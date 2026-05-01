Πρωτομαγιά 1994-2026: Η μέρα που ο Θεός της Ταχύτητας, Άιρτον Σένα, έφυγε για την αιωνιότητα (vids, pics)
On Field 01 Μαΐου 2026, 11:03

Πρωτομαγιά 1994-2026: Η μέρα που ο Θεός της Ταχύτητας, Άιρτον Σένα, έφυγε για την αιωνιότητα (vids, pics)

Η 1η Μαΐου θυμίζει εργατιά, αγώνες, λουλούδια, Άνοιξη. Για τους φαν του μηχανοκίνητου -και όχι μόνο- αθλητισμού, όμως, φέρνει στο νου τη μέρα που ο κορυφαίος οδηγός όλων των εποχών, Άιρτον Σένα, πάτησε γκάζι προς την αιωνιότητα.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Όσα φέρνει η στιγμή, δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος… Στην κυριολεξία μια στιγμή -η πιο κακιά απ’ όλες τις στιγμές. Όλο κι όλο αυτό χρειάστηκε εκείνη την μαύρη Κυριακή, σαν σήμερα πριν από 32 χρόνια. Μια κακιά στιγμή και ο κορυφαίος οδηγός στην Ιστορία, ο απόλυτος (αντι)σταρ του μηχανοκίνητου αθλητισμού και -βασικά- ολόκληρου του αθλητισμού, το απόλυτο ίνδαλμα μιας χώρας και τελικά μιας ολόκληρης γενιάς, ο ήρωας εκατομμυρίων παιδιών σε όλο τον πλανήτη, εγκαταλείπει τον μάταιο, υλικό κόσμο. Εκείνη την Πρωτομαγιά, σε εκείνη τη ρημάδα στροφή, στην Ίμολα της Ιταλίας, το άρμα των 820 ίππων απογειώνεται και ο Θεός της Ταχύτητας που έγινε γνωστός με το επίγειο όνομα, Άιρτον Σένα Ντα Σίλβα, παίρνει την αιώνια, θεία μορφή και επιστρέφει στο σπίτι Του.

Στις 14:17 το μεσημέρι της 1ης Μαΐου του 1994, κατά τον έβδομο γύρο του ιταλικού γκραν πρι και ενώ βρίσκεται στην 1η θέση, η Williams του Άιρτον Σένα με κωδική ονομασία «FW16», ενώ πλησιάζει τη στροφή Ταμπουρέλο, χάνει την πρόσφυση, «φεύγει» από την πίστα με ταχύτητα 310 χλμ/ώρα και προσκρούει πλαγιομετωπικά στον απροστάτευτο τοίχο με ταχύτητα μεγαλύτερη των 200 χλμ/ώρα.

Τρία χτυπήματα στο κεφάλι, το καθένα από τα οποία θα ήταν ούτως ή άλλως θανατηφόρα, είναι μοιραία. Ένα από τη ρόδα που αποκολλήθηκε και τον χτύπησε στο κέντρο του κράνους, με το κρανίο του να προσκρούει αντίστοιχα στο πίσω μέρος του μονοθεσίου, ένα από κομμάτι της ανάρτησης που διαπέρασε το κράνος προκαλώντας μοιραία κρανιοεγκεφαλική κάκωση και ένα από θραύσμα που έσπασε το «τζάμι» και καρφώθηκε λίγο πάνω από το δεξί μάτι του. Ενώ ο χρόνος έχει παγώσει, ο Σένα μεταφέρεται στο τοπικό νοσοκομείο με ελικόπτερο, όμως πλέον κανείς δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ήταν 34 ετών και φέτος, στις 21 Μαρτίου, θα έκλεινε 61 χρόνια ζωής. Ο γιατρός δίνει ως επίσημη ώρα θανάτου τις 18:37. Είναι η στιγμή που ο Άιρτον Σένα περνάει οριστικά στη σφαίρα του απόλυτου μύθου.

Ο επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της FIA και καλός φίλος του Σένα, καθηγητής Σιντ Γουότκινς -ο οποίος μάλιστα μόλις λίγες ώρες πριν του είχε ζητήσει να μην αγωνιστεί- περιγράφει τις τελευταίες στιγμές του Βραζιλιάνου θρύλου: «Θυμάμαι, σήκωσε τα βλέφαρά του. Βλέποντας τις κόρες των ματιών του κατάλαβα αμέσως ότι είχε υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Τον βγάλαμε από το κόκπιτ και τον ακουμπήσαμε προσεκτικά στο έδαφος. Μόλις το κάναμε, αναστέναξε. Εκείνη τη στιγμή ένιωσα την ψυχή του να βγαίνει. Μπορούσα να ακούσω τον παλμό του, αλλά ήξερα ότι δεν θα τα καταφέρει…»

Πολλά γράφτηκαν, ακόμη περισσότερα ακούστηκαν ως «λόγοι» που οδήγησαν στον θάνατό του: από υπερφυσικής φύσεως παραμέτρους, με το άγχος και το κακό προαίσθημα του Βραζιλιάνου να μην «τρέξει» μετά τον θάνατο του Αυστριακού, Ρόλαντ Ράτσενμπεργκερ, μόλις 24 ώρες νωρίτερα. Πιθανώς, πρόβλημα στο σύστημα διεύθυνσης της Williams (ένα θέμα που ταλαιπώρησε τη βρετανική εταιρεία για δεκαετίες με σειρά δικαστικών διαμαχών). Ίσως η κάκιστη σχεδίαση της στροφής που δεν επέτρεπε το παραμικρό οδηγικό λάθος. Μέχρι και θεωρίες συνωμοσίας που εμπεριείχαν σενάρια από δολοφονία μέχρι και αυτοκτονία. Κυριολεκτικά τα πάντα, μέχρι και σήμερα, τρεις και πλέον δεκαετίες αργότερα.

Παρ’ όλα αυτά, έπειτα από αμέτρητες έρευνες, αναλύσεις, βιβλία, άρθρα, ντοκιμαντέρ και ακροαματικές διαδικασίες που κράτησαν κοντά 15 χρόνια, ως το 2007, η θλιβερή πραγματικότητα παραμένει μία και αδιαμφισβήτητη: κανείς δεν γνωρίζει 100% τους λόγους και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το λευκό-μπλε μεταλλικό τέρας πέταξε για την αιωνιότητα εκείνο το μεσημέρι της 1ης Μάη του 1994 στον Άγιο Μαρίνο.

Η μέρα που άλλαξε τον κόσμο

Από εκείνη τη μέρα, τίποτα δεν θα ήταν πια ίδιο στη Formula 1. Ο θάνατος του Σένα εντός πίστας, ο θάνατος του πιο ταλαντούχου, του πιο χαρισματικού οδηγού αγώνων στην Ιστορία, ήταν αυτός που μέχρι και σήμερα «προστατεύει» όλους τους μετέπειτα οδηγούς, όλα εκείνα τα παιδιά που τον είχαν σαν είδωλο μεγαλώνοντας. Η έννοια «ασφάλεια» που μέχρι τότε ήταν εντελώς θεωρητική, κάτι… σαν ασφάλεια, έγινε πραγματικότητα. Άλλαξαν στην κυριολεξία τα πάντα. Οι κανονισμοί, τα πρωτόκολλα, το προσωπικό και η εκπαίδευσή του, οι πίστες, τα μονοθέσια, ο εξοπλισμός, η τεχνολογία. Τα πάντα. Αν το δει κανείς πιο σφαιρικά, το όνομα Άιρτον Σένα αποτελεί πρακτικά ολόκληρη η ιστορία της Formula 1. Ήταν αυτός που την έβαλε στα σπίτια όλου του πλανήτη στην σύγχρονη εποχή, την εποχή της τηλεόρασης, ήταν φυσικά και αυτός που την απογείωσε. Στο τέλος του, ήταν αυτός που την ανάγκασε να ωριμάσει, να μάθει και τελικά να γίνει όπως πραγματικά θα έπρεπε να είναι, ένα πρωτάθλημα αγώνων οδήγησης στο οποίο δεν ρισκάρουν καθημερινώς τη ζωή τους όσοι συμμετέχουν. Όμως ο Άιρτον Σένα δεν ήταν μόνο αυτό. Μονάχα ο κορυφαίος οδηγός αγώνων. Ήταν κάτι παραπάνω από αυτό.

Ο Βραζιλιάνος αφιέρωσε τη μισή του ζωή, την εκτός αγώνων ζωή, στο να βοηθάει αυτούς που είχαν πραγματικά ανάγκη. Χάρη στις δικές του πρωτοβουλίες και τα δικά του χρήματα, εκατομμύρια Βραζιλιάνοι έμαθαν να διαβάζουν και να γράφουν και βρήκαν πρόσβαση σε βασικές παροχές υγείας. Μονάχα από το θάνατό του και μετά, το ίδρυμα Σένα έχει εκπαιδεύσει εκατοντάδες χιλιάδες δασκάλους. Ζούσε μια ζωή κατά την οποία μπορούσε να έχει ό,τι θέλει, όποτε το θέλει, όμως ο ίδιος φρόντιζε καθημερινά ώστε να έχουν -τουλάχιστον τα βασικά- χιλιάδες, εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι που δεν ήταν το ίδιο τυχεροί με αυτόν. Αυτή του η δράση, η οποία στη συντριπτική της πλειοψηφία δεν βρέθηκε σε τηλεοπτικά ρεπορτάζ, σε τίτλους εφημερίδων και σε αφιερώματα περιοδικών, αλλά που γινόταν γνωστή στόμα με στόμα, μικρή ιστορία μετά από κάθε μικρή ιστορία, είναι που τον έβαλε στις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων.

Ο Σένα δεν είναι καν ένας άνθρωπος που έφυγε νωρίς. Δεν είναι μια ιστορική προσωπικότητα. Δεν είναι καν ένας ευεργέτης. Ο Σένα είναι μέχρι σήμερα ένα μνημείο που ενσαρκώνει όλα όσα θα έπρεπε να είναι ο σύγχρονος «σταρ». Κάποιος που ζει μεν τη ζωή του, αλλά που φροντίζει και για τη βελτίωση της ζωής των γύρω του. Ο Άιρτον Σένα είναι αυτός που έδειξε αρχικά στον Βραζιλιάνο και μετέπειτα σε κάθε κάτοικο αυτού του πλανήτη, ότι μπορεί να τα καταφέρει αρκεί να το προσπαθήσει, αρκεί να δουλέψει για αυτό με όλες του τις δυνάμεις.

Ποιος ήταν ο Σένα

Ο Άιρτον ντα Σίλβα όπως ήταν το όνομά του, γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου του 1960 στο Σάο Πάολο, από εύπορη οικογένεια. Ο πατέρας του, Μίλτον Ντα Σίλβα, ήταν επιχειρηματίας με δράση στον χώρο των ανταλλακτικών αυτοκινήτων και μεγαλοκτηματίας. Είναι αυτός που τον μυεί στον κόσμο των αγώνων σε ηλικία 3-4 ετών, όταν εμφανίστηκε στο σπίτι με το πρώτο καρτ του μικρού Άιρτον. Ωστόσο, ο μετέπειτα θρύλος, «οφείλεται» στη μητέρα του Νέιντε. Το δικό της επίθετο, Σένα, είναι αυτό που θα τον έκανε τελικά γνωστό σε όλο τον πλανήτη, αφού το Ντα Σίλβα ήταν πολύ… κοινό για να κάνει τη διαφορά. Και ο Άιρτον Σένα -διάολε- ήθελε πάντα να ξεχωρίζει!

Σε ηλικία 8 ετών πια, ήταν ήδη ολοκληρωμένος οδηγός αγώνων σε μονοθέσια τύπου καρτ. Τα επόμενα χρόνια πήρε μέρος σε πολλούς αγώνες στη Βραζιλία και τη Νότια Αμερική. Το 1973, σε ηλικία 13 χρόνων παίρνει μέρος στον πρώτο του αγώνα και τέσσερα χρόνια μετά, το 1977 αναδεικνύεται πρωταθλητής καρτ Νοτίου Αμερικής, σε ηλικία 17 ετών. Το 1978 και το 1980 πήρε μέρος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα καρτ, καταλαμβάνοντας τη 2η θέση. Το 1980 όμως είναι η χρονιά κατά την οποία αποφασίζει κάνει το μεγάλο άλμα στην καριέρα του. Αποφασίζει να αφήσει τα καρτ και να ασχοληθεί με τα μονοθέσια τύπου φόρμουλα. Μετακομίζει στην Αγγλία και συμμετέχει σε αγώνες Φόρμουλα 2000 και 3000, εντυπωσιάζοντας με την οδήγησή του τις ομάδες της Formula 1.

Η… ώρα έρχεται το 1984. Υπογράφει το πρώτο του συμβόλαιο στην F1 με την ομάδα της Τόλμαν και καταφέρνει να πάρει τον πρώτο του βαθμό στις 7 Απριλίου στο Γκραν Πρι της Νοτίου Αφρικής. Όμως, η μεγάλη επιτυχία θα έλθει στο Γκραν Πρι του Μονακό (3 Ιουνίου 1984), όπου κυριολεκτικά πετάει στο βρεγμένο οδόστρωμα και από τη 13η θέση της εκκίνησης τερματίζει στη 2η θέση, αφήνοντας άφωνο τον κόσμο της Φόρμουλα 1. Από την Τόλμαν παίρνει «μεταγραφή» για τη Λότους, όπου θα παραμείνει ως το 1987, συνεχίζοντας την ανοδική του πορεία. Στις 21 Απριλίου του 1985 κερδίζει το πρώτο του γκραν πρι στην πίστα του Εστορίλ στην Πορτογαλία. Συνολικά, πέτυχε 6 νίκες με την ομάδα του Κόλιν Τσάπμαν, προτού «μετακομίσει» ξανά. Εν τέλει, το 1988 βρίσκεται στη ΜακΛάρεν, την ομάδα με την οποία θα γίνει ο θρύλος που σήμερα όλοι γνωρίζουν. Τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής (1988, 1990, 1991), στην πιο ανταγωνιστική εποχή στην ιστορία του σπορ, με τις τιτανομαχίες του με τον Αλέν Προστ και τον Νάιτζελ Μάνσελ να γράφουν ιστορία. Το 1994 αφήνει την ΜακΛάρεν για την πιο πετυχημένη ομάδα του πρωταθλήματος την τελευταία διετία, τη Γουίλιαμς, με στόχο την δική του επιστροφή στην κορυφή…

Αυτό που δεν ήξερε τότε, αυτό που όλοι μέσα και έξω από την F1 ξέρουν σήμερα, είναι ότι δεν θα χρειαζόταν να κάνει τίποτα περισσότερο για να είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών. Ο αδικοχαμένος ήρωας είδε το νήμα της ζωής του να κόβεται εκείνη την Πρωτομαγιά στην Ίμολα, όμως για όλους όσοι τον έζησαν και τον θαύμασαν, θα είναι ο Παντοτινός Άιρτον.

Ο Θεός της Ταχύτητας.

MSCI: Νέα δεδομένα – Όλες οι μετοχές του Standard Greece στους δείκτες της Ευρώπης

Στασιμότητα στις συνομιλίες – Με το δάχτυλο στη σκανδάλη το Ιράν

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, Κάιλ Κούζμα, εντυπωσιάστηκε με την ατμόσφαιρα του κόσμου του Ολυμπιακού - «Πρέπει να παίξω εδώ», η ανάρτηση του Αμερικανού φόργουορντ.

Το ποδόσφαιρο στα χνάρια του μπάσκετ – Court seats για πολύ «γερά» πορτοφόλια στο Μουντιάλ

Για πρώτη φορά στην ιστορία του ποδοσφαίρου, θα υπάρχουν court seats για 12 φιλάθλους, οι οποίοι αναμένεται να πληρώσουν αδρά για να παρακολουθήσουν αγώνες του Μουντιάλ από την… γραμμή του πλαγίου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Έχασε» το Γαλατά-Φενέρ, σφυρίζει Παναθηναϊκός-ΑΕΚ ο Μελέρ που έχει παρελθόν με Λανουά

Προκλήθηκε σάλος επειδή ο ελίτ ρέφερι Μελέρ δεν σφύριξε το ντέρμπι Γαλατασαράι-Φενέμπαχτσε, όμως πρέπει να γνώριζε από το ματς Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-2 ότι θα ξανάρχονταν για την Super League

Ο δικός του ο δρόμος

Ο Κόρι Τζόσεφ άκουσε πολλά, αλλά κατάφερε να μην επηρεαστεί και τώρα φτιάχνει νέο «μονοπάτι» στο πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ντέρμπι ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στη Μελβούρνη ή τη Νέα Υόρκη; Η FIFA απαντάει…

Το σενάριο που η FIFA μετατρέπει από «επιστημονική φαντασία» σε ελεγχόμενη πραγματικότητα, με αγώνες ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων εκτός συνόρων, με αυστηρότερο πλαίσιο και συμφωνία για «ένα ματς ανά Λίγκα, πέντε ανά χώρα... φιλοξενίας».

Νικόλαος Κώτσης
Ο Μπρούνο Φερνάντες «καίγεται» για δύο ασίστ

Ο Πορτογάλος άσος της Γιουνάιτεντ έφτασε τις 19 τελικές πάσες στην Πρέμιερ Λιγκ και θέλει δύο ακόμα στα τέσσερα τελευταία ματς του πρωταθλήματος, για να γράψει ιστορία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο πρώτος «κομάντο» στις μάχες του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα και ο προπονητής των πρωταθλητών περιμένει πολλά από τον πολεμιστή της μεσαίας γραμμής των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η ευχάριστη έκπληξη στην παρέλαση του ΟΦΗ και η μεγαλύτερη στήριξη που αξίζουν οι Κρητικοί

Η δυναμική παρουσία χιλιάδων Κρητικών στην φιέστα του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου φέρνει το προσκήνιο το θέμα της στήριξης των «ασπρόμαυρων» που δεν είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Τα κρυμμένα μυστικά του τελικού Κυπέλλου

Είχε τα θέματά του ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, από την «εξαφανισμένη» βαθμολογία των διαιτητών μέχρι και την τρανταχτή απουσία από την απονομή…

Νέο επεισόδιο μεταξύ οδηγών στην Αθήνα – 58χρονος επιτέθηκε με γαλλικό κλειδί σε 38χρονο

Όλα έγιναν περίπου στις 3:30 στην οδό Δηλιγιάννη, όπου, έπειτα από διαπληκτισμό, ένας 58χρονος επιτέθηκε σε 38χρονο οδηγό χρησιμοποιώντας γαλλικό κλειδί 42 εκατοστών

Αναστασία Σταματοπούλου
Μισός τόνος υδροπονικής κάνναβης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε από το ελληνικό FBI

Συνελήφθη ο 50χρονος οδηγός που μετέφερε το παράνομο φορτίο - Βουλγαρικές υπηρεσίες ενημέρωσαν τις ελληνικές αρχές για φορτηγά με μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών που μπορεί να περάσουν από Ηγουμενίτσα

Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα: Κάλεσμα σύγκλισης στα αριστερά του Κέντρου – Μεταρρύθμιση και ρήξη

Το βράδυ στη δημοσιότητα το κείμενο πολιτικών θέσεων για την κυβερνώσα Αριστερά, σύγκλιση Αριστεράς, Σοσιαλδημοκρατίας και Οικολογίας.

Σωτήρης Μπολάκης
«H Μελάνια Τραμπ έτοιμη για κατασκοπία» - Φόρεσε τα γυαλιά ηλίου Meta της Ray-Ban

«Αν τα χριστουγεννιάτικα στολίδια στον Λευκό Οίκο της Μελάνια Τραμπ έμοιαζαν με δυστοπικό εφιάλτη, τι έχετε να πείτε για τις φωτογραφίες της με τα κατασκοπικά γυαλιά ηλίου;» σχολιάζει η Kathleen Walsh στο The Cut.

Έφη Αλεβίζου
Στην κορυφή του κινδύνου φτώχειας η Ελλάδα - Ο πληθωρισμός γονατίζει τα νοικοκυριά στην ΕΕ

Πάνω από ένας στους τέσσερις διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα, η οποία - σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2025 - είναι δεύτερη στην ΕΕ πίσω από τη Βουλγαρία

Ιωάννα Κουμπαρέλη
A Prime Minister Who Exists To Cater To Private Interests

The Prime Minister's presence at the inauguration of a private university financed by the CVC fund simply confirms that the only thing this government knows how to do is cater to private interests.

Κούζμα για ΣΕΦ: «Απίστευτο κοινό» – Η «ερυθρόλευκη» ανάρτηση του Αμερικανού NBAer (vid, pic)

Ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, Κάιλ Κούζμα, εντυπωσιάστηκε με την ατμόσφαιρα του κόσμου του Ολυμπιακού - «Πρέπει να παίξω εδώ», η ανάρτηση του Αμερικανού φόργουορντ.

«Με αγώνες κατακτάμε τα δικαιώματά μας» - Φάμελλος για εργατική Πρωτομαγιά

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, συμμετείχε στην κινητοποίηση για την εργατική Πρωτομαγιά τονίζοντας ότι «μόνο με τη συμμετοχή σε αγωνιστικά και δυνατά συνδικάτα προχωράει ο κόσμος»

Τι Πρωτομαγιά, τι Eurovision για τον Μητσοτάκη: Μήνυμα με Akyla και εικονική πραγματικότητα για την αγορά εργασίας

Το μήνυμα για την εργατική Πρωτομαγιά, μέρα ταυτισμένη με αγώνες και θυσίες, ο Μητσοτάκης συνοδεύει με Akyla και προσπάθεια αντιστροφής της εργασιακής πραγματικότητας

Δυσαρεστημένοι με Λευκό Οίκο οι σύμμαχοι: Ξεμένουν από όπλα λόγω του πολέμου στο Ιράν

Η Εσθονία και άλλες χώρες στην Ευρώπη αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα στην άμυνά τους, καθώς βασικά όπλα που έχουν παραγγείξει από τις ΗΠΑ θα αργήσουν να παραλειφθούν.

Νέα αποχώρηση του Γιασικεβίτσιους από συνέντευξη Τύπου – Η ερώτηση που τον εξόργισε (vid)

Απότομα έληξε η συνέντευξη Τύπου του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μετά το Φενέρμπαχτσε – Ζαλγκίρις 86-74, όταν ο Λιθουανός τεχνικός έκανε λόγο για έλλειψη σεβασμού μετά από ερώτηση που δέχθηκε.

Βαρουφάκης: Η χώρα δεν είναι βιώσιμη – Ο Μητσοτάκης ξεπέρασε τον Όρμπαν, παίρνει το χρυσό σε διαφθορά, διαπλοκή, αυταρχισμό

Ο Γιάννης Βαρουφάκης αποδομεί τις υποτιθέμενες επιτυχίες της κυβέρνησης στην οικονομία. Μιλά για μη βιώσιμη χώρα και για τη «νόμιμη διαφθορά» που κρύβεται πίσω από τον «ενεργειακό λαϊκισμό» της κυβέρνησης. Απαντά στα επικριτικά σχόλια του Τσίπρα, μιλώντας για τοξικά ψέματα εναντίον του. Ο Μητσοτάκης αν και στον Ορμπανισμό παίρνει χρυσό, μένει στο απυρόβλητο, επειδή είναι ο απόλυτος «yes man», σημειώνει. Λάβρος στο θέμα των υποκλοπών, λέει ότι σε οποιαδήποτε κανονική χώρα ο Μητσοτάκης θα είχε παραιτηθεί. Απόδειξη της εργαλειοποίησης και του διασυρμού της δικαιοσύνης, τονίζει, και ό,τι συνέβη μετά την δήλωσή του για τα ναρκωτικά που διαστρεβλώθηκε.

Μήνυμα Τσίπρα: Η Πρωτομαγιά σημαίνει αντίσταση, αγώνας, ελπίδα

«Ας κάνουμε τη φετινή Πρωτομαγιά αρχή για μια πορεία δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και εντιμότητας, που έχει ανάγκη η πατρίδα μας» αναφέρει σε ανάρτησή του Αλέξης Τσίπρας και τονίζει ότι Πρωτομαγιά σημαίνει ότι υψώνουν φραγμούς στην υπερεκμετάλλευση και την επισφάλεια 

Ο Μάικλ Τζάκσον, ο Τζέφρι Έπσταϊν και ένας στρατός από τρολ στο πλευρό του «Βασιλιά της Ποπ»

Η κυκλοφορία του Michael, μιας ταινίας για τη ζωή και την πορεία του Μάικλ Τζάκσον, έφερε ξανά στο προσκήνιο του ντοκιμαντέρ Leaving Neverland του 2019. Και έβαλε τον σκηνοθέτη του Νταν Ριντ σε μπελάδες

Φροίξος Φυντανίδης
Ποιες χώρες θα υποφέρουν περισσότερο από το πετρελαϊκό σοκ που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές της ενέργειας προβλέπεται να αυξηθούν κατά 24% φέτος, στο υψηλότερο επίπεδό τους από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί σοβαρό σοκ στις παγκόσμιες αγορές βασικών προϊόντων

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
