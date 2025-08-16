Η Ρόμα ενισχύεται στα εξτρέμ με Σάντσο και Μπέιλι
Πολύ κοντά σε δύο σημαντικές προσθήκες για την επίθεση βρίσκεται η Ρόμα, με τους Σάντσο και Μπέιλι να βρίσκονται ένα βήμα μακριά από τους «τζαλορόσι».
- Απρόσμενη δήλωση Χίλαρι Κλίντον για νόμπελ Ειρήνης και… Ντόναλντ Τραμπ – Η απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ
- Νεκρή χελώνα caretta caretta από χτύπημα προπέλας
- Αυτό είναι το πιο βρώμικο σημείο σε ένα αεροπλάνο – και δεν είναι η τουαλέτα
- Φωτιές: «Πορτοκαλί» συναγερμός σήμερα σε Αττική και άλλες 9 Περιφέρειες
Σημαντικές μεταγραφές έρχονται στη Ρόμα. Οι «πρωτευουσιάνοι» βρίσκονται πολύ κοντά στην απόκτηση δύο πολύ δυνατών μεταγραφών στα εξτρέμ, με τους Τζέιντον Σάντσο και Λέον Μπέιλι να ετοιμάζουν βαλίτσες για Ιταλία.
Ο Σάντσο, δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ρούμπεν Αμορίμ και αναμένεται να υπογράψει το συμβόλαιο που του προσέφερε η Ρόμα, με τις αποδοχές του να μειώνονται συγκριτικά με αυτές που λάμβανε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Πόσα χρήματα θα στοιχίσει ο Σάντσο
Οι «κόκκινοι διάβολοι» θα εισπράξουν το ποσό των 23 εκατομμυρίων ευρώ από τους «τζαλορόσι» για τη μεταγραφή του Άγγλου. Σημαντική προσθήκη για την ομάδα του Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι είναι και αυτή του Λέον Μπέιλι.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Τζαμαϊκανός μεσοεπιθετικός, απέρριψε την πρόταση της Μπεσίκτας, καθώς είχε προτεραιότητα τη Ρόμα, η οποία θα τον αποκτήσει από την Άστον Βίλα με μορφή δανεισμού, ενώ στη συμφωνία θα υπάρχει και υποχρεωτική οψιόν αγοράς.
- Γιακουμάκης: «Ταιριάζουμε σαν χαρακτήρες με τον Λουτσέσκου»
- Γκάλης και Γιαννάκης στους 10 κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του Eurobasket (pic)
- Τολιόπουλος: «Στα τρίποντα δεν χάνω ποτέ από τον Ρογκαβόπουλο!» (vid)
- Πλήγμα στην ΑΕΚ με Περέιρα!
- Σεμένιο για ρατσιστικές επιθέσεις: «Πότε θα σταματήσει αυτό;» (pic, vid)
- Επανέρχεται το θέμα του Πινέδα στο Μεξικό: «Η Μοντερέι κοιτάζει τον παίκτη της ΑΕΚ»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις