Κραχ σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες – Το 70% αδυνατεί να ξεχρεώσει
Οικονομία 30 Απριλίου 2026, 06:00

Κραχ σε ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες – Το 70% αδυνατεί να ξεχρεώσει

Οι οφειλές προς το ΚΕΑΟ και τον ΕΦΚΑ έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα που προκαλούν έντονη ανησυχία, καθώς στο τέλος του 2025 έφτασαν τα 51,3 δισ. ευρώ.

Ηλίας Γεωργάκης
Περιορισμοί μπαίνουν στη νέα ρύθμιση οφειλών των 72 δόσεων προς τον ΕΦΚΑ, αφήνοντας εκτός χιλιάδες οφειλέτες λόγω υψηλού επιτοκίου και προσαυξήσεων. Την ίδια ώρα σε δεινή οικονομική κατάσταση βρίσκονται οι περισσότεροι από τους 1,4 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες με το 70% να χρωστάει στον ΕΦΚΑ και να μην είναι σε θέση να ξεχρεώσει.

Ειδικότερα:

1. Οι 7 στους 10 επαγγελματίες – αγρότες χρωστούν στον ΕΦΚΑ.

2. 248.862 αγρότες οφείλουν συνολικά 1.770.146.009 ευρώ

3. 1.200.704 μη μισθωτοί και ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ χρωστούν 21.096.977.583 ευρώ

4. Περίπου 300.000 επαγγελματίες – αγρότες αδυνατούν να λάβουν σύνταξη λόγω χρεών.

5. Οι 8 στους 10 επαγγελματίες – αγρότες επέλεξαν χαμηλές ασφαλιστικές κλάσεις και το 2026. Ειδικότερα, τις χαμηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες (1η και 2η) επέλεξε το 80,81% (71,57% + 9,24%) των ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών, δηλαδή 1.144.000 ασφαλισμένοι, οι οποίοι θα οδηγηθούν στο μέλλον στην απολαβή χαμηλών συντάξεων (κατά μέσο όρο σύνταξη 800 ευρώ μεικτά, ακόμη και με 40 χρόνια ασφάλισης!).

Οι οφειλές προς το ΚΕΑΟ και τον ΕΦΚΑ έχουν εκτοξευθεί σε επίπεδα που προκαλούν έντονη ανησυχία, καθώς στο τέλος του 2025 έφτασαν τα 51,3 δισ. ευρώ. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη δραματική επιβάρυνση που υφίστανται κυρίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες, οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες υποχρεώσεις τους. Ειδικότερα, σε εφαρμογή τίθεται από τον Ιούνιο η ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ σε 72 δόσεις, από 24 που ίσχυε μέχρι σήμερα, δίνοντας ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες οι οποίοι αδυνατούν να ρυθμίσουν το χρέος τους με τους υφιστάμενους όρους. Η ρύθμιση δεν προβλέπει κούρεμα και λειτουργεί με χαρακτηριστικά αντίστοιχα των πάγιων ρυθμίσεων, με επιτόκιο 5,84% και ελάχιστη δόση τα 30 ευρώ, δίνοντας περισσότερο χρόνο αποπληρωμής.

Αφορά χρέη που δημιουργήθηκαν έως τις 31/10/2023 και δεν βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, δηλαδή τη μεγάλη μάζα των οφειλών, καθώς πάνω από το 90% των ληξιπρόθεσμων χρεών έχει δημιουργηθεί έως εκείνη την περίοδο. Η ρύθμιση ενεργοποιείται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου χωρίς έλεγχο της περιουσιακής του κατάστασης, αλλά και χωρίς δυνατότητα διαγραφής χρέους. Με την ένταξη των οφειλετών στη ρύθμιση παγώνουν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως κατασχέσεις και πλειστηριασμοί, και εκδίδεται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ωστόσο, η ρύθμιση απαιτεί συνέπεια καθώς καθυστέρηση ακόμη και μιας δόσης συνεπάγεται προσαύξηση 15%.

Η προϋπόθεση

Μοναδική προϋπόθεση για την ισχύ της ρύθμισης είναι η αποπληρωμή ή ο διακανονισμός τυχόν νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών που δημιουργήθηκαν μετά το 2023, γεγονός που συνιστά και το μεγαλύτερο «αγκάθι» για χιλιάδες ασφαλισμένους, οι οποίοι συνεχίζουν να δημιουργούν νέα χρέη λόγω έλλειψης ρευστότητας και αδυνατούν να τα τακτοποιήσουν.

Για τον λόγο αυτόν άλλωστε, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες ζητούν περισσότερες δόσεις (έως και 120), καθώς βρίσκονται εγκλωβισμένοι σε έναν φαύλο κύκλο χρεών και έχουν συσσωρεύσει υψηλές οφειλές που δυσκολεύονται να αποπληρώσουν. Ισχυρό φίλτρο αποκλεισμού μη μισθωτών με χρέη που θα μπορούσαν να υπαχθούν στη νέα ρύθμιση συνιστά το επιτόκιο που διαμορφώνεται στο 5,84% και θεωρείται υψηλό για τα οικονομικά δεδομένα των περισσότερων. Παράλληλα δεν προβλέπεται μείωση των προσαυξήσεων και των πρόσθετων τελών, τα οποία αποτελούν κρίσιμο μέρος της συνολικής οφειλής.

