Ο Ρούνεϊ απαγορεύεται να δει τον γιό του στο γήπεδο!

Πως λέμε «μπαμπά, μην τρέχεις», για τον Γουέιν Ρούνεϊ ισχύει το «μπαμπά μην έρχεσαι στο γήπεδο»! Κι όμως ο γιος του πρώην σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Κάι Ρούνεϊ απαγόρευσε στον πατέρα του να πάει στο γήπεδο για έναν απίθανο λόγο!

Η αποκάλυψη, σύμφωνα με την Express, έγινε κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της Κόλιν, συζύγου του Γουέιν Ρούνεϊ και μητέρας του Κάι, στην εκπομπή I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here του ITV πέρυσι. «Αυτό συμβαίνει με τα παιδιά, νομίζω, είναι δύσκολο να βγαίνεις έξω τις μέρες», αποκάλυψε η Κόλιν στους συντρόφους της στη ζούγκλα τον περασμένο Δεκέμβριο (πριν εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση πίσω από τον τραγουδιστή των McFly, Ντάνι Τζόουνς στο συγκεκριμένο ριάλιτι).

Επίσης, έβγαλε στη φόρα όσα της είπε ο Κάι Ρούνεϊ με αφορμή κάποια γεγονότα όταν τον είχαν στείλει σε ποδοσφαιρικό καμπ: «Με αφορμή όλα αυτά ο Κάι ζήτησε από τον πατέρα του να σταματήσει να έρχεται σε ποδοσφαιρικούς αγώνες, όταν έπαιζε σε τουρνουά και τέτοια, επειδή συνήθως τον περικύκλωναν μικρά παιδιά που τον έχουν σαν πρότυπο και δεν μπορούσε καν να παρακολουθήσει τον αγώνα»!

Η Κόλιν, σύζυγος του Γουέιν Ρούνεϊ πρόσθεσε: «Πώς λες σε όλα αυτά τα παιδιά, «φύγετε, παρακολουθώ τον γιο μου;». Στους ενήλικες, είναι διαφορετικό να τους μιλάς, οπότε ο Κάι αναρωτήθηκε τι νόημα έχει να πηγαίνει στο γήπεδο αφού δεν μπορεί να τον δει να παίζει επειδή τον κατακλύζουν θαυμαστές; Ναι, είναι λυπηρό, αλλά δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Ας μην ξεχνάμε ότι οι οπαδοί σε φέρνουν εκεί που είσαι».

Ο Κάι Ρούνεϊ έγινε μέλος της ακαδημίας των Κόκκινων Διαβόλων το 2016, ακολουθώντας την ίδια πορεία με τον εμβληματικό πατέρα του, ο οποίος αφιέρωσε 13 χρόνια στο Ολντ Τράφορντ και κατέχει πρώτος σκόρερ του συλλόγου με 253 γκολ.

Παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται ως ένα πολλά υποσχόμενο ταλέντο, ο Κάι Ρούνεϊ, που παίζει επιθετικός, έχει ενημερώσει τον διάσημο πατέρα του ότι η παρουσία του δεν είναι ευπρόσδεκτη στους αγώνες, λόγω του τεράστιου πλήθους που προσελκύει. Είναι το βάρος, αν προτιμάτε το μεγαλείο της διασημότητας και της αναγνώρισης της προσφοράς στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Χώρια που ο Γουέν Ρούνεϊ λειτουργεί ως πρότυπο για αυτά τα παιδιά.