Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Αποκάλυψη-σοκ στη Φόρμουλα 1: Οι οδηγοί της Άστον Μάρτιν κινδυνεύουν με αναπηρία
Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη του επικεφαλής της Άστον Μάρτιν, Άντριαν Νιούι, ο οποίος ανέφερε πως πρόβλημα στο μονοθέσιο μπορεί να προκαλέσει μόνιμη νευρολογική βλάβη στους οδηγούς της!

Απίστευτη αποκάλυψη από τον επικεφαλής και τεχνικό διευθυντή της Άστον Μάρτιν, Άντριαν Νιούι, λίγο πριν την πρώτη εκκίνηση της σεζόν στη Φόρμουλα 1, με το γκραν-πρι της Αυστραλίας. Ο 67χρονος Βρετανός παράγοντας μίλησε για το σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει με τη συνεργασία της ομάδας του με τη Χόντα, το οποίο όπως φαίνεται όχι μόνο ξεπερνάει τα στενά μηχανολογικά και αθλητικά πλαίσια, αλλά παίρνει σοβαρές διαστάσεις και στο ιατρικό κομμάτι.

Όπως έχει προκύψει, οι κραδασμοί της μονάδας ισχύος είναι άκρως υψηλοί και μεταφέρονται από το τιμόνι στα δάχτυλα των οδηγών, προκαλώντας τους σοβαρά θέματα, μέχρι και την πιθανότητα για μόνιμη νευρολογική βλάβη. Πλέον Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ βρίσκονται μπροστά σε μια μάλλον πρωτόγνωρη κατάσταση, ακόμη και με όλους τους δεδομένους κινδύνους που δεδομένα υπάρχουν εκ φύσεως στο σπορ. Αμφότεροι καλούνται να μπουν και να οδηγήσουν ένα μονοθέσιο γνωρίζοντας ότι υπάρχει ένας κίνδυνος που δεν είναι απλά μια στατιστική πιθανότητα, αλλά κάτι πολύ πιο δεδομένο και χειροπιαστό.

Προσφάτως, ο Αλόνσο, δις παγκόσμιος πρωταθλητής και πλέον στα 44 του, είχε δηλώσει πως είναι αδύνατο να οδηγήσει πάνω από 25 συνεχόμενους γύρους με το συγκεκριμένο μονοθέσιο, χωρίς να ρισκάρει την υγεία. Αντίθετα, ο Καναδός συναθλητής του, έχει εντοπίσει το όριό του στους 15…

Όσα δήλωσε ο Άντρια Νιούι

Μιλώντας για το θέμα, ο Νιούι δήλωσε «Αυτό που είναι σημαντικό να θυμόμαστε είναι ότι η μονάδα ισχύος είναι η πηγή της δόνησης, είναι ο ενισχυτής. Το σασί είναι, σε αυτό το σενάριο, ο δέκτης. Ένα σασί από ανθρακονήματα είναι μια φυσικά δύσκαμπτη δομή με πολύ μικρή απόσβεση, επομένως στη μετάδοση αυτού του κραδασμού στο σασί, δεν έχουμε σημειώσει καμία πρόοδο.

Αυτή η δόνηση προκαλεί μερικά προβλήματα αξιοπιστίας, καθρέφτες που πέφτουν και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αλλά το πολύ πιο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι η δόνηση μεταδίδεται τελικά στα δάχτυλα του οδηγού. Έτσι, ο Φερνάντο (Αλόνσο) έχει την αίσθηση ότι δεν μπορεί να κάνει περισσότερους από 25 γύρους διαδοχικά πριν κινδυνεύσει με μόνιμη νευρική βλάβη στα χέρια του. Ο Λανς είναι της άποψης ότι δεν μπορεί να κάνει περισσότερους από 15 γύρους πριν από αυτό το όριο.

Θα πρέπει να είμαστε πολύ περιορισμένοι στο πόσους γύρους θα κάνουμε στον αγώνα μέχρι να φτάσουμε στην πηγή της δόνησης και να τις βελτιώσουμε».

Τι απαντά η Χόντα

Εκ μέρους της Χόντα, μίλησε ο πρόεδρος του αγωνιστικού τμήματός της, Κότζι Γουατανάμπε και ουσιαστικά παραδέχθηκε πως το πρόβλημα δεν έχει λυθεί…

«Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να λειτουργήσουμε τη μονάδα ισχύος στις μέγιστες στροφές. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποια είναι η απόδοση ακόμα, η εν λόγω αδυναμία οδηγεί σε μια αδιέξοδο, μιας και οι οδηγοί εξαντλούν την ηλεκτρική ενέργεια, προκειμένου να καλύψουν το κενό, που έχει ως συνέπεια το μονοθέσιο να μένει στις ευθείες. Όμως, προτεραιότητα παραμένει για όλους η υγεία του Φερνάντο Αλόνσο και του Λανς Στρολ».

