Σάββατο 07 Μαρτίου 2026
Ελεύθεροι επαγγελματίες: Οι 6 αλλαγές στο έντυπο Ε3
Οικονομία 07 Μαρτίου 2026, 20:08

Ελεύθεροι επαγγελματίες: Οι 6 αλλαγές στο έντυπο Ε3

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες – Πόσοι θα πληρώσουν φόρο

Σύνταξη
Νέους κωδικούς περιλαμβάνει το ανανεωμένο έντυπο Ε3, το οποίο θα κληθούν να υποβάλουν φέτος στην Εφορία περισσότεροι από 1 εκατ. ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Φέτος, το Ε3 εκδόθηκε με προσυμπληρωμένους αλλά όχι «κλειδωμένους» κωδικούς για τα έσοδα και έξοδα, «μπλόκο» σε δαπάνες που δεν έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ, καθώς και νέους κωδικούς για ενισχύσεις σε αγρότες και επιχειρήσεις που επλήγησαν το 2025.

Το φετινό φορολογικό «φιρμάνι» προβλέπεται πως θα έχει αυξημένη επιβάρυνση για περίπου 400.000 επαγγελματίες

Αυτό σημαίνει ότι δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση πρόσθετων εξόδων, εφόσον τα σχετικά παραστατικά δεν έχουν διαβιβαστεί ηλεκτρονικά στη φορολογική διοίκηση.

Για παράδειγμα, αν ένας επαγγελματίας έχει καταγεγραμμένα στο myDATA έσοδα 30.000 ευρώ για το 2025, αλλά οι συναλλαγές μέσω POS ή τιμολογίων δείχνουν υψηλότερο ποσό, θα μπορεί να παρέμβει και να προσαρμόσει τη δήλωσή του.

Αντίθετα, στις δαπάνες, αν στο myDATA εμφανίζονται 12.000 ευρώ, το ίδιο ποσό θα μεταφέρεται αυτόματα στη φορολογική δήλωση, χωρίς δυνατότητα αναπροσαρμογής.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και το Ε3

Oι βασικές αλλαγές του Ε3 για το φορολογικό έτος 2025 είναι:

1. Προσθήκη νέων κωδικών στους οποίους θα δηλωθούν οι κρατικές ενισχύσεις που δόθηκαν σε πληγέντες αγρότες και συνεταιρισμοί (Θεσσαλία, Βόλος κ.λπ.).

2. Διεύρυνση των δαπανών με προσαυξημένη έκπτωση (ιδίως για φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων).

3. Νέος Πίνακας ΙΒ για μεγάλους πολυεθνικούς ομίλους (συμπληρωματικός φόρος – global minimum tax).

4. Προσθήκη νέων κωδικών για πλανόδιους λαχειοπώλες (ειδική κατηγορία).

5. Σαφής διαχωρισμός μεταξύ «Αφορολόγητων εσόδων» και «Αυτοτελώς φορολογούμενων ποσών». Αυτό σημαίνει ότι, αν ένας επαγγελματίας έχει λάβει ειδική επιδότηση, αποζημίωση ή ποσό που φορολογείται ξεχωριστά, πρέπει να το καταχωρίσει στον σωστό κωδικό.

6. Κατάργηση κωδικών παλαιών έκτακτων ενισχύσεων (Covid, Ουκρανίας).

Το φετινό φορολογικό «φιρμάνι» προβλέπεται πως θα έχει αυξημένη επιβάρυνση για περίπου 400.000 επαγγελματίες οι οποίοι πιάνονται στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ για το τεκμαρτό εισόδημα.

Ο φόρος που θα προκύψει θα υπολογιστεί με βάση το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα το οποίο έχει αυξηθεί λόγω του κατώτατου μισθού.

Συγκεκριμένα, η αύξηση του κατώτατου μισθού από τα 830 ευρώ στα 880 ευρώ την 1η Απριλίου 2025 ανέβασε στα 12.320 ευρώ το ελάχιστο φορολογητέο εισόδημα για το έτος 2025 από 11.620 ευρώ που ίσχυε για το 2024. Με την αύξηση του ελάχιστου φορολογητέου εισοδήματος αυξάνεται και ο ελάχιστος φόρος, από τα 1.256 ευρώ στα 1.410 ευρώ φέρνοντας περισσότερους φόρους στους επαγγελματίες που δηλώνουν εισοδήματα χαμηλότερα από το τεκμαρτό.

Προβλέπονται μικρότερες επιβαρύνσεις για τους επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους και την κατοικία τους σε οικισμούς, εκτός Αττικής, με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους καθώς το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50% ενώ εξαιρούνται από το τεκμαρτό σύστημα οι νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα κατά το έτος γέννησης του παιδιού τους και τα επόμενα δύο έτη.

Πηγή: ΟΤ

Κόσμος
Ιράν: Μια εβδομάδα πολέμου και οι κίνδυνοι για ΗΠΑ – Τραμπ πολλαπλασιάζονται

Ιράν: Μια εβδομάδα πολέμου και οι κίνδυνοι για ΗΠΑ – Τραμπ πολλαπλασιάζονται

Κόσμος
Ιράν: Ο Τραμπ σκότωσε κάθε προοπτική αποκλιμάκωσης – ΗΑΕ: Είμαστε σε καιρό πολέμου

Ιράν: Ο Τραμπ σκότωσε κάθε προοπτική αποκλιμάκωσης – ΗΑΕ: Είμαστε σε καιρό πολέμου

inWellness
Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;
Vita 07.03.26

Είναι το ταχίνι το superfood που δεν ξέραμε;

Το ταχίνι είναι μοναδικό κυρίως χάρη στην απλότητά του - και μέσα σε 30 λεπτά από την κατανάλωσή του, ο οργανισμός απορροφά τα θρεπτικά συστατικά του και εξασφαλίζει έτσι διαθέσιμη ενέργεια χωρίς να ταλαιπωρεί το πεπτικό σύστημα.

Σύνταξη
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή για τις συμβάσεις της ΔΥΠΑ με εταιρεία που ελέγχεται για μαύρο χρήμα
Ταμείο Ανάκαμψης 07.03.26

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή για τις συμβάσεις της ΔΥΠΑ με εταιρεία που ελέγχεται για μαύρο χρήμα

Οι καταγγελίες για αδιαφανείς συμβάσεις της ΔΥΠΑ σε προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης έφτασαν στη Βουλή. Οξείες αντιδράσεις με αφορμή τη συνέντευξη της διοικήτριας της ΔΥΠΑ στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Καταφύγια πολυτελείας, όπλα, ιατρικές προμήθειες – Πώς προετοιμάζονται οι κροίσοι για τον «Αρμαγεδδώνα»
«Σύμβολα κύρους» 07.03.26

Καταφύγια πολυτελείας, όπλα, ιατρικές προμήθειες - Πώς προετοιμάζονται οι μεγιστάνες για τον «Αρμαγεδδώνα»

Από υπόγεια και δαιδαλώδη καταφύγια μέχρι αποθέματα όπλων, χρυσού και αντιβιοτικών, σε περιόδους γεωπολιτικού χάους οι σύγχρονοι κροίσοι έχουν επιλογές που ο απλός κόσμος ούτε καν φαντάζεται

Σύνταξη
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της απασχόλησης το δ’ τρίμηνο του 2025 – «Σβήνουν» τα αγροτικά επαγγέλματα
Εργατικό δυναμικό 07.03.26

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση της απασχόλησης το δ’ τρίμηνο του 2025 – «Σβήνουν» τα αγροτικά επαγγέλματα

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δ' τρίμηνο του 2025 δείχνουν μείωση των απασχολούμενων κατά -1,7% σε σύγκριση με το β' τρίμηνο ή κατά 50.500 άτομα. Τεράστια η ψαλίδα με τα ποσοστά ανεργίας της ΔΥΠΑ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μέση Ανατολή: Η «φλεγόμενη» οικονομία του πολέμου – Η Ελλάδα ανάμεσα σε συμπληγάδες
Το κρίσιμο ερώτημα 07.03.26

Η «φλεγόμενη» οικονομία του πολέμου - Η Ελλάδα ανάμεσα σε συμπληγάδες

Η γεωπολιτική αστάθεια που πυροδοτούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ένα σύνθετο σκηνικό για την ελληνική οικονομία. Παρόλο που η Ελλάδα εμφανίζει ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η «αιμορραγία» είναι σχεδόν αδύνατο να εκμηδενιστεί και όσο περνάει ο χρόνος, χωρίς να αποκλιμακώνεται η κατάσταση, ο κίνδυνος να μεγαλώσει είναι μεγαλύτερος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΕΛΤΑ: Συρρικνώνεται ακόμα περισσότερο το δίκτυο – Εφτά λιγότερα καταστήματα
Οικονομικές Ειδήσεις 06.03.26

Συρρικνώνεται ακόμα περισσότερο το δίκτυο - Εφτά λιγότερα καταστήματα των ΕΛΤΑ

Ο «μετασχηματισμός», σε μία περίπτωση, αναγκάζει τους πολίτες να μετακινηθούν σε απόσταση 1.400 μέτρων για να διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους σε κατάστημα των ΕΛΤΑ.

Σύνταξη
ΕΟΤ: Δράση για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού στη βρετανική αγορά
Τουρισμός 06.03.26

ΕΟΤ: Δράση για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού στη βρετανική αγορά

Η προσέγγιση αυτή του ΕΟΤ εντάσσεται στη στρατηγική ισόρροπης προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά, σε ευθυγράμμιση με την εθνική πολιτική ανάδειξης της Ελλάδας ως βιώσιμου προορισμού

Σύνταξη
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ, επέμεινε ότι «δεν υπάρχει έλλειψη» σε πετρέλαιο αν και αναγνώρισε το «σοβαρό πρόβλημα επιμελητείας» για τη διοχέτευσή του εξαιτίας του πολέμου

Σύνταξη
Νέος κανονισμός της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα αγροτικά προϊόντα
Αγροδιατροφή 06.03.26

Νέος κανονισμός της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα αγροτικά προϊόντα

Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε περιπτώσεις όπου οι προμηθευτές και οι αγοραστές είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη - μέλη

Σύνταξη
Ποιοι πλήττονται περισσότερο από την ανεργία – Διψήφια τα ποσοστά σε νέους και γυναίκες
Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 06.03.26

Ποιοι πλήττονται περισσότερο από την ανεργία - Διψήφια τα ποσοστά σε νέους και γυναίκες

Τα υψηλότερα ποσοστά που φτάνουν σχεδόν στο 20% καταγράφονται στους νέους έως 29 ετών - Η ανεργία στις μεγαλύτερες ηλικίες κυμαίνεται μεταξύ 6% και 8,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Σύνταξη
Premier League 07.03.26

La Liga 07.03.26

Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;
Χθες, σήμερα 07.03.26

Η Έντι Φάλκο δεν ήταν ούτε σύζυγος, ούτε μητέρα όταν πρωταγωνίστησε στο «The Sopranos» – Ε, και;

«Όταν γυρίζαμε αυτές τις σκηνές, δεν ήμουν παντρεμένη ούτε είχα παιδιά, και ανησυχούσα ότι όλοι θα καταλάβαιναν ότι προσποιούμουν», δήλωσε σε πρόσφατη ομιλία της η Έντι Φάλκο, η οποία πρωταγωνίστησε στη θρυλική σειρά «The Sopranos»

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Serie A 07.03.26

Επιβλητικός o Άρης Betsson με το Μαρούσι Betsson (102-76) – Επιστροφή από το -11 το Περιστέρι Betsson (82-74)
Μπάσκετ 07.03.26

Επιβλητικός o Άρης Betsson με το Μαρούσι Betsson (102-76) – Επιστροφή από το -11 το Περιστέρι Betsson (82-74)

Κυρίαρχος ο Άρης στο «Nick Galis Hall» κόντρα στο Μαρούσι επικράτησε με το ευρύ 102-76 – Νίκη και για το Περιστέρι επί του Πανιωνίου με 82-74, μετά από επιστροφή από το -11 με το οποίο έχανε.

Σύνταξη
Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν
Κόσμος 07.03.26

Τραμπ: Οι ΗΠΑ έκαναν χάρη στον κόσμο που ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν

Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ εξουδετέρωσαν 42 πλοία του ναυτικού του Ιράν μέσα σε τρεις ημέρες, ενώ έθεσαν εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της αεροπορικής ισχύος και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της χώρας.

Σύνταξη
Η Mia Khalifa επιστρέφει στην πασαρέλα για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού φορώντας ρούχα παλαιστινιακής καταγωγής
Ο έλεγχος 07.03.26

Η Mia Khalifa επιστρέφει στην πασαρέλα για την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού φορώντας ρούχα παλαιστινιακής καταγωγής

Η Mia Khalifa επέστρεψε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού, αυτή τη φορά για την Trashy Clothing, «μια παλαιστινιακή μάρκα ready-to-wear που εμφανίστηκε με ένα υβριδικό μείγμα σάτιρας, πολιτικής και ευφυΐας».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΠΑΣΟΚ για ΕΟΔΥ: Πρωτοφανές γεγονός που αναδεικνύει μια ζοφερή και σκοτεινή κατάσταση
«Αδιαφάνεια» 07.03.26

ΠΑΣΟΚ για ΕΟΔΥ: Πρωτοφανές γεγονός που αναδεικνύει μια ζοφερή και σκοτεινή κατάσταση

«Τα δημοσιεύματα και οι πληροφορίες για παρεμβάσεις στη λειτουργία του ΕΟΔΥ, καθώς και για τη δημιουργία ενός διοικητικού σχήματος που προκάλεσε έντονες τριβές με το επιστημονικό δυναμικό του οργανισμού, εγείρουν σοβαρά ερωτήματα», τονίζει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Η Μέριλιν Μονρόε μισούσε τον Λόρενς Ολίβιε κι αυτός την έλεγε «σκύλα» – Δημιούργησαν μια εξαιρετική ταινία
Εχθροί / συνάδελφοι 07.03.26

Η Μέριλιν Μονρόε μισούσε τον Λόρενς Ολίβιε κι αυτός την έλεγε «σκύλα» – Δημιούργησαν μια εξαιρετική ταινία

Δεν υπήρξε αγάπη, ούτε καν στοργή μεταξύ των πρωταγωνιστών, Μέριλιν Μονρόε και Λόρενς Ολίβιε, της ρομαντικής κωμωδίας του 1957 «Ο πρίγκιπας και η χορεύτρια» (The Prince and the Showgirl) με αποτέλεσμα να γυριστούν εξαιρετικές σκηνές.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Στρατιωτικό συνασπισμό για την εξάλειψη των καρτέλ στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε ο Τραμπ
Ακροδεξιά συμμαχία 07.03.26

Στρατιωτικό συνασπισμό για την εξάλειψη των καρτέλ στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε ο Τραμπ

Δώδεκα ηγέτες, ορισμένοι από τους οποίους είναι ενθουσιώδεις θιασώτες της εθνικιστικής ρητορικής του Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκαν μαζί του στο Μαϊάμι για μια σύνοδο κορυφής που ονομάσθηκε «Ασπίδα της Αμερικής»

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 07.03.26

Δημήτρης Γόντικας στο in: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής αποδεικνύουν πως το ΚΚΕ είναι κόμμα που γεννά τέτοιους ήρωες
InTalks 07.03.26

Δημήτρης Γόντικας στο in: Οι φωτογραφίες των 200 της Καισαριανής αποδεικνύουν πως το ΚΚΕ είναι κόμμα που γεννά τέτοιους ήρωες

Ο Δημήτρης Γόντικας αναφερόμενος στην προσπάθεια να αποσιωπηθεί η πολιτική ταυτότητα των 200 της Καισαριανής λέει πως «αν μπορούσαν θα τους υποχρέωναν και νεκρούς να αποκηρύξουν τις ιδέες τους».

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή για τις συμβάσεις της ΔΥΠΑ με εταιρεία που ελέγχεται για μαύρο χρήμα
Ταμείο Ανάκαμψης 07.03.26

Ανέβηκαν οι τόνοι στη Βουλή για τις συμβάσεις της ΔΥΠΑ με εταιρεία που ελέγχεται για μαύρο χρήμα

Οι καταγγελίες για αδιαφανείς συμβάσεις της ΔΥΠΑ σε προγράμματα του Ταμείου Ανάκαμψης έφτασαν στη Βουλή. Οξείες αντιδράσεις με αφορμή τη συνέντευξη της διοικήτριας της ΔΥΠΑ στο in.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ποδόσφαιρο 07.03.26

