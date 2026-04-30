Προγραμματική σύμβαση για την αναβάθμιση του πάρκου Τσαγκάρη στα Μελίσσια

Την προγραμματική σύμβαση για την αναβάθμιση του δασικού χώρου στο Πάρκο Τσαγκάρη των Μελισσίων, ύψους 998.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς μαζί με τη Δήμαρχο Πεντέλης Νατάσσα Κοσμοπούλου και τον Πρόεδρο της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής» Δημήτρη Φραγκάκη, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής.

Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του πάρκου, με τη δημιουργία διακριτών χώρων και ζωνών, προκειμένου να αποτελέσουν δημόσιο χώρο αναψυχής και φιλοξενίας ποικίλων εκδηλώσεων, αλλά και ένα αστικό τοπόσημο αφιερωμένο στη μνήμη του μεγάλου Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των εργασιών, που θα καλύψουν έκταση περίπου 8 στρεμμάτων, θα διαμορφωθούν οι εξής ανοικτοί χώροι:

Το ξύλινο μικρό αμφιθέατρο «Φαίδρα», με εμβαδόν σκηνής 86 τ.μ. και χωρητικότητας 30 θεατών

Η παιδική χαρά «Όμορφη Πόλη», έκτασης 820 τ.μ., άρτια εξοπλισμένη και κατάλληλα σχεδιασμένη, ώστε να εξασφαλίζει την απόλυτη προσβασιμότητα και την εύκολη χρήση της από παιδιά με αναπηρίες ή αυτισμό. Επίσης, στον χώρο θα τοποθετηθούν εκπαιδευτικά πάνελ για την εξοικείωση των παιδιών με το έργο του Μίκη Θεοδωράκη.

Ο Κήπος της Μουσικής «Από τον Μίκη στο σήμερα», ως συνέχεια της παιδικής χαράς. Πρόκειται για έναν ξεχωριστό κήπο, με την τοποθέτηση «μουσικών λουλουδιών» και οργάνων, τα οποία θα παίζουν μουσική μόλις τα αγγίξει ο επισκέπτης, ενώ ειδικές πινακίδες με QR Codes θα προσφέρουν επιλεγμένες πληροφορίες για τον Μίκη Θεοδωράκη.

Ο χώρος υπαίθριας εκγύμνασης «Ζορμπάς», συνολικής έκτασης 570 τ.μ., με υπερσύγχρονο αθλητικό εξοπλισμό, που θα προσφέρεται για κλασική γυμναστική, άσκηση για ηλικιωμένους, Καλλισθενική γυμναστική, yoga, pilates, τρέξιμο, αλλά και σκάκι.

Όπως προσθέτει η ανακοίνωση, θα διαμορφωθούν εγκαταστάσεις για τη λειτουργία αναψυκτηρίου και χώρων υγιεινής.

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων

«Η παρέμβαση στο Πάρκο Τσαγκάρη στα Μελίσσια αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που εφαρμόζουμε ως Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία ποιοτικών, λειτουργικών και προσβάσιμων δημόσιων χώρων. Δίνουμε έμφαση σε έργα που ενισχύουν την καθημερινότητα των πολιτών, αναδεικνύουν τον χαρακτήρα κάθε γειτονιάς και προσφέρουν δυνατότητες άθλησης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού για όλες τις ηλικίες» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε:

«Στον Δήμο Πεντέλης, υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που ξεπερνά τα 7 εκατ. ευρώ, με σημαντικά έργα όπως η ανακατασκευή και ο εκσυγχρονισμός του Πάρκου ‘Θάλωσσι’ στη Νέα Πεντέλη, που μετατρέπεται σε έναν σύγχρονο, ανοιχτό χώρο αναψυχής, καθώς και η κατασκευή κρίσιμων αντιπλημμυρικών υποδομών στην περιοχή του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, που ενισχύουν την προστασία των κατοίκων και των περιουσιών τους.

Η στενή και αποτελεσματική συνεργασία μας με τη Δήμαρχο Νατάσα Κοσμοπούλου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πρόοδο αυτών των έργων, διασφαλίζοντας συντονισμό, ταχύτητα και ουσιαστικά αποτελέσματα.

Συνεχίζουμε με συνέπεια να υλοποιούμε παρεμβάσεις με μακροπρόθεσμο όφελος, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα, αναβαθμίζοντας το αστικό περιβάλλον και δημιουργώντας καλύτερες προοπτικές για τις τοπικές κοινωνίες της Αττικής».