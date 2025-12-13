Αποκαλύψεις από τον Ρούνεϊ: «Δέχτηκα θανατικές απειλές όταν πήγα από την Έβερτον στη Γιουνάιτεντ»

Το άλλοτε παιδί-θαύμα του αγγλικού ποδοσφαίρου και νυν προπονητής, Γουέιν Ρούνεϊ, έδωσε μία εκτενή συνέντευξη στην Αγγλία και μίλησε για ένα θέμα, που βασανίζει αρκετούς ποδοσφαιριστές που παίρνουν μεταγραφή από μία ομάδα σε μία άλλη, με την οποία υπάρχει αντιπαλότητα.

Ο Ρούνεϊ αγωνιζόταν στην Έβερτον και αποφάσισε να πάρει μεταγραφή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην οποία έκανε και την τεράστια καριέρα του μετέπειτα. Όταν επέλεξε να αφήσει τα «ζαχαρωτά» ήταν σε νεαρή ηλικία και βρέθηκε αντιμέτωπος με απειλές θανάτου, όπως αποκάλυψε ο ίδιος.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ρούνεϊ:

«Ήταν δύσκολο για μένα, δέχτηκα θανατικές απειλές. Το σπίτι των γονιών μου το έβαφαν με σπρέι και το έκαναν να γκρεμιστεί. Το σπίτι της τότε κοπέλας μου και νυν γυναίκας μου, το έβαφαν επίσης με σπρέι.

Νομίζω ότι εκεί πρέπει να είσαι ψυχικά δυνατός. Οι άνθρωποι γύρω σου πρέπει να σε βοηθήσουν. Πάντα σκεφτόμουν “δεν με νοιάζει”. Ήξερα τι ήθελα και ήξερα πώς να το πετύχω. Έπρεπε να παραμείνω σκληρός στο μυαλό μου. Ήταν άνθρωποι από την πόλη μου, οπότε ήταν δύσκολο, αλλά σκέφτηκα “δεν με νοιάζει”, πρέπει να είσαι εγωιστής και να παίρνεις αυτές τις αποφάσεις».