμα

Ο Κώστας Τσιμίκας συνολικά στην καριέρα του μέχρι τώρα έχει αγωνιστεί σε 310 παιχνίδια, έχοντας 14 γκολ και 37 ασίστ. Με τη φανέλα της Λίβερπουλ είχε 115 παιχνίδια και 18 ασίστ και με τον Ολυμπιακό 86 αγώνες με 12 ασίστ στο ενεργητικό του. Είναι φυσικά διεθνής με την Εθνική, έχοντας 41 ματς με το εθνόσημο. Πλέον, θα αγωνίζεται στη Serie A με τη φανέλα της Ρόμα ως δανεικός από την Λίβερπουλ.