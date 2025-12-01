Διαλύει τα… αρνητικά κοντέρ ο Ροντρίγκο: Έμεινε «άσφαιρος» για 30ο σερί ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης (pic)

Η Ρεάλ Μαδρίτης «σκόνταψε» ξανά φέτος στη La Liga, κάνοντας την τρίτη διαδοχική ισοπαλία της στο ισπανικό πρωτάθλημα. Οι «μερένχες» δεν μπόρεσαν να νικήσουν και στην έδρα της Τζιρόνα, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλη με 1-1, για την 14η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Σε αυτό το ματς ο Ροντρίγκο κατέγραψε ένα ρεκόρ, που θα προτιμούσε να μην το έχει στην καριέρα του. Συγκεκριμένα ο Βραζιλιάνος διεθνής επιθετικός έμεινε χωρίς γκολ για 30ο διαδοχικό ματς και συνολικά 1.339 αγωνιστικά λεπτά, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αρνητική επίδοση για επιθετικό στα 123 χρόνια της «βασίλισσας».

Ο 24χρονος άσος ξεπέρασε τα 30 ματς αλλά και τα 986 λεπτά που είχε μείνει μακριά από το γκολ ο Μαριάνο Ντίας, ενώ τρίτος στη λίστα, με 29 ματς και συνολικά 1.416 λεπτά χωρίς γκολ είναι ο Ράφα Μαρανιόν.

Το απίθανο αρνητικό σερί του Ροντρίγκο με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης

🚨🇧🇷 Rodrygo 𝗛𝗔𝗦 𝗡𝗢𝗧 scored a goal in his last 30 games for Real Madrid. It’s the 𝗹𝗼𝗻𝗴𝗲𝘀𝘁 𝘀𝘁𝗿𝗲𝗮𝗸 𝘄𝗶𝘁𝗵𝗼𝘂𝘁 𝗮 𝗴𝗼𝗮𝗹 by any attacker in the club’s history: ❌ vs. Girona

❌ vs. Elche

❌ vs. Rayo Vallecano

❌ vs. Liverpool

❌ vs. Valencia

❌ vs.… pic.twitter.com/pJkUhNeoPj — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) December 1, 2025

Τελευταία φορά που ο Ροντρίγκο βρήκε δίχτυα σε επίσημο ματς με τη Ρεάλ ήταν στις 4 Μαρτίου του 2025, στη νίκη των «μερένγκες» με 2-1 κόντρα στη συμπολίτισσα Ατλέτικο, για τη φάση των «16» του UEFA Champions League.