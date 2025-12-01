Χιρόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 1-1: Οι Mαδριλένοι έχασαν την πρώτη θέση με την τρίτη σερί ισοπαλία

Τρίτη σερί απώλεια βαθμών (τρεις ισοπαλίες) για τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πρωτάθλημα, με τους «μερένγκες» να μένουν στο 1-1 κόντρα στη Χιρόνα εκτός έδρας, για τη 14η αγωνιστική της La Liga. Έτσι οι Μαδριλένοι έπεσαν από την κορυφή, αφού η Μπαρτσελόνα τους προσπέρασε και πλέον είναι στο -1.

Το σύνολο του Τσάμπι Αλόνσο προβλημάτισε και πάλι με την εικόνα του, αφού έμεινε πίσω στο σκορ, ενώ δυσκολεύτηκε να βρει στόχο στις ευκαιρίες που δημιούργησε, παίρνοντας τουλάχιστον τον βαθμό της ισοπαλίας για την τρίτη της σερί γκέλα.

Η Ρεάλ βρήκε γκολ με τον Εμπαπέ στο 42′, αλλά ακυρώθηκε μετά από υπόδειξη του VAR, αλλά τρία λεπτά μετά ο Αζεντίν Ουναΐ με πολύ όμορφο πλασέ μέσα από την περιοχή έγραψε το 1-0 που ήταν αποτέλεσμα ημιχρόνου. Οι φιλοξενούμενοι πίεσαν στο δεύτερο μέρος και με πέναλτι του Εμπαπέ στο 67′ διαμορφώθηκε το τελικό 1-1.

ΧΙΡΟΝΑ: Γκατσανίγκα, Αρνάου Μαρτίνεθ (72’ Φρανσές), Ρινκόν, Ρέις, Μορένο, Βίτσελ, Μαρτίν, Ουναΐ (83’ Κουρούμα), Τσιχανκόβ (72’ Ασπρίγια), Χιλ (72’ Ρόκα), Βάνατ (83’ Αμπέλ Ρουίθ)

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Κουρτουά, Άρνολντ (89’ Γκονθάλο), Ρίντιγκερ, Μιλιτάο, Φραν Γκαρσία (90’ Καρέρας), Τσουαμενί (73’ Ροντρίγκο), Βαλβέρδε, Μπέλινγκχαμ, Γκιουλέρ (46’ Καμαβινγκά), Βινίσιους, Εμπαπέ.

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής:

Παρασκευή, 28/11

Χετάφε-Έλτσε 1-0

Σάββατο, 29/11

Μαγιόρκα-Οσασούνα 2-2

Μπαρτσελόνα-Αλαβές 3-1

Λεβάντε-Μπιλμπάο 0-2

Ατλέτικο Μαδρίτης-Οβιέδο 2-0

Κυριακή, 30/11

Σοσιεδάδ-Βιγιαρεάλ 2-3

Σεβίλλη-Μπέτις 0-2

Θέλτα-Εσπανιόλ 0-1

Χιρόνα-Ρεάλ Μαδρίτης 1-1

Δευτέρα, 1/12

Ράγιο Βαγιεκάνο-Βαλένθια (22:00)

Η βαθμολογία: