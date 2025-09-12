Κώστας Τσιμίκας: Προπονήθηκε με τη Ρόμα για πρώτη φορά (pics)

Ο Κώστας Τσιμίκας ανακοινώθηκε προ ολίγων ημερών από τη Ρόμα – ως δανεικός από τη Λίβερπουλ- και πλέον έχει ενσωματωθεί πλήρως στους «τζιαλορόσι», αφού ολοκλήρωσε την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα.

Ο 29χρονος διεθνής συμμετείχε στην προετοιμασία ενόψει του ματς κόντρα στο Τορίνο και στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, φάνηκε εμφανώς ευδιάθετος στο πλάι των συμπαικτών του.

Η δημοσίευση της Ρόμα

Ο Τσιμίκας μετά την πενταετή θητεία του στη Λίβερπουλ, (το συμβόλαιό του με τους κόκκινους ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026) ετοιμάζεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στο ιταλικό πρωτάθλημα και είναι έτοιμος για το καινούργιο κεφάλαιο στην καριέρα του.