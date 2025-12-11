Γιουβέντους – Πάφος FC 2-0: Οι μαχητικοί Κύπριοι «λύγισαν» από δύο γκολ σε έξι λεπτά (vid)

Μια βραδιά που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε όνειρο, κατέληξε σε μια «πικρή», αλλά… υπερήφανη ήττα για την Πάφο. Στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, η ομάδα του Καρσέδο κοίταξε στα μάτια τη Γουβέντους μέσα στο Τορίνο, αλλά το… ποδόσφαιρο την τιμώρησε, με το τελικό 2-0 να αφήνει πικρή γεύση. Το τελικό σκορ σίγουρα αδικεί την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου.

Η Κυπριακή ομάδα μπήκε στο «Allianz Stadium» χωρίς φόβο, αιφνιδιάζοντας τους «μπιανκονέρι». Μόλις στο 5’ και στο 6’ οι Άντερσον και Μπρούνο άγγιξαν το γκολ, αναγκάζοντας τον Ντι Γκρεγκόριο σε δύσκολες επεμβάσεις. Η κορύφωση της υπεροχής των Κύπριων ήρθε στο 32ο λεπτό, όταν ο Άντερσον, μετά από γύρισμα του Όρσιτς, «σημάδεψε» το αριστερό δοκάρι της Γιουβέντους, χάνοντας μια τεράστια ευκαιρία να παγώσει το Τορίνο.

Όσο η Πάφος σπαταλούσε τις ευκαιρίες της, η Γιουβέντους καιροφυλακτούσε. Στην επανάληψη, η ποιότητα και η εμπειρία των Ιταλών έκαναν τη διαφορά. Η «σεμνή τελετή» έλαβε τέλος μέσα σε ένα «καταραμένο» εξάλεπτο. Στο 67’, ο Μακ Κένι εκμεταλλεύτηκε την ολιγωρία στην άμυνα και άνοιξε το σκορ, ενώ πριν προλάβει να αντιδράσει η ομάδα του Καρσέδο, ο Ντέιβιντ στο 73’ διαμόρφωσε το τελικό 2-0 σε μια γρήγορη αντεπίθεση.

Παρά την προσπάθεια αντίδρασης και το σουτ του Κορέια στο 79’, το 2-0 παρέμεινε. Η Πάφος φεύγει από την Ιταλία με την πίκρα του αποτελέσματος, αλλά και την ικανοποίηση ότι για ένα ημίχρονο έπαιξε στα ίσα ένα ευρωπαϊκό μεγαθήριο. Γνώρισε τη δεύτερη της ήττα στη διοργάνωση, αλλά παρά ταύτα παραμένει σε τροχιά διεκδίκησης μιας θέσης στα play-offs της League Phase, ωστόσο η απώλεια βαθμών σε ένα ματς που έδειχνε πως μπορούσε να πάρει κάτι παραπάνω, δυσκολεύει το έργο της ενόψει των τελευταίων αγωνιστικών, μένοντας τους 6 βαθμούς. Από την άλλη, η Γιουβέντους με αυτό το τρίποντο εδραιώνεται στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας, έφτασε τους 9 βαθμούς, κερδίζοντας έδαφος για την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η ΦΑΣΗ ΚΛΕΙΔΙ: Η Πάφος στάθηκε εξαιρετικά στην έδρα της Γιουβέντους και στο 32ο λεπτό θα μπορούσε να έχει κάνει την έκπληξη. Οι πρωταθλητές Κύπρου έχασαν τεράστια. Ο Όρσιτς έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Άντερσον από το ύψος της μεγάλης περιοχής με συρτό σουτ έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Ντι Γκρεγκόριο, χάνοντας την ευκαιρία για ένα μεγάλο γκολ από την ομάδα του.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Χεσούς Χιλ Μανθάνο πέρασε τελείως απαρατήρητος στον αγώνα. Ενδιαφέρον στοιχείο της αναμέτρησης το γεγονός ότι 4ος διαιτητής ήταν ο Χοσέ Λουίς Μουνουέρα, ο οποίος ήταν διαιτητής στην αναμέτρηση Καϊράτ – Ολυμπιακός 0-1, το απόγευμα της Τρίτης.

ΣΚΟΡΕΡ: 67′ Μακ Κένι, 73′ Ντέιβιντ.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Ντι Γκρεγκόριο, Λοκατέλι (61′ Οπεντά), Κέλι, Κουπμάινερς, Γιλντίζ (83′ Καμπάλ), Ζεγκρόβα (46′ Κονσεϊσάο), Καλουλού, Μιρέτι (74′ ‘Αντζιτς), Μακ Κένι, Καμπιάσο, Ντέιβιντ (74’ Τουράμ).

ΠΑΦΟΣ FC: Μιχαήλ, Γκολντάρ (78′ Μπασουαμινά), Λουκάσεν, Νταβίντ Λουίζ, Μπρούνο, Κορέια (88′ Λάνγκα), Σούνιτς, Πέπε, Ντράγκομιρ (78′ Πηλέας), Όρσιτς (78′ Ζάζα), Άντερσον (62′ Κίνα)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

21/01/2026 ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ – ΜΠΕΝΦΙΚΑ

21/01/2026 ΤΣΕΛΣΙ – ΠΑΦΟΣ FC