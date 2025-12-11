Μπενφίκα – Νάπολι 2-0: «Ζωντανοί» για πρόκριση οι «Αετοί» (vid)

Πορτογάλοι και Ιταλοί χρειάζονταν πολύ τη νίκη στη μάχη της πρόκρισης από τη League Phase του Champions League, όμως αυτή που την άξιζε περισσότερο και τελικά την πήρε ήταν η Μπενφίκα με 2-0 επί της Νάπολι, για την 6η αγωνιστική.

Στους 6 βαθμούς πλέον οι «Αετοί» μετά τη 2η νίκη τους, στους 7 παρέμειναν οι Ναπολιτάνοι μετά την 3η ήττα τους, παραμένουν πάντως εντός της πρώτης 24άδας που προκρίνεται.

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο ήταν ανώτερη στομ μεγαλύτερομ μέρος του ματς, ειδικά στο Α’ ημίχρονο εκεί που αφού έχασε δύο καλές ευκαιρίες στο ξεκίνημα κατάφερε να κάνει το 1-0 σχετικά νωρίς. Συγκεκριμένα στο 20′, όταν μετά από φάση διαρκείας η άμυνα της Νάπολι «κοιμήθηκε» και ο Ρίος που «καραδοκούσε» σκόραρε με κοντινή προβολή.

Αν κανείς περίμενε την αντίδραση της ομάδας του Αντόνιο Κόντε στο δεύτερο μέρος, μάλλον άδικα περίμενε. Κι αυτό καθώς εκείνη που μπήκε καλύτερα ήταν και πάλι η ομάδα του Ζοσέ Μούρνιο, Αυτή τη φορά ο Ριος έγινε δημιουργός και με ωραία ασίστ από τα δεξιά έδωσε στον Μπαρέιρο που με συρτό τακουνάκι έστειλε τη μπάλα κάτω από τα πόδια του Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς για το 2-0.

Στο υπόλοιπο της αναμέτρησης ο ρυθμός κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα όπως δηλαδή βόλευε τους γηπεδούχους που «έσβησαν» το ματς κι έφτασαν στη νίκη με 2-0. Ο Βαγγέλης Παυλίδης πέρασε στο παιχνίδι στο 76ο λεπτό αντί του Ιβάνοβιτς.

Μάλιστα στο 80′ ο Έλληνας διεθνής είχε κι ένα καλό μακρινό σουτ σε ωραία αντεπίθεση των Πορτογάλων το οποίο έβγαλε σε κόρνερ με… υπερένταση ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η Μπενφίκα ήταν απλά ανώτερη και στις ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν κατάφερε να πετύχει από ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Το πρώτο γκολ ήρθε νωρίς για τους «αετούς», κάτι που τους επέτρεψε να κάνουν το «παιχνίδι» τους, να επιτρέπουν μια φλύαρη υπεροχή στους φιλοξενούμενους και εν τέλει να «χτυπήσουν» στις αρχές του Β’ μέρους κλειδώνοντας σε μεγάλο βαθμό τη νίκη.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Η Νάπολι απείλησε λίγες φορές και παρά την κρισιμότητα της αναμέτρησης δεν έδειξε ότι αξίζει να πάρει κάτι από το παιχνίδι

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Σλοβένος Σλάβκο Βίντσιτς δεν είχε ένα δύσκολο παιχνίδι και έτσι η διαιτησία του ήταν χωρίς προβλήματα.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ομοίως και το VAR δεν χρειάστηκε να παρέμβει σε κάποια καθοριστική φάση.

ΣΚΟΡΕΡ:

20′ Ριος, 49′ Μπαρέιρο

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΜΠΕΝΦΙΚΑ: Τρουμπίν, Ντέντιτς, Αραούχο, Οταμέντι, Νταλ, Ρίος, Μπαρενετσέα, Όρνες (90+4′ Φρέιτας), Μπαρέιρο (90+5′ Νέτο), Σουντάκοβ (76’ Αντόνιο Σίλβα), Ιβάνοβιτς (76’ Παυλίδης).

ΝΑΠΟΛΙ: Μιλίνκοβιτς Σάβιτς, Ραχμάνι, Μποϊκέμα (46’ Πολιτάνο), Μπουοντζιόρνο (59’ Ζεσούς), Ντι Λορέντζο, Ολιβέρα (46’ Σπινατσόλα), Ελμάς (82’ Βεργκάρα), ΜακΤόμινεϊ, Λανχ (74’ Λούκα), Νέρες, Χόιλουντ.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Κοπεγχάγη – Νάπολι 20/1, 22:00

Γιουβέντους – Μπενφίκα 21/1 22:00