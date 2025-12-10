sports betsson
Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ 2-2: Οι Νορβηγοί έριξαν «βόμβα» στη Γερμανία (vid)
Ποδόσφαιρο 10 Δεκεμβρίου 2025 | 23:57

Ντόρτμουντ – Μπόντο Γκλιμτ 2-2: Οι Νορβηγοί έριξαν «βόμβα» στη Γερμανία (vid)

Μεγάλη γκέλα για την Ντόρτμουντ καθώς δεν έφτασαν τα δυο γκολ του Μπραντ και με το 2-2 βρέθηκε εκτός οκτάδας. Η Μπόντο πήρε την τρίτη της ισοπαλία με ήρωα τον Ρώσο γκολκίπερ Νικίτα Χάικιν.

ΚείμενοΒάιος Μπαλάφας
Spotlight

Μπορεί η Ντόρτμουντ να είχε την υπεροχή, όμως δεν απέφυγε την γκέλα από τη Μπόντο Γκλιμτ. Οι Νορβηγοί την έβγαλαν εκτός οκτάδας, παίρνοντας την τρίτη ισοπαλία τους (2-2), στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Τα δυο γκολ του Μπραντ δεν έφτασαν για την Μπορούσια Ντόρτμουντ, ενώ η Μπόντο Γκλιμτ είχε σε καλή μέρα τον τερματοφύλακά της Νικίτα Χάικιν που «έσβησε» την υπεροχή των γηπεδούχων. Μοιραίος παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ ο Μπάιερ.

Η Ντόρτμουντ έχει 11 βαθμούς και είναι 10η και η Μπόντο 32η με 3 βαθμούς…

Οι αποκρούσεις του Χάικιν και 1-1

Η Ντόρτμουντ είχε κατοχή μπάλας, κυριάρχησε στο πρώτο ημίχρονο, όμως στο ξεκίνημα του αγώνα η Μπόντο Γκλιμτ έκανε δυο επικίνδυνες αντεπιθέσεις. Στο 7’ και στο 10’ ο Κόμπελ απέκρουσε δυο σουτ του Χογκ. Μέχρι να προηγηθεί, στο 18’, η Μπορούσια Ντόρτμουντ ασκούσε μόνο πίεση, χωρίς τη μεγάλη φάση.

Το 1-0 έγινε με απευθείας σουτ του Μπραντ στο κέντρο της εστίας μετά από πάσα του Φάμπιο Σίλβα. Στο 21’ ο Μπάιερ είχε κεφαλιά που έφυγε ελάχιστα άουτ. Στο 40’ ο Χάικιν σταμάτησε σουτ του Φάμπιο Σίλβα και στο 41’ νίκησε τον Μπάιερ.

Μπορεί η Μπόντο Γκλιμτ να είχε ώρα να βγει από το καβούκι της, το έκανε μια και καλή και ισοφάρισε 1-1. Το γκολ των Νορβηγών πέτυχε στο 42’ ο Αλεσαμί με κεφαλιά στο δεξί δοκάρι, μετά από σέντρα του Μπεργκ.

Μια ακόμη ωραία απόκρουση του Χάικιν, ο οποίος στο 45+2’ σταμάτησε σουτ του Νμέτσα.

Ο Μπάιερ δεν μπορούσε

Η Ντόρτμουντ ξεκίνησε φουριόζα στο δεύτερο ημίχρονο και «ζητούσε» το δεύτερο γκολ, το οποίο ήρθε (2-1) στο 51’ πάλι με τον Μπραντ (σουτ), μετά από απόκρουση του Χάικιν σε σουτ του Μπάιερ. Ο τελευταίος είχε καλή προσπάθεια και σουτ στο 59’ που έφυγε άουτ για λίγα εκατοστά.

Μια ακόμη χαμένη ευκαιρία για τον Μπάιερ, στο 60’, όταν είχε κεφαλιά από καλή θέση, όμως η μπάλα κατέληξε στα χέρια του γκολκίπερ Χάικιν, ο οποίος στο 67’ έπεσε στα πόδια του Φάμπιο Σίλβα και μπλόκαρε τη μπάλα.

Η Μπόντο Γκλιμτ δεν είχε ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, όμως έκανε το 2-2 στην πρώτη που της παρουσιάστηκε. Ο Κόμπελ απέκρουσε το σουτ του Εβιεν, όμως ο Χάουγκε με «οβίδα» έξω από την περιοχή έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της Ντόρτμουντ.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Ρώσος τερματοφύλακας της Μπόντο Γκλιμτ Νικίτα Χάικιν, ο οποίος μπορεί να δέχθηκε δυο γκολ, όμως είχε και σωτήριες αποκρούσεις. Η ομάδα της Νορβηγίας έμεινε στο παιχνίδι και πήρε ισοπαλία, όμως παραμένει χαμηλά στη βαθμολογία.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Οι τέσσερις αλλαγές που έκανε ο Κίετιλ Κνούτσεν μέχρι το 68’. Οι ξεκούραστοι παίκτες έκλειναν τα κενά στο γήπεδο, με αποτέλεσμα η Ντόρτμουντ να μη μπορεί να «καθαρίσει» το ματς.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Μπάιερ για τις ευκαιρίες που έχασε. Μπορούσε να κλειδώσει το ματς για τη Ντόρτμουντ και αυτός είναι ο λόγος που στο 68’ έγινε αλλαγή.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Βέλγος Ερικ Λάμπρεχτς δεν είχε δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Δεν χρειάστηκε ο Ολλανδός Φαν Μπέκελ.

ΣΚΟΡΕΡ: 18’, 51’ Μπραντ – 42΄Αλεσαμί, 75’ Χάουγκε

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ: Κόμπελ, Ανσελμίνο (76’ Τζαν), Άντον (33’ λόγω τραυμ. Σβένσον), Σλότερμπεκ, Κόουτο (76’ Ριέρσον), Νμέτσα, Μπέλιγχαμ, Μπενσεμπαϊνί, Μπραντ, Μπάιερ (67’ Αντεγέμι), Φάμπιο Σίλβα (67΄Γκιρασί).

ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ: Χάικιν, Σόβολντ, Μπιόρλουφτ, Αλεσαμί (68΄Νίλσεν), Μάτα (82’ Κλάινγκ), Έβιεν, Μπεργκ, Φετ (46’ Σάλτνες), Μπλόμπεργκ (68’ Γιόργκενσεν), Χογκ (68’ Χέλμερσεν), Χάουγκε.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

20/1 Τότεναμ-Ντόρτμουντ (22:00)

20/1 Μπόντο Γκλιμτ-Μάντσεστερ Σίτι (19:45)

World
Πάουελ (Fed): «Καμπανάκι» για πληθωρισμό και αγορά εργασίας

Πάουελ (Fed): «Καμπανάκι» για πληθωρισμό και αγορά εργασίας

Αθλητική Ροή
Champions League 11.12.25

Γιουβέντους – Πάφος FC 2-0: Οι μαχητικοί Κύπριοι «λύγισαν» από δύο γκολ σε έξι λεπτά (vid)

Εξαιρετική προσπάθεια από την Πάφο που είχε δοκάρι κι ευκαιρίες στο 0-0, με τη Γιουβέντους να επικρατεί τελικά με 2-0, σκοράροντας δύο φορές μέσα σε 6 λεπτά με ΜακΚένι (67΄) και Ντέιβιντ (73').

Σύνταξη
