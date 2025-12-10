Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παρί Σεν Ζερμέν 0-0: «Στοπ» του Βαλβέρδε στους Γάλλους (vid)

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν κατάφερε να νικήσει στην Ισπανία και ήρθε ισόπαλη χωρίς τέρματα (0-0) με την Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Οι Παριζιάνοι δεν κατάφεραν να απειλήσουν ουσιαστικά, παρά μόνο μια στιγμή, με το δοκάρι του Μπαρκολά στο 65′ και έτσι έμειναν τρίτοι με 13 βαθμούς στο -5 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ και έτσι ουσιαστικά έχασε την πρώτη θέση.

Η Παρί ήταν καλύτερη στο πρώτο μέρος και πήρε τον έλεγχο της αναμέτρησης από τα πρώτα κιόλας λεπτά, όμως δεν κατάφερε να επισφραγίσει την ανωτερότητα της στο πρώτο κομμάτι του ματς με κάποια μεγάλη φάση. Αυτή που απείλησε πρώτη ήταν η Μπιλμπάο στο 29’ με το σουτ του Χαουρεγκιθάρ να περνά λίγο άουτ. Στο 37 απείλησε και ο Μπαρκολά για την Παρί, το σουτ του ωστόσο πέρασε έξω.

To δεύτερο ημίχρονο συνέχισε στο ίδιο μοτίβο, χωρίς να έχει πολλές φάσεις, με την κορυφαία του ματς να ανήκει στην Παρί Σεν Ζερμέν με τον Μπαρκολά να σουτάρει και την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι στο 65ο λεπτό ης αναμέτρησης. Το 0-0 έμεινε μέχρι το τέλος με την Παρί να μην μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες για να πάρει το ματς και έμεινε στο -5 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η πολύ καλή αμυντική λειτουργία της ομάδας του Ερνέστο Βαλβέρδε, η οποία «κλείδωσε» την Παρί, την βραχυκύκλωσε και της επέτρεψε ελάχιστες καλές στιγμές στο παιχνίδι. Συν τοις άλλοις σε πολύ καλό βράδυ βρέθηκε και ο Ουνάι Σιμόν, ο οποίος όταν χρειάστηκε κράτησε όρθια την ομάδα του.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Θα μπορούσε να το αλλάξει αλλά δεν ήρθε ποτέ και αυτό ήταν το γκολ! Αυτό έλειψε από την αναμέτρηση της Βασκονίας, με το ματς να είναι αρκετά μέτριο ποιοτικά.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

O Μαγιουλού της Παρί Σεν Ζερμέν, με τον επιθετικό των Γάλλων να είναι αρνητικός πρωταγωνιστής για την ομάδα του, με… highlight τη φάση του 50ου λεπτού, όταν αντί να σκοράρει από κοντά στραβοπάτησε και δεν μπόρεσε καν να κάνει επαφή με την μπάλα.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Ντάνιελ Ζίμπερτ ήταν ο διαιτητής της αναμέτρησης και είχε αρκετές φάσεις να διαχειριστεί, όντας πολύ καλός στον πειθαρχικό του έλεγχο και στις κάρτες που έβγαλε.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Το VAR χρειάστηκε να επέμβει στο 68ο λεπτό όταν ο Πάτσο, ανέτρεψε τον Γκόμεζ, με τον διαιτητή να δίνει πέναλτι, το οποίο πήρε πίσω έπειτα από την παρέμβαση της τεχνολογίας.

ΣΚΟΡΕΡ: –

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Σιμόν, Βιβιάν, Αρέσο (73’Γκοροσαβέλ), Μπόιρο, Γιούρι, Ντε Γαλαρέτα (78’Βέσγα), Χαουρεγιθάρ (73΄Ρέγο), Μπερενγκέρ, Νίκο Ουίλιαμς, Σάνθετ (73’Ιέρο), Γουρουθέτα.

ΠΑΡΙ: Σαφόνοβ, Μαρκίνιος (46’Ζαμπαρνί), Πάτσο, Μέντες, Ρούθ, Βιτίνια, Νέβες, Ζαΐρ Εμερί, Μπαρκολά (78’Ράμος), Κβαρατσχέλια, Μαγιολού.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Στις 20/1 η Παρί Σεν Ζερμέν ταξιδεύει στην Πορτογαλία για να αντιμετωπίζει την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, ενώ η Μπιλμπάο παίζει με την Αταλάντα στην Ιταλία στις 21/1.