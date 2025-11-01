Αμορίμ: «Καλύτερη απόφαση της ζωής μου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «City Ground» το Σάββατο (01/11, 17:00) για τη 10η αγωνιστική της Premier League. Αυτό θα είναι το 53ο παιχνίδι της ομάδας υπό τις οδηγίες του Ρούμπεν Αμορίμ, ο οποίος συμπληρώνει ένα χρόνο στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων».

Στη συνέντευξη τύπου ενόψει του παιχνίδιού με την ομάδα του Σον Ντάις, ο Πορτογάλος δέχθηκε ερώτηση σχετικά με το γεγονός πως ήταν πάντα χαμογελαστός παρά την πίεση που αντιμετώπιζε μετά από κακά αποτελέσματα της ομάδας.

«Πολλοί θα ήθελαν να με βλέπουν θλιμμένο»

«Είναι δύσκολο αλλά έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Γνωρίζω επίσης ότι πολλοί θα ήθελαν να με βλέπουν να έρχομαι εδώ και να εμφανίζομαι με ένα πρόσωπο θλιμμένο, αλλά εμένα μου αρέσει να κάνω το αντίθετο. Κάποιες φορές το σκέφτομαι αυτό, αλλά γενικότερα έχει να κάνει περισσότερο με το πώς θέλεις να βλέπεις τα πράγματα. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή δεν πρόκειται να αλλάξω αυτός που είμαι. Έτσι είμαι. Έτσι έχω μάθει να ζω τη ζωή μου και ξέρω πολύ καλά ότι το ποδόσφαιρο αλλάζει. Τώρα είμαστε σε μια καλή στιγμή αλλά πάντα, έχω στη ζωή μου τη σκέψη και τη γνώση ότι όλα μπορούν να αλλάξουν. Προσπαθώ να έχω ισορροπία στη ζωή μου. Μπορείς να πεις ότι γελάω πολύ αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να πει κάποιος ότι πολλές φορές είμαι έτσι (σσ.. καλύπτει το πρόσωπό του με τα χέρια του) στον πάγκο», ήταν η απάντηση του Αμορίμ.

Τα κακά αποτελέσματα φαίνεται να τα έχει αφήσει πίσω του, καθώς πλέον η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετράει τρεις συνεχόμενες νίκες και βρίσκεται μία «ανάσα» από την τετράδα της Premier League, που δίνει τα πολυπόθητα εισιτήρια για το Champions League. Μαζί με τα αρνητικά αποτελέσματα, έφυγαν και οι αμφιβολίες του Αμορίμ, ο οποίος πολλές φορές στο παρελθόν αμφέβαλλε για την απόφασή του, ωστόσο πλέον δείχνει να θέλει να μείνει στο Μάντσεστερ για πολλά χρόνια.

«Είναι αλήθεια ότι υπήρχαν στιγμές που ήταν πάρα πολύ δύσκολες και σκεφτόμουν ότι ίσως τελικά δεν είναι γραφτό, αλλά σήμερα αισθάνομαι το αντίθετο. Σήμερα αισθάνομαι και ξέρω ότι η απόφασή μου να έρθω στη Γιουνάιτεντ ήταν η καλύτερη απόφαση που έχω λάβει ποτέ στη ζωή μου και θέλω ξεκάθαρα να είμαι εδώ», ανέφερε.