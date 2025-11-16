sports betsson
Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025
16.11.2025 | 10:38
Εργατικό δυστύχημα στη Μυτιλήνη: Νεκρός εργάτης μετά από πτώση του από στέγη οικοδομής
Έκλεψε την παράσταση ο Ρούνεϊ: Σκόραρε το εμβληματικό «ψαλιδάκι» σε… τηλεοπτική εκπομπή (vids)
Ποδόσφαιρο 16 Νοεμβρίου 2025 | 10:26

Έκλεψε την παράσταση ο Ρούνεϊ: Σκόραρε το εμβληματικό «ψαλιδάκι» σε… τηλεοπτική εκπομπή (vids)

Ο Γουέιν Ρούνεϊ βρέθηκε σε ζωντανή τηλεοπτική εκπομπή της Αγγλίας, όπου κλήθηκε να σκοράρει το ιστορικό «ψαλιδάκι» του στο ντέρμπι του Μάντσεστερ.

Μια αναδρομή στο παρελθόν θέλησε να κάνει σε τηλεοπτική εκπομπή της Αγγλίας ο Γουέιν Ρούνεϊ.

Στις 12 Φεβρουαρίου του 2011, ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέτυχε ένα μυθικό τέρμα κόντρα στη συμπολίτισσα Σίτι, «υπογράφοντας» με ένα εντυπωσιακό «ψαλιδάκι», τη νίκη με 2-1 της ομάδας του Σερ Αλεξ Φέργκιουσον, το οποίο έχει ψηφιστεί ως καλύτερο γκολ στην ιστορία της Premier League.

Ο παλαίμαχος επιθετικός βρέθηκε καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή του «Νησιού», με τους παρουσιαστές να του θέτουν ένα challenge. Ο Ρούνεϊ κλήθηκε να ξανακάνει το «ψαλιδάκι» του σε ένα μίνι γήπεδο μέσα στο στούντιο και μπροστά σε ζωντανό κοινό.

Ο Άγγλος δέχτηκε την πρόκληση, την οποία έβγαλε εις πέρας ακόμα και σε ηλικία 40 ετών, με το κοινό να τον χειροκροτεί και να φωνάζει το όνομά του.

Δείτε το βίντεο με το ψαλιδάκι του Ρούνεϊ

Economy
Δημόσιο Χρέος: Πότε θα συμβεί η επόμενη «διαγραφή» του πρώτου μνημονίου

Δημόσιο Χρέος: Πότε θα συμβεί η επόμενη «διαγραφή» του πρώτου μνημονίου

Economy
Ελβετικό φράγκο: Στον Άρειο Πάγο η τύχη 200.000 δανειοληπτών

Ελβετικό φράγκο: Στον Άρειο Πάγο η τύχη 200.000 δανειοληπτών

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα
inTickets 16.11.25

«Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου: Μία περιπέτεια για όλη την οικογένεια, στο θέατρο Πόρτα

Η παράσταση μετατρέπει την ιστορία της Ελίζας σε ένα ευφάνταστο ταξίδι μέσα στον χρόνο και τον χώρο, όπου το χιούμορ, η δημιουργικότητα και η μουσική συναντούν την επιστημονική φαντασία

Σύνταξη
Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω: Η σιωπή του βιασμού «σπάει» πάνω στο σανίδι

Το έργο - μονόλογος Μέσα στο ναρκοπέδιο, μου είπαν πως θα μάθω να χορεύω σε κείμενο Μαρίας Λούκα, σκηνοθεσία Παυλίνας Μάρβιν και τον Ιώκο Ιωάννη Κοτίδη στον πρωταγωνιστικό ρόλο, έρχεται από τις 24 Νοεμβρίου στο Κέντρο ελέγχου τηλεοράσεων.

Σύνταξη
