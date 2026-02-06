newspaper
Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 14:05
Ισχυρός σεισμός 4,9 Ρίχτερ στην Ανατολική Τουρκία
Σημαντική είδηση:
06.02.2026 | 14:49
Τραυματίστηκε γυναίκα από πτώση γυψοσανίδας στη Ερμού
Μπλοκάκια: Πώς θα φορολογηθούν φέτος οι ελεύθεροι επαγγελματίες
Οικονομικές Ειδήσεις 06 Φεβρουαρίου 2026, 19:17

Μπλοκάκια: Πώς θα φορολογηθούν φέτος οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να γλιτώσουν φόρο οι εργαζόμενοι με μπλοκάκια – Τι πρέπει να κάνουν

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι αποκτούν εισοδήματα από μπλοκάκια εξαιρούνται από το τεκμαρτό σύστημα φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και φορολογούνται όπως οι μισθωτοί κερδίζοντας έκπτωση φόρου.

Για να κλειδώσουν όμως τις φοροελαφρύνσεις, θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Τα μπλοκάκια

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την πρεμιέρα των νέων φορολογικών δηλώσεων οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» θα πρέπει να γνωρίζουν ότι για να αποφύγουν την επιβολή ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος και τη φορολόγηση του εισοδήματος που απέκτησαν το 2025 από το πρώτο ευρώ θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής:

1. Να έχουν έγγραφες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεις έργου με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα τρία.

2. Σε περίπτωση που οι εργοδότες υπερβαίνουν τους τρεις, ποσοστό 75% του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει να προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες.

3. Να έχουν δηλώσει ως έδρα για την άσκηση της δραστηριότητάς τους την κατοικία τους.

4. Να μην έχουν εισπράξει μισθό από άλλη εργασία.

5. Να παρέχουν υπηρεσίες στις οποίες προέχει το στοιχείο της συμβουλής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, δηλαδή να ασκεί δραστηριότητα η οποία χαρακτηρίζεται «ελευθέριο επάγγελμα».

Οι δραστηριότητες αυτές είναι του γιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυχολόγου, μαίας, δικηγόρου, συμβολαιογράφου, άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτονα, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, δασολόγου, περιβαλλοντολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου ή χαράκτη, ηθοποιού, μουσικοσυνθέτη, εκτελεστή μουσικών έργων ή μουσουργού, τραγουδιστή-καλλιτέχνη των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού, εμπειρογνώμονα, ομοιοπαθητικού εναλλακτικής θεραπείας, ψυχοθεραπευτή, λογοθεραπευτή, λογοπαθολόγου και λογοπεδικού, πραγματογνώμονα, διαιτητή, εκκαθαριστή γενικά, ελεγκτή ΑΕ, εκτελεστή διαθηκών, εκκαθαριστή κληρονομιών και κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας, αρχαιολόγου, προπονητή, εργοφυσιολόγου, εργοθεραπευτή, γραφίστα, διαιτολόγου, διατροφολόγου, συντηρητή αρχαιοτήτων, επιμελητή, διορθωτή κειμένων, νοσηλεύτριας ή αποκλειστικής νοσοκόμας.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο αμειβόμενος με «μπλοκάκι» δεν πληροί έστω και μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις φορολογείται ως ελεύθερος επαγγελματίας, το εισόδημά του υπολογίζεται με το τεκμαρτό σύστημα και με 9% από το πρώτο ευρώ μέχρι τα 10.000 ευρώ και με 22%-44% για το τμήμα των ετήσιων αμοιβών πάνω από το επίπεδο των 10.000 ευρώ.

Έκπτωση φόρου

Οσοι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» πληρούν τις πέντε προϋποθέσεις θα απαλλαγούν από το τεκμαρτό εισόδημα που εφαρμόζεται για τους επαγγελματίες, θα φορολογηθούν ως μισθωτοί εξασφαλίζοντας έκπτωση φόρου η οποία ανέρχεται σε 777 ευρώ για τον φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, σε 810 ευρώ για τον φορολογούμενο με  ένα παιδί, 900 ευρώ για δύο παιδιά, 1.120 ευρώ για φορολογούμενους με τρία παιδιά και  1.340 ευρώ για φορολογούμενους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα.

Η μείωση φόρου εφαρμόζεται σε εισοδήματα έως 12.000 ευρώ και μειώνεται κατά 20 ευρώ για κάθε επιπλέον 1.000 ευρώ εισοδήματος.

Τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν φέτος οι εργαζόμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι» θα φορολογηθούν το 2027 με τη νέα ενιαία φορολογική κλίμακα η οποία φέρνει φοροελαφρύνσεις για τους έχοντες ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ. Τα περισσότερα οφέλη προκύπτουν για νέους ηλικίας έως 30 ετών και φορολογούμενους με προστατευόμενα τέκνα.

Stream newspaper
Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία – Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης
Στοιχεία Eurostat 06.02.26

Τα πραγματικά εισοδήματα στην ΕΕ μετά την πανδημία - Γιατί η Ελλάδα παραμένει στον πάτο της κατάταξης

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τη μεταπανδημική ανάκαμψη στα εισοδήματα στην Ευρώπη και τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ανάλυση: Λειτουργεί αποτελεσματικά η ελληνική αγορά εργασίας; – Τι δείχνει η καμπύλη αποτελεσματικής ανεργίας
Ανάλυση 06.02.26

Λειτουργεί αποτελεσματικά η ελληνική αγορά εργασίας; - Τι δείχνει η καμπύλη αποτελεσματικής ανεργίας

Ζητούμενο για την ελληνική αγορά εργασίας η επίτευξη πλήρους απασχόλησης και προϋπόθεση η διεύρυνση της συμμετοχής περισσότερων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Εργαζόμενοι με «μπλοκάκι»: Πώς γλιτώνουν από το τεκμαρτό και κερδίζουν έκπτωση
Προϋποθέσεις 06.02.26

Πώς γλιτώνουν από το τεκμαρτό και κερδίζουν έκπτωση

Τι ισχύει για τα εισοδήματα του 2025 που θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν φέτος - Ποιες είναι οι πέντε προϋποθέσεις για τις φοροελαφρύνσεις που μπορούν να έχουν εργαζόμενοι με μπλοκάκι

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Συνταξιούχοι: Οι έξι κόφτες στην καταβολή των αναδρομικών
Οικονομικές Ειδήσεις 06.02.26

Οι έξι κόφτες στην καταβολή των αναδρομικών

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα ενεργοποιεί ο ΕΦΚΑ, έτσι ώστε οι συνταξιούχοι να έχουν τη δυνατότητα να κοινοποιούν ηλεκτρονικά τις δικαστικές αποφάσεις που τους δικαιώνουν

Ηλίας Γεωργάκης
Ακρίβεια: Οι Έλληνες είναι απαισιόδοξοι για το μέλλον και έχουν λόγο για αυτό
Ευρωβαρόμετρο 05.02.26

Οι Έλληνες είναι απαισιόδοξοι για το μέλλον και έχουν λόγο για αυτό

«Κόκκινο» χτυπάει η απαισιοδοξία στους Έλληνες και μόνο τυχαίο δεν είναι αυτό. Τα νοικοκυριά βλέπουν τα εισοδήματά τους να εξανεμίζονται πριν το τέλος του μήνα, οδηγώντας βίαια σε περισσότερες περικοπές για την κάλυψη των αναγκών τους. Η ακρίβεια έχει εξαντλήσει τις αντοχές τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χρυσός: Συνεχίζει για τρίτη ημέρα την ανοδική πορεία του – Προβλέψεις ότι θα φτάσει στα 6.000 δολάρια
Οικονομικές Ειδήσεις 05.02.26

Συνεχίζει για τρίτη ημέρα την ανοδική πορεία του ο χρυσός - Προβλέψεις ότι θα φτάσει στα 6.000 δολάρια

Ο χρυσός στην τιμή spot αυξήθηκε κατά 1,2% στα 5.022,61 δολάρια ανά ουγγιά και το ασήμι κατά 2,3% στα 90,20 δολάρια - Η πλατίνα και το παλλάδιο επίσης σημείωσαν άνοδο

Σύνταξη
«Μπόνους» δόμησης: Αυξάνονται οι δικαστικές αντιδράσεις για τον νέο ΝΟΚ – Νέος γύρος προσφυγών
Αβεβαιότητα 05.02.26

Αυξάνονται οι δικαστικές αντιδράσεις για τον νέο ΝΟΚ - Νέος γύρος προσφυγών για τα «μπόνους» δόμησης

Το ζήτημα των «μπόνους» δόμησης στον νέο ΝΟΚ εξελίσσεται σε μια από τις σοβαρότερες θεσμικές δοκιμασίες της πολεοδομικής πολιτικής των τελευταίων ετών

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αμετακίνητες οι θέσεις Ιράν και ΗΠΑ – Μια «καλή αρχή» βλέπει ο Ιρανός ΥΠΕΞ – Νέες κυρώσεις από την Ουάσινγκτον
Μέση Ανατολή 06.02.26

Αμετακίνητες οι θέσεις Ιράν και ΗΠΑ – Μια «καλή αρχή» βλέπει ο Ιρανός ΥΠΕΞ – Νέες κυρώσεις από την Ουάσινγκτον

Οι θέσεις του Ιράν και των ΗΠΑ παρέμειναν αμετακίνητες μετά τις παράλληλες διαπραγματεύσεις στο Ομάν. «Καλή αρχή» είδε ο Αμπάς Αραγκτσί, με νέες κυρώσεις και επίδειξη δύναμης απάντησαν οι ΗΠΑ

Σύνταξη
Ο Τραμπ «κατέβασε» το βίντεο που δείχνει τους Ομπάμα ως πιθήκους – «Λάθος υπαλλήλου» απάντησε ο Λευκός Οίκος
Κόσμος 06.02.26

Ο Τραμπ «κατέβασε» το βίντεο που δείχνει τους Ομπάμα ως πιθήκους – «Λάθος υπαλλήλου» απάντησε ο Λευκός Οίκος

Το εν λόγω μονταρισμένο υλικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ακόμη και από τους Ρεπουμπλικάνους. Κατέβηκε μετά από 12 ώρες με τον Λευκό Οίκο να λέει «λάθος υπαλλήλου»

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια
Μπάσκετ 06.02.26

LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια

LIVE: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια για την 27η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»
Sold out 06.02.26

Βασίλισσα Ελισάβετ: Ξεπούλησαν τα «κακάσχημα» επετειακά νομίσματα μετά το σάλο – «Κυρία Ντάουτφαϊρ!»

Η κυκλοφορία δύο νέων αναμνηστικών νομισμάτων για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' από το Βασιλικό Νομισματοκοπείο της Αυστραλίας έφερε αντιδράσεις

Σύνταξη
Fake news υποκινούμενα από ρωσικούς παράγοντες προσπάθησαν να εμπλέξουν τον Μακρόν στην υπόθεση Έπσταϊν
Γαλλία 06.02.26

Fake news υποκινούμενα από ρωσικούς παράγοντες προσπάθησαν να εμπλέξουν τον Μακρόν στην υπόθεση Έπσταϊν

Μια μεγάλης κλίμακας εκστρατεία παραπληροφόρησης που υποστηρίζεται από ρωσικά bots χρησιμοποιεί παραποιημένα γαλλικά δημοσιεύματα για να συνδέσει τον Εμανουέλ Μακρόν με τα εγκλήματα του Τζέφρι Έπσταϊν

Σύνταξη
Παρακλάδι της ρωσόφωνης μαφίας που αυτονομήθηκε το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα – Εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη
Ελλάδα 06.02.26

Παρακλάδι της ρωσόφωνης μαφίας που αυτονομήθηκε το κύκλωμα με τα λαθραία τσιγάρα – Εκατομμύρια ευρώ τα κέρδη

Εξαρθρώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα λαθρεμπορίου τσιγάρων στην Ελλάδα, με ηγετικά μέλη δύο αδέρφια ομογενείς με καταγωγή από την Ουκρανία

Σύνταξη
Υπόθεση Παναγόπουλου: Η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη και η ουρά του σκανδάλου με τα «σκόιλ ελικίκου»
Πολιτική 06.02.26

Υπόθεση Παναγόπουλου: Η παραίτηση της Άννας Στρατινάκη και η ουρά του σκανδάλου με τα «σκόιλ ελικίκου»

Πως εμπλέκεται η κυρία Στρατινάκη στην υπόθεση Παναγόπουλου. Ο ρόλος της στο υπουργείο Εργασίας και εκείνος του συντρόφου της Ανδρέα Γεωργίου που φέρεται να αντιμετωπίζει τις ίδιες κατηγορίες με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πολωνία: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης – Έχει λάβει πολιτικό άσυλο από τον Όρμπαν
Κόσμος 06.02.26

Πολωνία: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης – Έχει λάβει πολιτικό άσυλο από τον Όρμπαν

Τον Νοέμβριο του 2025 το κοινοβούλιο στην Πολωνία ήρε τη βουλευτική ασυλία του του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο και ενέκρινε την προφυλάκισή του

Σύνταξη
Κυριάκος Βελόπουλος: Εθνικό παραλήρημα σε ζωντανή μετάδοση – Κολωνός, PSI, Tρόικα, Έπσταϊν και η Lady Gaga σε ρόλο έκπληξη
Τέλος λογικής μέρος 345 06.02.26

Κυριάκος Βελόπουλος: Εθνικό παραλήρημα σε ζωντανή μετάδοση – Κολωνός, PSI, Tρόικα, Έπσταϊν και η Lady Gaga σε ρόλο έκπληξη

Στο λαμπρό βασίλειο της ελληνικής τηλεοπτικής εσχατολογίας, εκεί όπου τα όρια μεταξύ πολιτικής ανάλυσης και επιθεώρησης έχουν προ πολλού καταργηθεί, ο Κυριάκος Βελόπουλος κατάφερε να εδραιώσει μια νέα σχολή σκέψης: τον «φωτογραφικό» σουρεαλισμό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι διπλωματικές απαντήσεις είναι passé, γι’αυτό και ο Μαρκ Ράφαλο λέει στον Κέβιν Ο’Λίρι να «το βουλώσει»
«Γαμ@ την ICE» 06.02.26

Οι διπλωματικές απαντήσεις είναι passé, γι’αυτό και ο Μαρκ Ράφαλο λέει στον Κέβιν Ο’Λίρι να «το βουλώσει»

Ο Κέβιν Ο'Λίρι επιτέθηκε στην Μπίλι Άιλις, η οποία εκτόξευσε πυρά εναντίος της δολοφονικής δράσης της ICE ενόσω βρισκόταν στη σκηνή των Grammy και, ο Μαρκ Ράφαλο του έδωσε μια πληρωμένη απάντηση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έρικ Λάμπρεχτς: Ο ελίτ διαιτητής του ντέρμπι στο Βέλγιο έχει λιγότερα ματς από τον VAR και τον AVAR!
Ποδόσφαιρο 06.02.26

Έρικ Λάμπρεχτς: Ο ελίτ διαιτητής του ντέρμπι στο Βέλγιο έχει λιγότερα ματς από τον VAR και τον AVAR!

Τον περασμένο Δεκέμβριο, στα 41 του, ο Ερικ Λάμπρεχτς, ο διαιτητής του ντέρμπι της Κυριακής (8/2) Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, ανέβηκε στην ελίτ κατηγορία της UEFA

Βάιος Μπαλάφας
ΣΥΡΙΖΑ: Επιβεβλημένη η παραίτηση Παναγόπουλου μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση
Επικαιρότητα 06.02.26

ΣΥΡΙΖΑ: Επιβεβλημένη η παραίτηση Παναγόπουλου μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση

Οι εξελίξεις καθιστούν υπόλογη και την κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως το Μαξίμου και οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί αδρανούσαν εδώ και πέντε χρόνια ως προς τον έλεγχο των προγραμμάτων κατάρτισης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Δικαίωση για τον Ανδρουλάκη η εισαγγελική πρόταση για τις υποκλοπές
Πολιτική Γραμματεία 06.02.26

ΠΑΣΟΚ: Δικαίωση για τον Ανδρουλάκη η εισαγγελική πρόταση για τις υποκλοπές

Σημαντικό ότι ο εισαγγελέας διέκρινε αυτό που εξαρχής ισχυρίσθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το Predator, λέει το ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας ότι «η υπόθεση του παράνομου λογισμικού με στόχο πολιτικά πρόσωπα και δημόσιους λειτουργούς θέτει σε κίνδυνο την λειτουργία του πολιτεύματος και των θεσμών εν γένει»

Σύνταξη
