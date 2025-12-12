Ο Σκόουλς «κράζει» τον Αμορίμ: «Δεν καταλαβαίνει τις αξίες του συλλόγου»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επέστρεψε στις νίκες με εμφατικό τρόπο κόντρα στη Γουλβς, επικράτησε με 4-1 και έφτασε στην 5αδα, όμως η γκρίνια και το «κράξιμο» για τον Ρούμπεν Αμορίμ δεν σταματάει ποτέ.

Μπορεί στα τελευταία 9 ματς οι «κόκκινοι διάβολοι» να μετράνε μόλις μια ήττα, αυτή απέναντι στην Έβερτον με 1-0, αυτό όμως δεν πείθει τον Πολ Σκόουλς, ο όποιος εξαπέλυσε… νέα επίθεση στον Ρούμπεν Αμορίμ, που η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν και τις καλύτερες σχέσεις.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σκόουλς με τον πρώην συμπαίκτη του Νίκι Μπατ και τον Πάντι ΜακΓκίνες για τον Αμορίμ:

«Δεν πιστεύω ότι ο προπονητής καταλαβαίνει τον σύλλογο, τελεία. Απλώς δεν νομίζω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι θέμα ρίσκου και θεάματος, πάνω απ’ όλα. Με τους φιλάθλου έτοιμους να ξεσηκωθούν».

🎙️ | Paul Scholes RIPS into Rúben Amorim and #mufc‘s management: «I don’t think this manager just gets this club, FULL STOP. I just don’t think he’s the right man. «Man United’s about risk and entertainment more than anything. At home, especially. Having fans on the edge of… pic.twitter.com/8IMcVhK6kc — UtdDistrict (@UtdDistrict) December 12, 2025

Συνεχίζοντας: «Εξτρέμ που περνάνε αντιπάλους. Σουτ στην εστία. Κάποιες στιγμές τεχνικής. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Και αυτό προέρχεται από τον σύλλογο. Λέμε ότι αυτός είναι ένας διαφορετικός σύλλογος, έχουν τον Όμαρ Μπεράντα, τον Τζέισον Γουίλκοξ, που πιθανότατα είναι εξαιρετικοί στη δουλειά τους, εξαιρετικοί σε αυτό που κάνουν. Δεν είναι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει να αγοράζεις παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ή να φέρνεις προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».

Από εκεί και πέρα, ο Σκόουλς επανέλαβε πως δεν νομίζει πως ο Αμορίμ καταλαβαίνει την κουλτούρα του συλλόγου, ενώ έφερε παραδείγματα από την εποχή που ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ήταν προπονητής της ομάδας του Μάντσεστερ. Θυμίζουμε πως ο Άγγλος αγωνίστηκε 20 χρόνια στην Γιουνάιτεντ σηκώνοντας κάθε πιθανό τρόπαιο.