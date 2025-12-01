O Ρούμπεν Αμορίμ θα πάει τη Γιουνάιτεντ σε «άλλο» επίπεδο με τον «δυστυχισμένο» σταρ της Ρεάλ

sports betsson
Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
01.12.2025 | 16:43
Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι - Περιείχε ναταμυκίνη
O Ρούμπεν Αμορίμ θα πάει τη Γιουνάιτεντ σε «άλλο» επίπεδο με τον «δυστυχισμένο» στη Ρεάλ Βαλβέρδε
Ποδόσφαιρο 01 Δεκεμβρίου 2025 | 23:06
O Ρούμπεν Αμορίμ θα πάει τη Γιουνάιτεντ σε «άλλο» επίπεδο με τον «δυστυχισμένο» στη Ρεάλ Βαλβέρδε

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλει τον Φεντερίκο Βαλβέρδε! Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» στοχεύουν σε μια «ηχηρή» μεταγραφή 100 εκατομμυρίων λιρών, ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα σε Αγγλία και Ισπανία που θέλουν τον Ρούμπεν Αμορίμ και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να ενδιαφέρονται σοβαρά για τον Φεντερίκο Βαλβέρδε της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Αμορίμ και οι «Κόκκινοι Διάβολοι» θέλουν να εκμεταλλευθούν το γεγονός οτι ομ Ουρουγουανός μέσος είναι ένας από  τους αρκετούς ποδοσφαιριστές δεν τα πάει καλά με τον Τσάμπι Αλόνσο και τη φιλοσοφία που εφαρμόζει στον τρόπο παιχνιδιού της «βασίλισσας».

Έτσι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να παρακολουθεί «στενά» την περίπτωση του Βαλβέρδε και βάσει των παραπάνω δεδομένων ο αγγλικός σύλλογος θεωρεί πως ο ταλαντούχος 27χρονος θα είναι ανοιχτός μεταγραφή, γιατί όχι ακόμη και τώρα τον Ιανουάριο.

Ο διεθνής ποδοσφαιριστής που κοντεύει να κλείσει μια δεκαετία στους Μαδριλένους (καθώς βρίσκεται εκεί από τις «μικρές» ομάδες) δεσμεύεται με συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2029.

Αν τελικά η μεταγραφή ολοκληρωθεί, τότε σύμφωνα με τα αγγλικά δημοσιεύματα μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 100.000.000 λίρες!

Γιατί ο Βαλβέρδε ταιριάζει στην Γιουνάιτεντ του Αμορίμ

Ο Αμορίμ λατρεύει τους «εργάτες» που αρέσκονται στο να καλύπτουν κάθε σπιθαμή του αγωνιστικού χώρου και που έχουν διάθεση να μην επιτρέπουν στον αντίπαλο να… πάρει ανάσα. Αυτά άλλωστε είναι και τα κύρια αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Βαλβέρδε. Ο Ουργουγουανός αποτελεί την προσωποποίηση της ενέργειας και είναι ένας μέσος που παίζει box σε box όντας εξίσου ικανός αμυντικά, όσο και στο να βγάζει τη μπάλα μπροστά, διαθέτοντας επιπλέον πολύ καλή σέντρα.

Ο Βαλβέρδε, τον οποίο ο Λουίς Σουάρες κάποτε συνέκρινε με τον Στίβεν Τζέραρντ , θα μπορούσε να αποτελέσει τη «μηχανή» της μεσαίας γραμμής που λαχταρά να φτιάξει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Αμορίμ.

Θυμίζουμε πως υπό τον Αντσελότι, ο Βαλβέρδε, είχε αναδειχθεί ως από τους καλύτερους πλέι μέικερ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Το αστέρι του ωστόσο έχει κάπως «ξεθωριάσει» τον τελευταίο χρόνο, με τους σταρ της Μπαρτσελόνα, Πέδρι και Γκάβι, να «λάμπουν» περισσότερο.

Η ευκαιρία να μπει και πάλι στην «αφρόκρεμα» των κορυφαίων μεσοεπιθετικών στον κόσμο θα μπορούσε να αποτελέσει δέλεαρ μιας μεταγραφής στη Γιουνάιτεντ, δοκιμάζοντας παράλληλα την πρόκληση της Premier League.

Παλαιότερα πάντως ο Φεντερίκο Βαλβέρδε είχε «συνδεθεί» με μια μεταγραφή στην Αγγλία, αλλά η φημολογία αφορούσε τις Λίβερπουλ και την Τσέλσι.

Σύμφωνα με τα ξένα δημοσιεύματα ο 27χρονος διεθνής Ουρουγουανός έχει την ευκαιρία να αποτελέσει τον καταλύτη για την αφύπνιση ενός «κοιμώμενου γίγαντα» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως είναι οι «κόκκινοι διάβολοι» και αυτό αποτελεί σίγουρα μία ακόμη πρόκληση για εκείνον.

Θυμίζουμε πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υπέγραψε τον πρώην συμπαίκτη του στη Ρεάλ, Κασεμίρο, το 2022 και τους δυο τους να διατηρούν μια στενή σχέση από την εποχή τους στο Μπερναμπέου.

