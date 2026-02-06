Χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι αποκτούν εισοδήματα από μπλοκάκια εξαιρούνται από το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και φορολογούνται όπως οι μισθωτοί κερδίζοντας έκπτωση φόρου.

Για να κλειδώσουν όμως τις φοροελαφρύνσεις, θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τα μπλοκάκια

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα των νέων φορολογικών δηλώσεων οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για να αποφύγουν την επιβολή ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος και τη φορολόγηση του εισοδήματος που απέκτησαν το 2025 από το πρώτο ευρώ θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής:

1. Να έχουν έγγραφες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεις έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα τρία.

2. Σε περίπτωση που οι εργοδότες υπερβαίνουν τους τρεις, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες.

3. Να έχουν δηλώσει ως έδρα για την άσκηση της δραστηριότητάς τους την κατοικία τους.

4. Να μην έχουν εισπράξει μισθό από άλλη εργασία.

5. Να παρέχουν υπηρεσίες στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή να ασκεί δραστηριότητα η οποία χαρακτηρίζεται «ελευθέριο επάγγελμα».

Οι δραστηριότητες αυτές είναι του γιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικοσυνθέτη, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, τραγουδιστή-καλλιτέχνη των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, πραγματογνώμονα, διαιτητή, εκκαθαριστή γενικά, ελεγκτή ΑΕ, εκτελεστή διαθηκών, εκκαθαριστή κληρονομιών και κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας, αρχαιολόγου, προπονητή, εργοφυσιολόγου, εργοθεραπευτή, γραφίστα, διαιτολόγου, διατροφολόγου, συντηρητή αρχαιοτήτων, επιμελητή, διορθωτή κειμένων, νοσηλεύτριας ή αποκλειστικής νοσοκόμας.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο αμειβόμενος με «μπλοκάκι» δεν πληροί έστω και μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις φορολογείται ως ελεύθερος επαγγελματίας, το εισόδημά του υπολογίζεται με το τεκμαρτό σύστημα και με 9% από το πρώτο ευρώ μέχρι τα 10.000 ευρώ και με 22%-44% για το τμήμα των ετήσιων αμοιβών πάνω από το επίπεδο των 10.000 ευρώ.

Έκπτωση φόρου

Οσοι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» πληρούν τις πέντε προϋποθέσεις θα απαλλαγούν από το τεκμαρτό εισόδημα που εφαρμόζεται για τους επαγγελματίες, θα φορολογηθούν ως μισθωτοί εξασφαλίζοντας έκπτωση φόρου η οποία ανέρχεται σε 777 ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, σε 810 ευρώ για τον φορολογούμενο με ένα παιδί, 900 ευρώ για δύο παιδιά, 1.120 ευρώ για φορολογούμενους με τρία παιδιά και 1.340 ευρώ για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα.

Η μείωση φόρου εφαρμόζεται σε εισοδήματα έως 12.000 ευρώ και μειώνεται κατά 20 ευρώ για κάθε επιπλέον 1.000 ευρώ εισοδήματος.

Τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν φέτος οι εργαζόμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι» θα φορολογηθούν το 2027 με τη νέα ενιαία φορολογική κλίμακα η οποία φέρνει φοροελαφρύνσεις για τους έχοντες ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ. Τα περισσότερα οφέλη προκύπτουν για νέους ηλικίας έως 30 ετών και φορολογούμενους με προστατευόμενα τέκνα.