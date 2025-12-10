sports betsson
Βιγιαρεάλ-Κοπεγχάγη 2-3: Ο Κορνέλιους «ξέρανε» τους γηπεδούχους στο 90’ (vid)
Champions League 10 Δεκεμβρίου 2025 | 21:41

Βιγιαρεάλ-Κοπεγχάγη 2-3: Ο Κορνέλιους «ξέρανε» τους γηπεδούχους στο 90’ (vid)

Ματς-θρίλερ στο «Θεράμικα». Η Κοπεγχάγη προηγήθηκε δυο φορές και η Βιγιαρεάλ απάντησε, όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν τη νίκη στο 90’ και έχουν ελπίδες πρόκρισης. Χρυσή αλλαγή ο Κορνέλιους

Βάιος Μπαλάφας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Χτύπησε στο 90’ η Κοπεγχάγη καθώς ο Κορνέλιους αποδείχθηκε χρυσή αλλαγή και με δικό του γκολ οι Δανοί «πάγωσαν» το «Θεράμικα» στο 90’ και νίκησαν 3-2. Η Κοπεγχάγη προηγήθηκε δυο φορές και η Βιγιαρεάλ απάντησε, όμως οι φιλοξενούμενοι πήραν τη νίκη και έχουν ελπίδες πρόκρισης.

Η νίκη ήταν μονόδρομος τόσο για τη Βιγιαρεάλ όσο και για την Κοπεγχάγη, στο μεταξύ του παιχνίδι για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Τελικά οι φιλοξενούμενοι γέλασαν στο τέλος, πετυχαίνοντας τη δεύτερη νίκη τους και πλέον «μετράνε» επτά βαθμούς, ενώ η Βιγιαρεάλ παρέμεινε στον έναν βαθμό και στα δυο τελευταία ματς θα έχει τυπική παρουσία.

Γκολ στο 2’ η Κοπεγχάγη

Η Κοπεγχάγη «χτύπησε» στο ξεκίνημα του αγώνα. Στο 2’ ο Ελιουνούσι πήρε την τέλεια σέντρα από τον Λόπες, στόπαρε με το στήθος και με σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα (0-1). Στο 4’ η Βιγιαρεάλ έχασε τεράστια ευκαιρία με μακρινό σουτ του Μπουκάναν, το οποίο πέρασε ελάχιστα άουτ από το αριστερό δοκάρι.

Οι φιλοξενούμενοι πίεζαν ψηλά και οι γηπεδούχοι γέμισαν με άγχος. Στο 19’ ο Ζάγκε μπήκε από πλάγια, βρέθηκε τετ α τετ με τον Ζούνιορ που απέκρουσε σε κόρνερ, ενώ στη συνέχεια ο γκολκίπερ των γηπεδούχων απέκρουσε και σουτ του Μάντσεν.

Μεγάλη ευκαιρία έχασε η Βιγιαρεάλ στο 21’ καθώς κατέληξε άουτ το σουτ του Κομεσάνα εντός περιοχής, μετά από πάσα του Πεπέ. Τρομερή ήταν η απόκρουση του Κοτάρσκι σε κεφαλιά του Πεπέ στο 38’ που ήταν η ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου.

Ξεκίνημα με τρεις αλλαγές η Βιγιαρεάλ

Μπορεί η Βιγιαρεάλ, η οποία στο δεύτερο ημίχρονο παρατάχθηκε με τρεις αλλαγές, να ισοφάρισε στο 47’ με σουτ του Κομεσάνα, όμως η Κοπεγχάγη απάντησε (1-2) στο αμέσως επόμενο λεπτό με τον Ασουρί, με απευθείας σουτ μετά από πάσα του Ζαγκ. Οι δυο ομάδες συνέχισαν να παίζουν ανοιχτά, στο 54’ η Κοπεγχάγη έχασε ευκαιρία με τον Ντάντασον (είχε κεφαλιά άουτ) και στο 56’ η Βιγιαρεάλ έκανε το 2-2 με σουτ του Ολουβασέγι, μετά από πάσα στου Πεντράθα.

Η Βιγιαρεάλ ανέβηκε περισσότερο μετά το 2-2. Στο 78’ ο Ακομάς ήταν σε καλή θέση, όμως δεν βρήκε σωστά τη μπάλα.

Η Κοπεγχάγη μπορεί να άφησε χώρο, όμως έβγαινε στην επίθεση. Ετσι ο Κορνέλιους, ο οποίος μπήκε αλλαγή, «ξέρανε» τους γηπεδούχους στο 90’ καθώς έκανε το 3-2 για τους φιλοξενούμενους με σουτ με το αριστερό, αφού πρώτα οι αμυντικοί έκοψαν σουτ του Ελιουνούσι.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Από το ξεκίνημα του αγώνα η Κοπεγχάγη προσέγγισε το ματς με τόλμη και θάρρος. Μπήκε επιθετικά και πίεζε ψηλά. Οι παίκτες της ήταν προσηλωμένοι στο φιλόδοξο πλάνο.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Κορνέλιους που μπήκε αλλαγή. Μπορεί να μην φάνηκε μέχρι το 90’, όμως χτύπησε την κατάλληλη στιγμή και με δικό του γκολ κράτησε την Κοπεγχάγη στον χορό της πρόκρισης.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Βέιγκα είχε πρόβλημα στη θέση του στόπερ. Πολύ αργός και δεν διάβαζε τις απειλές για την εστία της Βιγιαρεάλ.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Σλοβάκος Ιβάν Κρούζλιακ δεν είχε δύσκολη περίπτωση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο συμπατριώτης του Πέτερ Κράλοβιτς εξέτασε τη φάση του 2-3 και επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε παράβαση.

ΣΚΟΡΕΡ: 47’ Κομεσάνα, 58’ Ολουβασέγι – 2’ Ελιουνούσι, 48’ Ασουρί, 90’ Κορνέλιους.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ: Ζούνιορ, Ναβάρο, Μαρίν, Βέιγκα, Πεντράθα (83΄Καρντόνα), Μπουκάναν (46’ Ακομάς), Κομεσάνα, Γκέιγ, Μολέιρο (63’ Σόλομον), Πεπέ (46’ Πέρεθ), Μικαουτάτζε (46’ Ολουβασέγι)

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ: Κοτάρσκι, Ζαγκ (71’ Μέλινγκ), Περέιρα, Σουζούκι, Λόπες, Κλεμ (81’ Κλάεσον), Μάντσεν (81’ Ντιλένι), Λάρσον, Ελιουνούσι, Ρόμπερτ (46’ Ασουρί), Ντάντασον (71’ Κορνέλιους)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

20/1 Βιγιαρεάλ-‘Αγιαξ (22:00)

20/1 Κοπεγχάγη-Νάπολι (22:00)

Άλλα Αθλήματα 10.12.25

Ολυμπιακός ΟΝΕΧ – Άπελντοορν 3-0: «Άλμα» πρόκρισης για τους Ερυθρόλευκους

Ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στην Άπελντοορν, της οποίας επιβλήθηκε με 3-0 σετ και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκρισή του στους «16» του CEV Cup.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο
Champions League 10.12.25

Ο Ολυμπιακός φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον: Τι σημαίνει το «προσπέρασμα» στη Μπόντο

Ο Ολυμπιακός πήρε το βράδυ της Τρίτης το πρώτο του «τρίποντο» στο φετινό Champions League, διατηρήθηκε στο κόλπο της πρόκρισης στα play-offs και ταυτόχρονα πρόσφερε στον... εαυτό του ακόμη ένα αποτέλεσμα που φροντίζει για το ευρωπαϊκό του μέλλον.

