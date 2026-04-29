Ντέρμπι ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων στη Μελβούρνη ή τη Νέα Υόρκη; Η FIFA απαντάει…

Το σενάριο που η FIFA μετατρέπει από «επιστημονική φαντασία» σε ελεγχόμενη πραγματικότητα, με αγώνες ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων εκτός συνόρων, με αυστηρότερο πλαίσιο και συμφωνία για «ένα ματς ανά Λίγκα, πέντε ανά χώρα... φιλοξενίας».

Πώς θα σας φαινόταν αν ένα κυριακάτικο απόγευμα, αντί να ανηφορίζετε προς το Φάληρο ή τον… Βοτανικό, να βλέπατε τους «αιώνιους» να παρατάσσονται στον αγωνιστικό χώρο του MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ ή του Marvel Stadium στη Μελβούρνη για έναν επίσημο αγώνα πρωταθλήματος;

Για την παραδοσιακή, την Old School σκηνή του ποδοσφαίρου, το σενάριο, αδιανόητο. Σχεδόν… ιεροσυλία για τα «ιερά και όσια» του σπορ. Κι όμως, επειδή οι καιροί αλλάζουν και το ίδιο συμβαίνει και με τους διεθνείς κανονισμούς, η πιθανότητα να διεξαχθεί στις ΗΠΑ ή την Αυστραλία ένα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, εξελίσσεται σε ολοένα και πιο κοντινή πραγματικότητα.

Βλέπετε, ο ρομαντισμός και οι παραδόσεις είναι στοιχεία που αρέσουν σε όλους. Αλλά όταν ανάμεσα σε αυτές τις έννοιες και την πραγματικότητα μπαίνουν τα χρήματα και ζητήματα μάρκετινγκ, τότε τα πράγματα περιπλέκονται. Ειδικά από τη στιγμή που η FIFA κάνει ό,τι μπορεί, ώστε να διεθνοποιήσει το προϊόν. Εξάλλου, για την Παγκόσμια Ομοσπονδία το συγκεκριμένο θέμα μπορεί μέχρι πρότινος να ήταν ένας πονοκέφαλος γεμάτος νομικές μάχες. Αλλά με βάση όσα αποκαλύπτει ο Guardian, η ίδιο η FIFA φαίνεται να ανοίγει την «πόρτα» της εξωστρέφειας, θέτοντας όμως αυστηρούς κανόνες και «κόκκινες γραμμές», που αλλάζουν τον χάρτη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Σύμφωνα με το νέο πρωτόκολλο που επεξεργάζεται ειδική ομάδα εργασίας της FIFA (σ.σ. με τις… ευλογίες του Τζιάνι Ινφαντίνο), οι εγχώριες λίγκες θα έχουν πλέον το δικαίωμα να μεταφέρουν έναν αγώνα της κανονικής περιόδου ανά σεζόν εκτός των συνόρων τους. Αυτό σημαίνει ότι η Super League, η Premier League, η Serie A, η Bundesliga ή η La Liga θα μπορούσαν να «εξάγουν» έναν επίσημο αγώνα του πρωταθλήματός τους σε άλλη ήπειρο.

Βεβαίως, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Για να αποφευχθεί ο κορεσμός και η πλήρης εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου, οι περιορισμοί είναι σαφείς. Κατ’ αρχάς, θα υπάρχει… πλαφόν στις χώρες υποδοχής. Μια χώρα (π.χ. οι ΗΠΑ ή η Αυστραλία) δεν θα μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερους από πέντε αγώνες ξένων πρωταθλημάτων ανά σεζόν. Επίσης, υπάρχει δικαίωμα… βέτο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Καθώς για να έχει τον… έλεγχο της κατάστασης, η FIFA διατηρεί το τελικό δικαίωμα έγκρισης ή απόρριψης ενός τέτοιου εκτός συνόρων, λειτουργώντας ως ο απόλυτος τοποτηρητής.

Για να φτάσει ένας αγώνας όπως το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός να διεξαχθεί στο εξωτερικό, δεν αρκεί πλέον μια απλή συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων και ενός χορηγού. Το νέο πρωτόκολλο ορίζει μια δαιδαλώδη διαδικασία εγκρίσεων που μοιάζει με διπλωματικό μαραθώνιο: 1) Πρέπει να συμφωνήσει η Ομοσπονδία της κάθε χώρας (π.χ. η ΕΠΟ), 2) Απαιτείται το «πράσινο φως» από την UEFA, αλλά και από τη συνομοσπονδία της χώρας υποδοχής (π.χ. CONCACAF για τις ΗΠΑ), 3) Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας που θα φιλοξενήσει τον αγώνα, πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή της και 4) Η FIFA πρέπει να κρίνει ότι όλα έγιναν σωστά, νομότυπα και εν συνεχεία να δώσει την τελική έγκριση.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΝΟΣ

Η στροφή της FIFA δεν έγινε τυχαία. Τα τελευταία χρόνια, η La Liga και η Serie A επιχείρησαν να μεταφέρουν αγώνες στο Μαϊάμι και το Περθ αντίστοιχα, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις από την UEFA και τοπικές αρχές. Όπως αναλυτικά αναφέρει ο Guardian, «η νομική διαμάχη με την εταιρεία Relevent Sports, η οποία πίεζε για τη διεξαγωγή ευρωπαϊκών αγώνων επί αμερικανικού εδάφους, ανάγκασε τη FIFA να αναζητήσει μια συμβιβαστική λύση αντί για μια καθολική απαγόρευση που θα κατέρρεε στα δικαστήρια». Επίσης, τονίζεται πως «βασικός στόχος της FIFA είναι η προστασία των τοπικών πρωταθλημάτων, όπως το MLS στις ΗΠΑ». Και αυτό διότι υπάρχει βάσιμη ανησυχία ότι εάν η αγορά αφεθεί ελεύθερη, οι ΗΠΑ θα «πλημμυρίσουν» από ευρωπαϊκά ντέρμπι, υποβαθμίζοντας το εγχώριο προϊόν. Το οποίο βιώνει διαρκή άνθιση και ανάπτυξη, ειδικά μετά την απόφαση του Μέσι να αγωνιστεί στην Ιντερ Μαϊάμι, αλλά και άλλων αστέρων.

ΔΥΣΚΟΛΗ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ

Μια απόφαση για άνοιγμα των… ευρωπαϊκών συνόρων για παιχνίδια πρωταθλήματος, είναι μια πραγματικότητα που μπαίνει όλο και πιο έντονα στο τραπέζι για τους συλλόγους. Και όσο πιο πολύ προκύπτει μια τέτοια πιθανότητα, άλλο τόσο θα προκύπτουν και αντίθετες φωνές. Το σίγουρο είναι ότι η FIFA έχει βάλει το θέμα στο τραπέζι σε μια πολύ σοβαρή βάση. Τεχνοκρατική. Και με στόχο να βρει λύση, κοινά συμφέρουσα (σ.σ. λέξη κλειδί) για όλους. Με τους ποδοσφαιριστές να δείχνουν αντίθετοι στην πιθανότητα, αλλά και με τους αρμοδίους να βάζουν όλα τα δεδομένα στο τραπέζι.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση του Guardian, υπάρχουν θέματα σχεδόν δογματικά, τα οποία θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν και να μελετηθούν σε βάθος. Όπως η καταπόνηση των ποδοσφαιριστών. Με πηγές της FIFA να αναφέρουν ως παράδειγμα, ότι εάν κριθεί πως ένα ταξίδι 15 ωρών, θα είναι επιζήμιο για τους παίκτες, τότε ίσως αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει λόγο απόρριψης.

Επίσης, υπάρχουν θέματα που άπτονται της οικονομικής πολιτικής, αλλά και διαχείρισης από τις ομάδες. Καθώς, επειδή πολύ δύσκολα προ-προγραμματίζονται παιχνίδια χωρίς να υπάρχει πρόγραμμα ή συγκεκριμένες ημερομηνίες, οι σύλλογοι είναι πιθανό να αναγκαστούν να αναπτύξουν ένα πλάνο αποζημίωσης ή διευκόλυνσης για τους κατόχους διαρκείας που «χάνουν» το εντός έδρας παιχνίδι της ομάδας τους. Με τη FIFA να θέτει ως όρο για να δώσει την έγκρισή της πως «ένα μέρος των κερδών από αυτούς τους αγώνες θα πρέπει να επιστρέφει στη βάση του αθλήματος (grassroots football) για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου».

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Οριστική απάντηση για το τι θα γίνει ακόμη δεν υπάρχει. Αλλά η ιστορία έχει δείξει πως ό,τι συζητιέται και μελετάται, στο τέλος της ημέρας, βρίσκει εφαρμογή. Εστω και με αντιδράσεις. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων είναι μια τέτοια περίπτωση. Ολοι αντέδρασαν. Ολοι μίλησαν για την υγεία των ποδοσφαιριστών. Ολοι χλεύασαν την «εμπορευματοποίηση του ποδοσφαίρου». Αλλά στο τέλος της ημέρας, διεξήχθη. Και θα διεξαχθεί ξανά. Και ξανά.

Το να δούμε ματς ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων σε χώρες εκτός Ευρώπης, όσο κι αν φαντάζει ως κάτι που παραβαίνει τους άγραφους κανόνες του παιχνιδιού, είναι απλά θέμα χρόνου. Η FIFA υποστηρίζει ότι μπορεί να γίνει, αρκεί «να τηρούνται οι κανόνες και να μην αλλοιώνεται η ουσία του αθλήματος». Και επειδή η αρχή θα γίνει από τους «μεγάλους», είναι σαφές ότι τα νήματα κινούνται. Κάποιος θα κάνει την αρχή. Είναι θέμα χρόνου. Και μπορεί να μην είναι κάποιος από την Premier League, όπου το προϊόν δεν έχει (ακόμη) την ανάγκη να βγει εκτός συνόρων και υπάρχει πολύ μεγαλύτερη επένδυση στην… τοπική ιερή συνήθεια του γηπέδου, αλλά Ισπανοί και Ιταλοί δείχνουν ξεκάθαρα ότι θέλουν να το κάνουν. Και στο τέλος, θα βρουν τρόπο.

Διότι είναι σαφές, πλέον, ότι οι αποτυχημένες προσπάθειες του παρελθόντος (όπως το Βιγιαρεάλ – Μπαρτσελόνα) δεν ήταν το τέλος, αλλά η αρχή μιας διαπραγμάτευσης. Η ανάγκη για έγκριση από όλες τις εμπλεκόμενες ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες λειτουργεί ως «δικλείδα ασφαλείας», αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί το νομικό πλαίσιο για να αποφευχθούν οι δικαστικές διαμάχες του παρελθόντος.

Vita.gr
Ο Μπρούνο Φερνάντες «καίγεται» για δύο ασίστ
On Field 28.04.26

Ο Μπρούνο Φερνάντες «καίγεται» για δύο ασίστ

Ο Πορτογάλος άσος της Γιουνάιτεντ έφτασε τις 19 τελικές πάσες στην Πρέμιερ Λιγκ και θέλει δύο ακόμα στα τέσσερα τελευταία ματς του πρωταθλήματος, για να γράψει ιστορία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο πρώτος «κομάντο» στις μάχες του Ολυμπιακού
On Field 28.04.26

Ο πρώτος «κομάντο» στις μάχες του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα και ο προπονητής των πρωταθλητών περιμένει πολλά από τον πολεμιστή της μεσαίας γραμμής των «ερυθρόλευκων»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η ευχάριστη έκπληξη στην παρέλαση του ΟΦΗ και η μεγαλύτερη στήριξη που αξίζουν οι Κρητικοί
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Η ευχάριστη έκπληξη στην παρέλαση του ΟΦΗ και η μεγαλύτερη στήριξη που αξίζουν οι Κρητικοί

Η δυναμική παρουσία χιλιάδων Κρητικών στην φιέστα του ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου φέρνει το προσκήνιο το θέμα της στήριξης των «ασπρόμαυρων» που δεν είχαν όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τα κρυμμένα μυστικά του τελικού Κυπέλλου
On Field 27.04.26

Τα κρυμμένα μυστικά του τελικού Κυπέλλου

Είχε τα θέματά του ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, από την «εξαφανισμένη» βαθμολογία των διαιτητών μέχρι και την τρανταχτή απουσία από την απονομή…

Βάιος Μπαλάφας
Ο Κόντης ήταν μία μεταφυσική τιμωρία για τον Παναθηναϊκό
Παιχνίδια της μοίρας 27.04.26

Ο Κόντης ήταν μία μεταφυσική τιμωρία για τον Παναθηναϊκό

Το ποδόσφαιρο επέλεξε να τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό με τον πιο σκληρό τρόπο, αφού τον «έριξε» ευρωπαϊκή διοργάνωση ο προπονητής που κρίθηκε ανεπαρκής από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς
On Field 26.04.26

Το πιο καλό νέο είναι ο… Τζόουνς

Η επιστροφή του Αμερικανού προσφέρει πολλά στον Μπαρτζώκα ενόψει Μονακό και ο σέντερ των πειραιωτών έδειξε κόντρα στην ΑΕΚ πως είναι έτοιμος να δώσει σημαντικές λύσεις

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο
On Field 26.04.26

Μεγάλο ρεκόρ από τον Ντιμάρκο

Ο ακραίος μπακ της Ίντερ έφτασε τις 17 ασίστ και είναι πλέον ο παίκτης με τις περισσότερες τελικές πάσες στην ιστορία της Serie A

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το αποτύπωμα του BRIGHT GROUP στους Δελφούς: Η σύγκλιση στρατηγικής και τεχνολογίας ως απάντηση στις προκλήσεις του Μέλλοντος
Τα Νέα της Αγοράς 29.04.26

Το αποτύπωμα του BRIGHT GROUP στους Δελφούς: Η σύγκλιση στρατηγικής και τεχνολογίας ως απάντηση στις προκλήσεις του Μέλλοντος

Η Ρένα Κροκίδα αναλύει πώς ο συνδυασμός συμβουλευτικών υπηρεσιών και τεχνολογίας απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των οργανισμών για ουσιαστικά αποτελέσματα.

Σύνταξη
Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ – H πρώτη φορά που η Αμερική την βλέπει να εκφράζει συναισθήματα
Γουρλωμένα μάτια 29.04.26

Το βλέμμα φόβου της Μελάνια Τραμπ - H πρώτη φορά που η Αμερική την βλέπει να εκφράζει συναισθήματα

Μετά την ακύρωση του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το Σάββατο μια συγκεκριμένη εικόνα συνέχιζε να εμφανίζεται στα κοινωνικά μου δίκτυα: η Μελάνια Τραμπ τρομοκρατημένη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ινδονησία: Ξεκινά η δίκη στρατιωτικών που οργάνωσαν επίθεση με οξύ εναντίον ακτιβιστή
Κόσμος 29.04.26

Ινδονησία: Ξεκινά η δίκη στρατιωτικών που οργάνωσαν επίθεση με οξύ εναντίον ακτιβιστή

Τέσσερις αξιωματικοί «αισθάνθηκαν προσβεβλημένοι» από τη διαμαρτυρία του άντρα ενάντια στις νομοθετικές αλλαγές στην Ινδονησία που επέτρεπαν τον διορισμό περισσότερων στρατιωτικών σε πολιτικές θέσεις

Σύνταξη
Απεργούν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και των Δικαστηρίων – «Αποτέλεσμα κοινωνικού αυτοματισμού οι επιθέσεις»
Ελλάδα 29.04.26

Απεργούν οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ και των Δικαστηρίων - «Οι κυβερνήσεις έχουν μετατρέψει τους δημόσιους υπαλλήλους σε σάκο του μποξ»

Μετά την επίθεση του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο τραυματίζοντας πέντε άτομα οι εργαζόμενοι πραγματοποιούν απεργιακές κινητοποιήσεις θέτοντας ζητήματα ασφάλειας αλλά και συνθηκών εργασίας

Σύνταξη
Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη
Editorial 29.04.26

Καταρρέει με πάταγο ο μύθος του «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη

Ολοένα και πιο πολύ συνειδητοποιούν οι πολίτες τι ακριβώς σημαίνει «επιτελικό κράτος» Μητσοτάκη και παντοκρατορία της «παρέας του Μαξίμου». Και τείνει περισσότερο προς μια συμμορία που λυμαίνεται το κράτος παρά σε «χρηστή διακυβέρνηση»

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πώς κατάφερε να σκορπίσει τον τρόμο ο 89χρονος μέσα σε λίγα λεπτά – Το χρονικό μέχρι τη σύλληψη και τα κενά ασφαλείας
Ελλάδα 29.04.26

Πώς κατάφερε να σκορπίσει τον τρόμο ο 89χρονος μέσα σε λίγα λεπτά – Το χρονικό μέχρι τη σύλληψη και τα κενά ασφαλείας

Στο φως έρχονται τα κενά ασφαλείας μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις που πραγματοποίησε ο 89χρονος χθες στην Αθήνα. Τι είπε στους αστυνομικούς. Οδηγείται στον εισαγγελέα

Σύνταξη
Η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών στοιχειώνει το Μαξίμου – «Μασάζ» χωρίς ουσιαστική απάντηση από Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 29.04.26

Η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών στοιχειώνει το Μαξίμου – «Μασάζ» χωρίς ουσιαστική απάντηση από Μητσοτάκη

Επιχείρηση κατευνασμού των «γαλάζιων» βουλευτών από το Μαξίμου, χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις για την «ταμπακιέρα». Καζάνι που βράζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα ενόψει της συνεδρίασής της αλλά και του συνεδρίου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν – Μαίνονται οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο
Κόσμος 29.04.26 Upd: 07:50

Ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν – Μαίνονται οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο

Ο Τραμπ, φέρεται να έδωσε έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν - Το Πακιστάν αναμένει σήμερα νέα ιρανική πρόταση - Το Ισραήλ, σκότωσε 3 διασώστες και ακόμη 5 ανθρώπους στον Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
ΗΠΑ-Ιράν: Το διπλωματικό αδιέξοδο και οι προειδοποιήσεις για «παγωμένη σύρραξη» στον Κόλπο
Κόσμος 29.04.26

ΗΠΑ-Ιράν: Το διπλωματικό αδιέξοδο και οι προειδοποιήσεις για «παγωμένη σύρραξη» στον Κόλπο

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ιστότοπου Axios, η ιρανική πρόταση είναι να ανοίξει το στενό, να τερματιστεί ο πόλεμος και μόνο κατόπιν να γίνει διαπραγμάτευση για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας

Σύνταξη
Nonnamaxxing: Οι γιαγιάδες της Ιταλίας γνωρίζουν το μυστικό της ευζωίας – Η Gen Z τις αποθεώνει
Go Fun 29.04.26

Nonnamaxxing: Οι γιαγιάδες της Ιταλίας γνωρίζουν το μυστικό της ευζωίας – Η Gen Z τις αποθεώνει

Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από περίπλοκες εφαρμογές ευεξίας και ακριβά συμπληρώματα διατροφής, η Gen Ζ στρέφεται σε μια απρόσμενη πηγή σοφίας: την Ιταλίδα γιαγιά. Tι είναι το Nonnamaxxing;

Σύνταξη
Η ανεκπλήρωτη επιθυμία του σκηνοθέτη της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»
Λάθος timing 29.04.26

Η ανεκπλήρωτη επιθυμία του σκηνοθέτη της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2» Ντέιβιντ Φράνκελ δήλωσε ότι υπήρχε μια cameo εμφάνιση που ήλπιζε να συμβεί στο σίκουελ. Ωστόσο, τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα ήθελε.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

