Μπριζ – Άρσεναλ 0-3: Άνετοι, ωραίοι και 6Χ6 για τους Κανονιέρηδες (vid)

Δεν σταματάει πουθενά η Άρσεναλ στο Champions League! Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μαντουέκε που πέτυχε δύο γκολ, οι «κανονιέρηδες» επικράτησαν άνετα με 3-0 στην έδρα της Μπριζ για την 6η αγωνιστική της League Phase, διατήρησαν το απόλυτο και παραμένουν το μεγάλο φαβορί για την πρωτιά.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν πολύ δυνατά από το ξεκίνημα και είχαν μεγάλη ευκαιρία με τον Έντεγκααρντ στο 3′ ενώ στο 21′ ο Μπεν Γουάιτ σημάδεψε δοκάρι. Στο επόμενο λεπτό ο Γιόκερες έχασε νέα ευκαιρία με κεφαλιά και στο 25′ ο Μαντουέκε πήρε την πάσα από τον Θουμπιμέντι και με τρομερό σουτ εκτός περιοχής έκανε το 0-1.

Στο 29′ ο Φανάκεν έσωσε στη γραμμή κεφαλιά του Ινκαπιέ ενώ στο 32′ ο Γιόκερες έχασε ακόμη μία ευκαιρία. Τελικά στο 47′ ο Μαντουέκε με κεφαλιά από σέντρα του Θουμπιμέντι έκανε το 0-2. Το τελικό 0-3 έγραψε στο 56′ ο Μαρτινέλι με ωραία κίνηση και σουτ ενώ στο 71′ ο Τζόλης είχε μία καλή στιγμή με πλασέ, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Η συνεργασία των Θουμπιμέντι-Μαντουέκε με τον πρώτο να δημιουργεί και τον δεύτερο να εκτελεί, ήταν κομβική για την εξέλιξη του ματς.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Μαντουέκε ήταν ο MVP του ματς και αυτός που άνοιξε τον δρόμο για μία εύκολη νίκη.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Πολλά προβλήματα στον άξονα για την Μπριζ που γενικά δεν είχε διακριθέντες.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Εύκολο ματς για τον Γιαμπλόνσκι που δεν είχε κανένα πρόβλημα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του VAR.

ΣΚΟΡΕΡ:

Μαντουέκε (25’, 47’), Μαρτινέλι (56’)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ: Φαν ντε Χόιβελ, Σικέ (67’ Φουρό), Ορντόνιεθ, Μέχελε, Σέις (74’ Φέτλεσεν), Στάνκοβιτς, Ονιεντικά (74’ Σάμπε), Φορμπς (83’ Ντιακόν), Τζόλης, Φανάκεν, Τρεσόλντι (67’ Μάιερ)

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ραγιά, Λιούις Σκέλι, Ικναπιέ (63’ Καλαφιόρι), Νόργκααρντ, Γουάιτ (82’ Σάλμον), Μερίνο, Θουμπιμένδι, Έντεγκααρντ (72’ Νουανέρι), Μαρτινέλι, Μαντουέκε (72’ Σάκα), Γκιόκερες (63’ Ζεσούς)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Καϊράτ Αλμάτι – Μπριζ (20/1, 17:30)

Ίντερ – Άρσεναλ (20/1, 22:00)