Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Κόκκινος συναγερμός και στη Φόρμουλα 1 λόγω Μέσης Ανατολής: Χάος στις πτήσεις πριν το αυστραλιανό γκραν πρι
Άλλα Αθλήματα 03 Μαρτίου 2026

Κόκκινος συναγερμός και στη Φόρμουλα 1 λόγω Μέσης Ανατολής: Χάος στις πτήσεις πριν το αυστραλιανό γκραν πρι

Η κρίση στη Μέση Ανατολή προκαλεί χάος και στην Formula 1 πριν το πρώτο γκραν πρι της σεζόν, με τα περισσότερα μέλη των ομάδων να... ψάχνονται στα αεροδρόμια, αλλάζοντας πτήσεις τελευταία στιγμή.

Η εκκίνηση της Formula 1 στην Μελβούρνη δεν θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη από την ένταση που έχει προκληθεί στην Μέση Ανατολή και το Ιράν.

Πολλά από τα μέλη των ομάδων, μηχανικοί, στελέχη και προσωπικό αναγκάστηκαν να τροποποιήσουν τα ταξιδιωτικά τους σχέδια την τελευταία στιγμή, με ορισμένους να κινδυνεύουν να χάσουν την έναρξη της σεζόν.

Παρά το κομφούζιο τα μονοθέσια και ο βασικός εξοπλισμός είχαν ήδη μεταφερθεί από το Μπαχρέιν -χώρα που έχει επηρεαστεί από τις επιθέσεις- πριν ξεκινήσουν οι εκτεταμένες διακοπές πτήσεων.

Τι συνέβη με τις πτήσεις στη Φόρμουλα 1

Ωστόσο οι ομάδες και τα μέλη τους θέλησαν να αποφύγουν περιοχές όπως το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που επλήγησαν από ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους.

Έτσι η αυξημένη ζήτηση για εναλλακτικές πτήσεις δημιούργησε πρόβλημα με αρκετές ομάδες να παραμένουν στο Μπαχρέιν μπλοκαρισμένες. Πιο τρανταχτά παραδείγματα είναι η McLaren και η Mercedes.

Η Formula 1 έχει στενούς δεσμούς με τη Μέση Ανατολή, παρακολουθεί τις εξελίξεις, καθώς οι επόμενοι δύο αγώνες είναι προγραμματισμένοι σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία τον Απρίλιο.

Η FIA ανακοίνωσε ότι η «ασφάλεια και η ευημερία όλων» θα καθορίσουν τις αποφάσεις για τις επερχόμενες διοργανώσεις, οπότε αναμένεται σύντομα να έχουμε νεότερα για τα επερχόμενα Grand Prix.

Παρά τις αντιξοότητες, οι διοργανωτές διαβεβαιώνουν ότι οι οδηγοί, οι μηχανικοί και οι επικεφαλής των ομάδων θα βρίσκονται κανονικά στη Μελβούρνη.

