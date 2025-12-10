Κάραμπαγκ – Άγιαξ 2-4: Πρώτη νίκη, με επική ανατροπή στο φινάλε για τον «Αίαντα» (vid)

Ο Άγιαξ βρήκε τον τρόπο ν’ «αποδράσει» από την έδρα της Κάραμπαγκ καθώς η ολλανδική ομάδα πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 4-2 και μάλιστα με μεγάλη ανατροπή στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης.

Ο «Αίαντας» πέτυχε την πρώτη του νίκη στο φετινό Champions League και με τους τρεις βαθμούς που πήρε στο Αζερμπαϊτζάν, διατηρεί μαθηματικές ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι φιλοξενούμενοι ήταν πίσω στο σκορ με 2-1 αλλά κατάφεραν με επική αντεπίθεση να πετύχουν τρία γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο και να πάρουν την σημαντική νίκη. Ο Άγιαξ έχει τώρα τρεις βαθμούς ενώ η Κάραμπαγκ (που έχασε τη νίκη μέσα από τα χέρια της) παρέμεινε στους εφτά πόντους.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως με το αποτέλεσμα του σημερινού αγώνα η ολλανδική ομάδα «ξεκόλλησε» από την τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα.





Γρήγορο προβάδισμα των γηπεδούχων

Η Κάραμπγκ ευτύχησε να σκοράρει νωρίς στο ματς, καθώς ένα μεγάλο λάθος του γκολκίπερ του Άγιαξ, Γιάρος, έδωσε την ευκαιρία στον Ντουράν να κάνει το 1-0 στο δέκατο λεπτό της αναμέτρησης.

Ο στράικερ των γηπεδούχων δέχθηκε πάσα πενήντα μέτρων, είδε τον Γιάρος να βγαίνει (χωρίς λόγο) από την εστία του και με ωραίο πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο «Αίαντας» δεν το έβαλε πάντως κάτω και κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου μέρους.

Ο Ντόλμπεργκ έκανε με ωραίο σουτ το 1-1 στο 39’ και η ολλανδική ομάδα «απάντησε» στο γκολ του Ντουράν.

Νέο προβάδισμα της Κάραμπαγκ αλλά και τεράστια ανατροπή από τον Άγιαξ

Η Κάραμπαγκ κατάφερε να μπει δυνατά και στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, με τους γηπεδούχους να παίρνουν εκ νέου το προβάδισμα.

Ο Ματέους Σίλβα βρέθηκε σε καλή θέση και με συρτό σουτ έκανε το 2-1 για την Κάραμπαγκ στο 47’, αλλά οι Ολλανδοί δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη.

Κατάφεραν όχι μόνο να ισοφαρίσουν για δεύτερη φορά στο ματς, με τον Γκλουγκ να κάνει το 2-2 στο 79′ αλλά πήραν και τη νίκη σημειώνοντας δύο ακόμα τέρματα.

Ο Γκάεϊ έκανε το 2-3 για τον Άγιαξ στο 83′ και ο Γκλουγκ έκανε το τελικό 2-4 στο 90′, χαρίζοντας έτσι στους φιλοξενούμενους την πρώτη τους νίκη στην φετινή διοργάνωση.

Το «κλειδί» του ματς:

Η πίεση των παικτών του Άγιαξ στο τελευταίο δεκάλεπτο προκάλεσε την κατάρρευση των γηπεδούχων.

Άλλαξε το ματς:

Οι αλλαγές που έκανε ο προπονητής του Άγιαξ, βοήθησαν σε μεγάλο βαθμό την ομάδα του Άμστερνταμ.

Ο χειρότερος του γηπέδου:

Η αμυντική γραμμή των γηπεδούχων τα έκανε… μούσκεμα στα τελευταία δέκα λεπτά του αγώνα.

Ο διαιτητής:

Καλή η διαιτησία του Ράντε Ομπρένοβιτς.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ

–

Σκόρερ: Ντουράν 10’, Σίλβα 47′ – Ντόλμπεργκ 39’, Γκλουγκ 79′ , 90, Γκάεϊ 83′.

ΚΑΡΑΜΠΑΓΚ: Κοτσάλσκι, Σίλβα (87′ Ντάνιελ), Μουσταφαζάντε, Μεντίνα, Ζαφαργκουλίγεφ, Μπίκαλο, Γιάνκοβιτς, Αντράντε (59’ Αχουντζάτζε), Ζουμπίρ, Αντάι, Ντουράν (70′ Κάσουκ)

ΑΓΙΑΞ: Γιάρος, Γκάεϊ, Μπούμαν, Μπας, Ρόζα, Μόκιο (84′ Τζιμ), Ιτακούρα (72′ Ρέχεερ), Στέερ (76′ Κλάασεν), Γκλουκ, Ντόλμπεργκ (65’ Κοναντού), Μόρο (77′ Χοντς).

Η επόμενη αγωνιστική των αντιπάλων:

Η Κάραμπαγκ θα υποδεχθεί στις 21 Ιανουαρίου την Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ενώ ο Άγιαξ θ’ αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Βιγιαρεάλ στις 20 του Γενάρη.