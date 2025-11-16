Έκλεψε την παράσταση ο Ρούνεϊ: Σκόραρε το εμβληματικό «ψαλιδάκι» σε… τηλεοπτική εκπομπή (vids)

Μια αναδρομή στο παρελθόν θέλησε να κάνει σε τηλεοπτική εκπομπή της Αγγλίας ο Γουέιν Ρούνεϊ.

Στις 12 Φεβρουαρίου του 2011, ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πέτυχε ένα μυθικό τέρμα κόντρα στη συμπολίτισσα Σίτι, «υπογράφοντας» με ένα εντυπωσιακό «ψαλιδάκι», τη νίκη με 2-1 της ομάδας του Σερ Αλεξ Φέργκιουσον, το οποίο έχει ψηφιστεί ως καλύτερο γκολ στην ιστορία της Premier League.

Ο παλαίμαχος επιθετικός βρέθηκε καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή του «Νησιού», με τους παρουσιαστές να του θέτουν ένα challenge. Ο Ρούνεϊ κλήθηκε να ξανακάνει το «ψαλιδάκι» του σε ένα μίνι γήπεδο μέσα στο στούντιο και μπροστά σε ζωντανό κοινό.

Ο Άγγλος δέχτηκε την πρόκληση, την οποία έβγαλε εις πέρας ακόμα και σε ηλικία 40 ετών, με το κοινό να τον χειροκροτεί και να φωνάζει το όνομά του.

Δείτε το βίντεο με το ψαλιδάκι του Ρούνεϊ