Πρώτη ασίστ του Τσιμίκα με την φανέλα της Ρόμα (vid)

Πρώτη συμμετοχή ως βασικός στη Ρόμα για τον Κώστα Τσιμίκα και πρώτη ασίστ στην αναμέτρηση με αντίπαλο τη Νις για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Έλληνας ακραίος μπακ κινήθηκε ωραία από τα αριστερά και είδε την ευκαιρία να γεμίσει προς την περιοχή της γαλλικής ομάδας.

Ο Τζιανλούκα Μαντσίνι κινήθηκε άψογο προς την μπάλα και με άψογη προβολή την έστειλε στα δίχτυα του Ντιουφ που δεν μπόρεσε να κάνει πολλά.



