Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025
Αμορίμ: «Καλύτερη απόφαση της ζωής μου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»
Ποδόσφαιρο 01 Νοεμβρίου 2025 | 13:05

Αμορίμ: «Καλύτερη απόφαση της ζωής μου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Ο Ρούμπεν Αμορίμ κλείνει έναν χρόνο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και δηλώνει πως θέλει να... δέσει στο «Ολντ Τράφορντ».

Σύνταξη
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «City Ground» το Σάββατο (01/11, 17:00) για τη 10η αγωνιστική της Premier League. Αυτό θα είναι το 53ο παιχνίδι της ομάδας υπό τις οδηγίες του Ρούμπεν Αμορίμ, ο οποίος συμπληρώνει ένα χρόνο στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων».

Στη συνέντευξη τύπου ενόψει του παιχνίδιού με την ομάδα του Σον Ντάις, ο Πορτογάλος δέχθηκε ερώτηση σχετικά με το γεγονός πως ήταν πάντα χαμογελαστός παρά την πίεση που αντιμετώπιζε μετά από κακά αποτελέσματα της ομάδας.

«Πολλοί θα ήθελαν να με βλέπουν θλιμμένο»

«Είναι δύσκολο αλλά έτσι είναι ο χαρακτήρας μου. Γνωρίζω επίσης ότι πολλοί θα ήθελαν να με βλέπουν να έρχομαι εδώ και να εμφανίζομαι με ένα πρόσωπο θλιμμένο, αλλά εμένα μου αρέσει να κάνω το αντίθετο. Κάποιες φορές το σκέφτομαι αυτό, αλλά γενικότερα έχει να κάνει περισσότερο με το πώς θέλεις να βλέπεις τα πράγματα. Όπως έχω πει από την πρώτη στιγμή δεν πρόκειται να αλλάξω αυτός που είμαι. Έτσι είμαι. Έτσι έχω μάθει να ζω τη ζωή μου και ξέρω πολύ καλά ότι το ποδόσφαιρο αλλάζει. Τώρα είμαστε σε μια καλή στιγμή αλλά πάντα, έχω στη ζωή μου τη σκέψη και τη γνώση ότι όλα μπορούν να αλλάξουν. Προσπαθώ να έχω ισορροπία στη ζωή μου. Μπορείς να πεις ότι γελάω πολύ αλλά την ίδια στιγμή μπορεί να πει κάποιος ότι πολλές φορές είμαι έτσι (σσ.. καλύπτει το πρόσωπό του με τα χέρια του) στον πάγκο», ήταν η απάντηση του Αμορίμ.

Τα κακά αποτελέσματα φαίνεται να τα έχει αφήσει πίσω του, καθώς πλέον η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετράει τρεις συνεχόμενες νίκες και βρίσκεται μία «ανάσα» από την τετράδα της Premier League, που δίνει τα πολυπόθητα εισιτήρια για το Champions League. Μαζί με τα αρνητικά αποτελέσματα, έφυγαν και οι αμφιβολίες του Αμορίμ, ο οποίος πολλές φορές στο παρελθόν αμφέβαλλε για την απόφασή του, ωστόσο πλέον δείχνει να θέλει να μείνει στο Μάντσεστερ για πολλά χρόνια.

«Είναι αλήθεια ότι υπήρχαν στιγμές που ήταν πάρα πολύ δύσκολες και σκεφτόμουν ότι ίσως τελικά δεν είναι γραφτό, αλλά σήμερα αισθάνομαι το αντίθετο. Σήμερα αισθάνομαι και ξέρω ότι η απόφασή μου να έρθω στη Γιουνάιτεντ ήταν η καλύτερη απόφαση που έχω λάβει ποτέ στη ζωή μου και θέλω ξεκάθαρα να είμαι εδώ», ανέφερε.

Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις

Λειψυδρία: ΔΕΗ και Elpedison στο «παιχνίδι» για τις αφαλατώσεις

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το βλέμμα την 5η Νοεμβρίου – Οι 1+1 υποψήφιες για τον MSCI Standard Greece

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με το βλέμμα την 5η Νοεμβρίου – Οι 1+1 υποψήφιες για τον MSCI Standard Greece

Μπρέγκου: «Όνειρο να δουλεύω με τον Μπενίτεθ»
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Μπρέγκου: «Όνειρο να δουλεύω με τον Μπενίτεθ»

Ο Αντριάνο Μπρέγκου μίλησε ενόψει του Βόλος - Παναθηναϊκός και αναφέρθηκε αφενός στην ενσωμάτωσή του στο ρόστερ των «πρασίνων» αλλά και τη δουλειά υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.

Σύνταξη
Αποθέωσε τον Φώτη Ιωαννίδη ο προπονητής της Σπόρτινγκ
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Αποθέωσε τον Φώτη Ιωαννίδη ο προπονητής της Σπόρτινγκ

Ο Φώτης Ιωαννίδης πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις στο ξεκίνημά του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, πέτυχε ένα ακόμη γκολ και ανάγκασε τον προπονητή του, Ρουί Μπόρζες, να μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για αυτόν.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/11): Δράση σε Super League, Basket League και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
Αθλητισμός & Σπορ 01.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (1/11): Δράση σε Super League, Basket League και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο

Τα ματς της Super League, το ντέρμπι «αιωνίων» στο μπάσκετ γυναικών αλλά και τα σπουδαία ματς της Premier League ξεχωρίζουν από την αθλητική δράση του Σαββάτου (1/11) - Το πλήρες τηλεοπτικό πρόγραμμα των μεταδόσεων.

Σύνταξη
Διέλυσε τους Γκρίζλις ο Ντόντσιτς με 44 πόντους – Οι Μπουλς το 5/5 στη σεζόν (vids)
NBA 01.11.25

Διέλυσε τους Γκρίζλις ο Ντόντσιτς με 44 πόντους – Οι Μπουλς το 5/5 στη σεζόν (vids)

Στο 4-2 ανέβασαν το ρεκόρ τους στο ΝΒΑ οι Λος Άντζελες Λέικερς με τον Ντόντσιτς να «καθαρίζει» τους Γκρίζλις με 44 πόντους, την ώρα που οι Σικάγο Μπουλς έκαναν το 5/5 στο ξεκίνημα της σεζόν για πρώτη φορά μετά την εποχή Τζόρνταν.

Σύνταξη
Για την τρίτη επί Μπενίτεθ νίκη ο Παναθηναϊκός στον Βόλο – Αθηναϊκή μάχη στο Περιστέρι
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Για την τρίτη επί Μπενίτεθ νίκη ο Παναθηναϊκός στον Βόλο – Αθηναϊκή μάχη στο Περιστέρι

Να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του στην εποχή Μπενίτεθ και να «αγγίξει» την τετράδα της βαθμολογίας θέλει στον Βόλο ο Παναθηναϊκός – Στο Περιστέρι, Ατρόμητος και Κηφισιά ψάχνουν την τρίτη τους νίκη.

Σύνταξη
Νέα αποθέωση για Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ από τους φιλάθλους, τραγούδησε ξανά σύνθημα του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 31.10.25

Νέα αποθέωση για Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ από τους φιλάθλους, τραγούδησε ξανά σύνθημα του Ολυμπιακού

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν έχασε την ευκαιρία και πήγε ξανά στο ΣΕΦ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Χάποελ και έγινε νέος χαμός, όπως και στο παιχνίδι με τη Μονακό

Σύνταξη
Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλία: Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή, θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλία: Με ψήφο στο ΠΑΣΟΚ και πολιτική αλλαγή, θα ξεβολέψουμε την αλαζονεία της ΝΔ

Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ, τις αγροτικές ενισχύσεις και τον ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκη ο οποίος περιοδεύει στη Θεσσαλία

Σύνταξη
Η Κόμο και ο Σεσκ αλλάζουν το ποδόσφαιρο: Πώς η ιταλική ομάδα καταρρίπτει τα σύγχρονα κλισέ
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Η Κόμο και ο Σεσκ αλλάζουν το ποδόσφαιρο: Πώς η ιταλική ομάδα καταρρίπτει τα σύγχρονα κλισέ

Η Κόμο του Σεσκ Φάμπρεγας του Τάσου Δουβίκα και του Νίκο Παζ εντυπωσιάζει στην Ιταλία και το κάνει καταρρίπτοντας σύγχρονες θεωρίες και κλισέ για το πώς... παίζεται το ποδόσφαιρο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
«Κάτι αληθινό μέσα στον θόρυβο» – Η συγκινητική αλήθεια για την πατρική φιγούρα που δεν είχε ποτέ ο Μπρους Σπρίνγκστιν
Fizz 01.11.25

«Κάτι αληθινό μέσα στον θόρυβο» - Η συγκινητική αλήθεια για την πατρική φιγούρα που δεν είχε ποτέ ο Μπρους Σπρίνγκστιν

Η τρυφερότητα μεταξύ του «Αφεντικού», Μπρους Σπρίνγκστιν και του μάνατζέρ του είναι η καρδιά της ασυνήθιστης ροκ, κινηματογραφικής βιογραφίας «Springsteen: Deliver Me from Nowhere».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ντόντσιτς διαλύει τα ρεκόρ στο NBA και κυνηγάει τους «γίγαντες» του αμερικανικού μπάσκετ (pics, vids)
Μπάσκετ 01.11.25

Ο Ντόντσιτς διαλύει τα ρεκόρ στο NBA και κυνηγάει τους «γίγαντες» του αμερικανικού μπάσκετ (pics, vids)

Ο Λούκα Ντόντσιτς σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο στο NBA και «κυνηγάει» τους θρύλους του αμερικανικού μπάσκετ. Από... κοντά φέτος και ο Τζος Γκίντι των Μπουλς, με το Σικάγο να μυρίζει... αέρα από 90s.

in.gr Team
iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation
English edition 01.11.25

iPhone 12 Withdrawn from Greek Market over Radiation

Greece’s telecom regulator has ordered the withdrawal of Apple’s iPhone 12 model after EU tests found it emitted higher-than-permitted radiation levels, following a similar decision by France and the European Commission

Σύνταξη
Live streaming: Ολυμπιακός – ΝΟ Πατρών
Πόλο γυναικών 01.11.25

Live streaming: Ολυμπιακός – ΝΟ Πατρών

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 13:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΝΟ Πατρών για την 6η αγωνιστική της Water Polo League γυναικών.

Σύνταξη
Ηράκλειο: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 60χρονος μετά τη φωτιά που σκότωσε τη μητέρα και τον αδελφό του
Κρήτη 01.11.25

Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ ο 60χρονος μετά τη φωτιά που σκότωσε τη μητέρα και τον αδελφό του στο Ηράκλειο

Συνεχίζεται το θρίλερ με τη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής σε σπίτι στο Ηράκλειο Κρήτης και ερευνάται ως εγκληματική ενέργεια - Ο δεύτερος γιος πήδηξε στο κενό και δίνει μάχη για τη ζωή του

Σύνταξη
Στον εισαγγελέα ο προπονητής γυναικείας ομάδας βόλεϊ – Κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικη
Φρίκη 01.11.25

Στον εισαγγελέα ο προπονητής γυναικείας ομάδας βόλεϊ – Κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικη

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το κορίτσι αποκάλυψε στους γονείς της όσα βίωνε - Η δράση του προπονητή βόλεϊ εις βάρος της ανήλικης ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2024 και συνεχίστηκε έως τον Μάιο του 2025

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το πραγματικό σοκ με τις απολύσεις δεν έχει έρθει ακόμη – Μια ανησυχητική έρευνα
Συναγερμός για τους εργαζόμενους 01.11.25

Το πραγματικό σοκ με τις απολύσεις λόγω Τεχνητής Νοημοσύνης δεν έχει έρθει ακόμη - Μια ανησυχητική έρευνα

Για δεκάδες χιλιάδες απολύσεις εξαιτίας της Τεχνητής Νοημοσύνης, κάνει λόγο έρευνα της Goldman Sachs, η οποία αναφέρει ότι το πραγματικό σοκ δεν θα αργήσει να έρθει

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Εξάρχεια: ΕΔΕ για το ξύλο των ΜΑΤ σε θαμώνες καταστημάτων
Μετά τον σάλο 01.11.25

ΕΔΕ για το ξύλο των ΜΑΤ σε θαμώνες καταστημάτων στα Εξάρχεια - Τα επεισόδια στην κάμερα του in

Βίντεο που έφερε χθες στη δημοσιότητα το in καταγράφουν την αναίτια επίθεση των ΜΑΤ σε θαμώνες καταστημάτων στα Εξάρχεια μετά το τέλος της πορείας την Παρασκευή - Διατάχθηκε ΕΔΕ

Σύνταξη
Μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου: Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς – Αντίποινα για τη βόμβα σε σπίτι
Κρητική βεντέτα 01.11.25 Upd: 14:07

Μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου: Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς - Αντίποινα για τη βόμβα σε σπίτι

Πυροβολισμοί με νεκρούς και τραυματίες σημειώθηκαν στα Βορίζια Ηρακλείου - Φόβοι για αναβίωση της βεντέτας που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Σύνταξη
Παρέμβαση Σαμαρά για ΕΛΤΑ: Η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων πρέπει να επανεξεταστεί
Πολιτική Γραμματεία 01.11.25

Παρέμβαση Σαμαρά για ΕΛΤΑ: Η ξαφνική απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων πρέπει να επανεξεταστεί

«Ο συμβολισμός αυτής της κίνησης υπερβαίνει κατά πολύ τα όποια λογιστικά σχέδια μιας επιχείρησης», λέει ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς και προσθέτει ότι μια τέτοια απόφαση αποδυναμώνει σε όλη τη χώρα την αίσθηση αναγκαίας παρουσίας τους κράτους, ειδικά ανάμεσα στους πιο αδύναμους

Σύνταξη
Κρήτη: Συναγερμός στο Ηράκλειο – Βόμβα εξερράγη σε σπίτι στα Βορίζια
Ανάστατη η περιοχή 01.11.25

Συναγερμός στο Ηράκλειο - Εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη σε σπίτι στα Βορίζια

Η βόμβα είχε τοποθετηθεί στο κτίριο που βρισκόταν υπό κατασκευή οικία στο Ηράκλειο - Προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς

Σύνταξη
66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια
inTickets 01.11.25

66ο ΦΚΘ: Η «Μάχη» του Ηλία Γιαννακάκη, με τις Βακαλίδου και Τοπαλίδου, μιλά για μια αντισυμβατική οικογένεια

Ο σκηνοθέτης της «Χαράς», Ηλίας Γιαννακάκης, επιστρέφει με το νέο του έργο «Μάχη» και την στορία δύο γυναικών που ζουν το δικό τους οικογενειακό δράμα.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μπρέγκου: «Όνειρο να δουλεύω με τον Μπενίτεθ»
Ποδόσφαιρο 01.11.25

Μπρέγκου: «Όνειρο να δουλεύω με τον Μπενίτεθ»

Ο Αντριάνο Μπρέγκου μίλησε ενόψει του Βόλος - Παναθηναϊκός και αναφέρθηκε αφενός στην ενσωμάτωσή του στο ρόστερ των «πρασίνων» αλλά και τη δουλειά υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.

Σύνταξη
Συνελήφθη 54χρονος στην Αττική για κλοπή ρολογιών από εταιρεία- Κατασχέθηκαν 94 ρολόγια
Ελλάδα 01.11.25

Συνελήφθη 54χρονος στην Αττική για κλοπή ρολογιών από εταιρεία- Κατασχέθηκαν 94 ρολόγια

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, πιστόλι με 5 φυσίγγια καθώς και συνολικά 94 ρολόγια, τα οποία αναγνωρίσθηκαν από τον υπεύθυνο ασφαλείας της εταιρείας, ως μέρος των κλαπέντων.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν πολεμικό των ΗΠΑ να πλησιάζει τη χώρα – Βοήθεια από Κίνα και Ρωσία ζητά ο Μαδούρο
Κρίσιμες αποφάσεις 01.11.25

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν πολεμικό των ΗΠΑ να πλησιάζει τη Βενεζουέλα - Βοήθεια από Κίνα και Ρωσία ζητά ο Μαδούρο

Οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν όλο και περισσότερες δυνάμεις στη Βενεζουέλα τις τελευταίες ημέρες - Βοήθεια σε συμμάχους αναζητά το Καράκας

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
