Η Μπάγερν θέλει να προλάβει Ρεάλ και Παρί για τον Ουπαμεκανό

Τα δεδομένα είναι γνωστά. Ο λόγος για τον 27χρονο αμυντικό της Μπάγερν Μονάχου Νταγιό Ουπαμεκανό. Ο Γάλλος αποτελεί πολύτιμο γρανάζι της μηχανής της, με δέκα συμμετοχές στη Bundesliga, όπου έχασε ένα ματς, ενώ έχει παίξει και στα πέντε στις ισάριθμες αγωνιστικές της League Phase του Champions League. Όμως, οι εμφανίσεις του με τη φανέλα της γερμανικής ποδοσφαιρικής μηχανής έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον μνηστήρων που δίνουν μάχη για τον αποκτήσουν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Sky Germany, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Παρί Σεν Ζερμέν ενδιαφέρονται για τον Ουπαμεκανό. Ηδη, έχουν κάνει κρούση στους εκπροσώπους του. Ο Ουπαμεκανό είναι ενδιαφέρουσα περίπτωση καθώς μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, συνεπώς έχουν δικαίωμα να τον κλείσουν από τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα διεθνώς ισχύοντα για τις μεταγραφές.

Ο Νταγιό Ουπαμεκανό αποκτήθηκε το 2021 από την Μπάγερν και δεσπόζει στην αμυντική γραμμή της. Είναι ο ηγέτης της.

Η Μπάγερν Μονάχου φέρεται να ετοιμάζει μια προσφορά για την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2030 ή το 2031. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις δεν προχωρούν ομαλά επειδή υπάρχουν τα εμπόδια που αναφέραμε. Η διοίκηση του συλλόγου γνωρίζει ότι αντιμετωπίζει μια δύσκολη μάχη, καθώς οι εμφανίσεις του Ουπεμακανό αυτή τη σεζόν έχουν αυξήσει δραματικά την αγοραία αξία του.

Θα μπορέσει η Μπάγερν Μονάχου να ανταγωνιστεί τις Ρεάλ Μαδρίτης και Παρί Σεν Ζερμέν για να κρατήσει τον Ουπαμεκανό; Είναι γνωστό ότι τόσο πρωτευουσιάνοι της Ισπανίας όσο και της Γαλλίας δίνουν πολλά χρήματα για παίκτες που θέλουν, σε αντίθεση με τον γερμανικό σύλλογο που ακολουθεί πιο… προσγειωμένη μεταγραφική πολιτική.

Η τρέχουσα σεζόν του Ουπαμεκανό, με τα στατιστικά που αναφέρουμε είναι μια από τις καλύτερες της καριέρας του, συνδυάζοντας δύναμη, ταχύτητα και ψυχραιμία στην άμυνα. Για την Μπάγερν, η απώλειά του θα αποτελέσει ένα σημαντικό πισωγύρισμα. Για αυτό και «καίγεται» να τον ανανεώσει από τώρα. Πρόβλεψη; Θα πάει αλλού!