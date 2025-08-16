Η Ρόμα ενισχύεται στα εξτρέμ με Σάντσο και Μπέιλι

Σημαντικές μεταγραφές έρχονται στη Ρόμα. Οι «πρωτευουσιάνοι» βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση δύο πολύ δυνατών μεταγραφών στα εξτρέμ, με τους Τζέιντον Σάντσο και Λέον Μπέιλι να ετοιμάζουν βαλίτσες για Ιταλία.

Ο Σάντσο, δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ρούμπεν Αμορίμ και αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιο που του προσέφερε η Ρόμα, με τις αποδοχές του να μειώνονται συγκριτικά με αυτές που λάμβανε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Πόσα χρήματα θα στοιχίσει ο Σάντσο

Οι «κόκκινοι διάβολοι» θα εισπράξουν το ποσό των 23 εκατομμυρίων ευρώ από τους «τζαλορόσι» για τη μεταγραφή του Άγγλου. Σημαντική προσθήκη για την ομάδα του Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι είναι και αυτή του Λέον Μπέιλι.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τζαμαϊκανός μεσοεπιθετικός, απέρριψε την πρόταση της Μπεσίκτας, καθώς είχε προτεραιότητα τη Ρόμα, η οποία θα τον αποκτήσει από την Άστον Βίλα με μορφή δανεισμού, ενώ στη συμφωνία θα υπάρχει και υποχρεωτική οψιόν αγοράς.