Σεισμός στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Ομαδική αγωγή παικτών κατά της FIFA για δισεκατομμύρια ευρώ

Μια πρωτοφανής νομική σύγκρουση βρίσκεται σε εξέλιξη στο διεθνές ποδόσφαιρο, με χιλιάδες επαγγελματίες ποδοσφαιριστές να στρέφονται ανοιχτά κατά της FIFA, διεκδικώντας αποζημιώσεις που ενδέχεται να φτάσουν έως και τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για μια υπόθεση που απειλεί να ανατρέψει τις ισορροπίες στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό οικοσύστημα, θέτοντας υπό αμφισβήτηση βασικούς κανονισμούς που διέπουν τα συμβόλαια των παικτών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια μαζική νομική πρωτοβουλία, η οποία οργανώνεται από διεθνή ένωση υπεράσπισης δικαιωμάτων ποδοσφαιριστών, με τη συμμετοχή περίπου 3.000 αθλητών. Η διαδικασία, που αναμένεται να κινηθεί νομικά τους επόμενους μήνες, στοχεύει στην αποκατάσταση οικονομικών ζημιών που, σύμφωνα με τους ενάγοντες, προκύπτουν από κανονισμούς της FIFA σχετικά με τη μονομερή λύση συμβολαίων.

Η βάση της υπόθεσης εντοπίζεται στην περίφημη «υπόθεση» του Λασανά Ντιαρά, ενός πρώην διεθνούς μέσου με θητεία στη Ρεάλ, ο οποίος δικαιώθηκε από ευρωπαϊκό δικαστήριο σε μια διαμάχη που κρατούσε χρόνια. Ο Ντιαρά είχε προσφύγει κατά των κανονισμών που τον εμπόδισαν ουσιαστικά να συνεχίσει την καριέρα του μετά τη λύση του συμβολαίου του με τη Λοκομοτίβ Μόσχας το 2014, υποστηρίζοντας ότι το σύστημα τον τιμωρούσε υπέρμετρα.

Η απόφαση του δικαστηρίου θεωρήθηκε ορόσημο, καθώς έκρινε ότι ορισμένες διατάξεις που εφαρμόζονται στο διεθνές ποδόσφαιρο ενδέχεται να παραβιάζουν βασικές αρχές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ελευθερίας εργασίας. Η εξέλιξη αυτή άνοιξε τον δρόμο για μαζικές διεκδικήσεις, με τους παίκτες να επιχειρούν πλέον να κεφαλαιοποιήσουν τη νομική αυτή νίκη.

Η νέα αυτή «επίθεση» κατά της FIFA θυμίζει σε πολλούς τη θρυλική Bosman ruling του 1995, η οποία άλλαξε ριζικά το σύστημα μεταγραφών στην Ευρώπη, επιτρέποντας στους ποδοσφαιριστές να μετακινούνται ελεύθερα μετά τη λήξη των συμβολαίων τους. Το ίδιο νομικό γραφείο που είχε εμπλακεί τότε φέρεται να βρίσκεται και πίσω από τη σημερινή πρωτοβουλία, ενισχύοντας τις εκτιμήσεις ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να βρίσκεται μπροστά σε μια νέα ιστορική καμπή.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το συνολικό ύψος των αποζημιώσεων μπορεί να αγγίξει τα 6 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο στην Ευρώπη, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο το ποσό ενδέχεται να φτάσει τα 8 δισεκατομμύρια. Η χρηματοδότηση της νομικής διαδικασίας προέρχεται από διεθνείς επενδυτικούς φορείς, οι οποίοι αναλαμβάνουν το αρχικό κόστος με αντάλλαγμα ποσοστό από τις πιθανές αποζημιώσεις.

Ωστόσο, η υπόθεση μόνο απλή δεν είναι. Στο εσωτερικό του ποδοσφαίρου καταγράφονται ήδη εντάσεις, καθώς η FIFPro, η παγκόσμια ένωση ποδοσφαιριστών, δεν έχει ταχθεί υπέρ της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, δημιουργώντας ρήγμα στον συνδικαλιστικό χώρο. Παράλληλα, νέοι φορείς που εμφανίζονται πιο κοντά στη διοίκηση της FIFA και τον πρόεδρό της, Τζιάνι Ινφαντίνο, φαίνεται να διεκδικούν ρόλο εκπροσώπησης των παικτών, περιπλέκοντας ακόμη περισσότερο το σκηνικό.

Η FIFA βρίσκεται πλέον υπό ασφυκτική πίεση, καθώς ενδεχόμενη δικαστική επιβεβαίωση των ισχυρισμών των παικτών θα την υποχρεώσει να αναθεωρήσει ριζικά το κανονιστικό της πλαίσιο. Μια τέτοια εξέλιξη θα είχε αλυσιδωτές συνέπειες σε όλα τα επίπεδα: από τις μεταγραφές και τα συμβόλαια έως τη λειτουργία των συλλόγων και των πρωταθλημάτων.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι το παγκόσμιο ποδόσφαιρο εισέρχεται σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας. Όπως συνέβη πριν από τρεις δεκαετίες με την υπόθεση Μπόσμαν, έτσι και τώρα, μια δικαστική απόφαση έχει τη δυναμική να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού. Και αυτή τη φορά, το διακύβευμα δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά βαθιά θεσμικό.