Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 1-2: Τεράστιο «διπλό» με ανατροπή, γα την αρμάδα του Γκουαρντιόλα (vid)

Η Μάντσεστερ Σίτι πέτυχε σπουδαία νίκη στο Μπερναμπέου επί της Ρεάλ Μαδρίτης με 2-1, για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με την αγγλική ομάδα να φτάνει τους 13 βαθμούς και την «βασίλισσα» να μένει στους 12.

Η επικράτηση των φιλοξενούμενων, φέρνει σε ακόμα πιο δύσκολη θέση τον προπονητή της Ρεάλ, Τσάμπι Αλόνσο καθώς μετά και την σημερινή ήττα είναι πολύ πιθανή η απομάκρυνση του Ισπανού τεχνικού από τον πάγκο της «βασίλισσας».

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε ν’ ανοίξει το σκορ στο 28’, με τον Ροντρίγκο να πετυχαίνει εξαιρετικό γκολ σε κόντρα επίθεση των Μαδριλένων.

Οι παίκτες της «βασίλισσας» βρήκαν ανοιχτό γήπεδο και με τέλεια αντεπίθεση που ξεκίνησε από τον Καρέρας, έβγαλαν τον Βραζιλιάνο σε θέση βολής, μετά την έξοχη μεταβίβαση του Μπέλινγχαμ.

Ο Ροντρίγκο έκανε το τέλειο πλασέ από δύσκολη θέση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Ντοναρούμα για το 1-0.

Η ανατροπή της Σίτι

Η Μάντσεστερ Σίτι όμως είχε τις «απαντήσεις» στο γκολ της ισπανικής ομάδας και οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να εκμεταλλευτούν δύο λάθη των γηπεδούχων.

Στο 35’ ο Ο’ Ράιλι δεν είπε όχι στην ασταθή απόκρουση του Κουρτουά και με κοντινή προβολή έκανε το 1-1 για την αγγλική ομάδα.

Λίγα λεπτά αργότερα η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα έκανε την ανατροπή, καθώς ο Χάαλαντ κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή από τον Ρούτινγκερ.

Το πέναλτι έδωσε ο Τουρπέν μετά από παρέμβαση του VAR και το εκτέλεσε εύστοχα ο Νορβηγός στράικερ, κάνοντας το 1-2 για την Σίτι στο Μπερναμπέου.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι οι φιλοξενούμενοι είχαν μεγάλη ευκαιρία να πετύχουν και τρίτο γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, αλλά ο Κουρτουά έκανε δύο σπουδαίες αποκρούσεις σε δυνατά σουτ των Χάαλαντ και Σερκί.

Οι ευκαιρίες της Σίτι, ο Κουρτουά και το δοκάρι του Έντικ

Το δεύτερο ημίχρονο κύλησε με την Μάντσεστερ Σίτι να έχει τις περισσότερες ευκαιρίες και η αλήθεια είναι πως ο Κουρτουά πραγματοποίησε πολλές εντυπωσιακές επεμβάσεις.

Ο Βέλγος πορτιέρε της «βασίλισσας» έδειξε και στο αποψινό παιχνίδι γιατί είναι εκ των κορυφαίων γκολκίπερ του κόσμου, καθώς υπήρξαν στιγμές που κατέβασε «ρολά» απέναντι στους παίκτες της Σίτι.

Οι προσπάθειες των Χάαλαντ, Σερκί, Ντοκού και Σίλβα να πετύχουν το τρίτο γκολ των φιλοξενούμενων «σκόνταψαν» πάνω στον εκπληκτικό Κουρτουά, ο οποίος είπε «όχι» σοτυς φιλοξενούμενους σε πολλές περιπτώσεις.

Η Ρεάλ είχε και αυτή με την σειρά της καλές φάσεις για να φτάσει στην ισοφάριση, αλλά ο Μπέλινγχαμ σπατάλησε την ευκαιρία της «βασίλισσας» στο 50′, πλασάροντας άουτ από καλή θέση και στο 80′ ο Βινίσιους σούταρε άουτ από εξαιρετική θέση.

Η μεγαλύτερη ευκαιρία πάντως της ισπανικής ομάδας ήταν στο 85′, όταν ο Έντικ έπιασε την κεφαλιά αλλά η μπάλα βρήκε το οριζόντιο δοκάρι της εστίας της Σίτι.

Το «κλειδί» του ματς:

Η Σίτι κατάφερε να «γυρίσει» το ματς και να προηγηθεί πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου κι αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο για την επικράτηση των Άγγλων.

Άλλαξε το ματς:

Ο Ντοκού ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή του, μετά το πρώτο εικοσάλεπτο του αγώνα και προκάλεσε πολλά προβλήματα στην άμυνα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο χειρότερος του γηπέδου:

Ο Γκονζάλο έπαιξε στην κορυφή της επίθεσης της Ρεάλ, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει αισθητή την παρουσία του.

Ο διαιτητής:

Καλή η διαιτησία του Κλερμέν Τουρπέν.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

Στο δεύτερο λεπτό του αγώνα ο Τουρπέν έδωσε πέναλτι υπέρ της Ρεάλ, αλλά η φάση εξετάστηκε στο VAR και διαπιστώθηκε πως η ανατροπή του Βινίσιους ήταν εκτός περιοχής. Έτσι ο Τουρπέν πήρε πίσω την αρχική του απόφαση και καταλόγισε φάουλ.

Στο 42’ μετά από παρέμβαση του VAR, ο Τουρπέν έδωσε πέναλτι υπέρ της Σίτι σε ανατροπή του Χάαλαντ από τον Ρούντιγκερ.

Σκόρερ: Ροντρίγκο 28’ – Ο’ Ράιλι 35’, Χάαλαντ 43’ (πεν.)

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Κουρτουά, Ασένθιο (79′ Έντρικ), Ρούντιγκερ, Βαλβέρδε, Καρέρας, Τσουαμενί, Θεμπάγιος (67′ Ντίας), Μπέλινγχαμ, Ροντρίγκο, Βινίσιους, Γκονζάλο (58′ Γκιουλέρ).

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Ντοναρούμα, Γκβάρντιολ, Ντίας, Ο’ Ράιλι, Νούνες, Γκονζάλες, Φόντεν (70′ Ράιντερς), Σίλβα, Σερκί (70′ Σαβίνιο), Ντοκού, Χάαλαντ (70′ Μαρμούς).

Η επόμενη αγωνιστική των δύο αντιπάλων:

Η Ρεάλ Μαδρίτης θα φιλοξενήσει στις 20 Ιανουαρίου την Μονακό, ενώ η Μάντσεστερ Σίτι θα παίξει το ίδιο βράδυ εκτός έδρας με την Μπόντο Γκλιμτ.