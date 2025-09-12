Κώστας Τσιμίκας: Προπονήθηκε με τη Ρόμα για πρώτη φορά (pics)
Την πρώτη του προπόνηση ως παίκτης της Ρόμα, πραγματοποίησε ο Κώστας Τσιμίκας. - Η ανάρτηση που έκαναν οι Ρωμαίοι.
- Ο ΟΗΕ εγκρίνει με συντριπτική πλειοψηφία τη δήλωση για τη λύση των δύο κρατών
- Η ΕΕ μπορεί να απεμπλακεί από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε 6 έως 12 μήνες
- Μόνο στην Τουρκία: Ο κρατούμενος δικηγόρος του Ιμάμογλου θα τον υπερασπιστεί μέσα από τη… φυλακή
- Ξέφυγε από το 1 τρισ. δολ. ο προϋπολογισμός των ΗΠΑ για άμυνα – «Ούτε στο απόγειο του Ψυχρού Πολέμου τόσα χρήματα»
Ο Κώστας Τσιμίκας ανακοινώθηκε προ ολίγων ημερών από τη Ρόμα – ως δανεικός από τη Λίβερπουλ- και πλέον έχει ενσωματωθεί πλήρως στους «τζιαλορόσι», αφού ολοκλήρωσε την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα.
Ο 29χρονος διεθνής συμμετείχε στην προετοιμασία ενόψει του ματς κόντρα στο Τορίνο και στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, φάνηκε εμφανώς ευδιάθετος στο πλάι των συμπαικτών του.
Η δημοσίευση της Ρόμα
Kostas 👋🇬🇷#ASRoma pic.twitter.com/Elmv9o7Ary
— AS Roma (@OfficialASRoma) September 12, 2025
Ο Τσιμίκας μετά την πενταετή θητεία του στη Λίβερπουλ, (το συμβόλαιό του με τους κόκκινους ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026) ετοιμάζεται να αγωνιστεί για πρώτη φορά στο ιταλικό πρωτάθλημα και είναι έτοιμος για το καινούργιο κεφάλαιο στην καριέρα του.
- Αγγλικά σενάρια για το μέλλον του Μουρίνιο
- Στο στόχαστρο ο Λαπόρτα λόγω Καμπ Νου
- Γιάννης πασάρει, Κώστας Αντετοκούνμπο σκοράρει για την Εθνική (vid)
- Τους πέρασε όλους και κάρφωσε με δύναμη ο Γιάννης Αντετοκούνμπο (vid)
- Αντίστροφη μέτρηση για την πώληση του Σαν Σίρο
- Eurobasket 2025: Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι φωτογραφίζονται μαζί πριν από τον ημιτελικό (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις