Στη σύλληψη νεαρού οδηγού προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, αφού ταυτοποιήθηκε ως ο οδηγός του Ι.Χ. αυτοκινήτου που είχε παρασύρει ένα 9χρονο παιδί και το είχε εγκαταλείψει στο σημείο.

Το τροχαίο σημειώθηκε μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης σε περιοχή του Λαγκαδά, ενώ το ανήλικο παιδί κινούνταν με τα πόδια.

Ωστόσο, όταν το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο χτύπησε τον ανήλικο, ο 27χρονος οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε αντί να σταματήσει ως όφειλε για να δει την κατάσταση της υγείας του παιδιού και να προσφέρει ό,τι χρειάζεται.

Ευτυχώς, ο 9χρονος τραυματίστηκε ελαφρά, ενώ άνδρες από την Τροχαία Λητής ξεκίνησαν αμέσως ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του οδηγού. Λίγη ώρα μετά, τον ταυτοποίησαν και στη συνέχεια τον συνέλαβαν.

Εις βάρος του 27χρονου σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται από την αρμόδια υπηρεσία στη Θεσσαλονίκη.