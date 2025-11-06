Η Μπάγερν «σπάει» τον κανόνα για χάρη του… Χάρι

Η Μπάγερν εντυπωσιάζει με την φετινή της πορεία σε όλες τις διοργανώσεις και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ξέφρενη κούρσα των Βαυαρών έχει δίχως άλλο, ο Χάρι Κέιν.

Ο Άγγλος σέντερ φορ σκοράρει… ασταμάτητα και είναι ο ήρωας των οπαδών της Μπάγερν, καθώς έχει πετύχει 22 γκολ σε 16 παιχνίδια της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Μια επίδοση που φανερώνει την φανταστική φόρμα στην οποία βρίσκεται ο 32χρονος επιθετικός της ομάδας του Μονάχου.

Το τελευταίο διάστημα έχουν «κυκλοφορήσει» πολλά σενάρια, αναφορικά με το μέλλον του Κέιν στους πρωταθλητές Γερμανίας, παρά το ότι ο διεθνής σέντερ φορ έχει συμβόλαιο για ενάμιση ακόμα χρόνο.

Από την μία πλευρά υπήρξαν ρεπορτάζ για επιστροφή του Κέιν στην Αγγλία (και πιο συγκεκριμένα στην παλιά του ομάδα, την Τότεναμ) ακόμα κι αυτό το καλοκαίρι, ενώ θα πρέπει επίσης να τονίσουμε πως ο ισπανικός Τύπος ανέφερε ότι η Μπαρτσελόνα «κοιτάζει» τον σέντερ φορ της Μπάγερν για διάδοχο του Λεβαντόφσκι.

Bayern Munich are ready to ‘break club policy’ and offer Harry Kane a bumper new contract amid links with Barcelona 💰🇩🇪https://t.co/FROrHQyZAA pic.twitter.com/6JM7MKYuya — Mirror Football (@MirrorFootball) November 5, 2025

Φαίνεται λοιπόν πως τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα προκάλεσαν… ανησυχία στην διοίκηση του γερμανικού συλλόγου και οι ιθύνοντες της Μπάγερν εμφανίζονται έτοιμοι να παραβούν έναν κανόνα της ομάδας τους, προκειμένου να πείσουν τον Κέιν να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τον σύλλογο.

Η Μπάγερν δεν προσφέρει σε παίκτη πάνω από 30 χρονών επέκταση συμβολαίου πάνω από έναν χρόνο, αλλά τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως για την περίπτωση του Κέιν θα γίνει εξαίρεση.

Πάντα με βάση τις τελευταίες πληροφορίες, η διοίκηση του γερμανικού συλλόγου θα ξεκινήσει άμεσα συζητήσεις με την πλευρά του Άγγλου σέντερ φορ, για την επέκταση της συνεργασίας τους, για τουλάχιστον δύο ακόμα χρόνια.

Είναι μια πληροφορία που ενθουσίασε τους οπαδούς της Μπάγερν, οι οποίοι επιθυμούν την παραμονή του Άγγλου στράικερ για πολλά ακόμα χρόνια στην ομάδα τους, καθώς ο Κέιν είναι μια «μηχανή» των γκολ.

Αυτό πάντως που έχει ιδιαίτερη σημασία και κάνει τους ιθύνοντες της πρωταθλήτριας Γερμανίας να αισιοδοξούν, είναι η δήλωση που έκανε πριν από ένα περίπου μήνα ο διεθνής άσος, λέγοντας πως περνάει υπέροχα στο Μόναχο και δεν έχει λόγο να σκέφτεται την επιστροφή στην Αγγλία.