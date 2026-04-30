newspaper
Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
weather-icon 24o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Προγραμματική σύμβαση για την αναβάθμιση του πάρκου Τσαγκάρη στα Μελίσσια
Αυτοδιοίκηση 30 Απριλίου 2026, 12:08

Προγραμματική σύμβαση για την αναβάθμιση του πάρκου Τσαγκάρη στα Μελίσσια

Η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί με 998.000 ευρώ την αναβάθμιση του Πάρκου Τσαγκάρη στα Μελίσσια.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Την προγραμματική σύμβαση για την αναβάθμιση του δασικού χώρου στο Πάρκο Τσαγκάρη των Μελισσίων, ύψους 998.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς μαζί με τη Δήμαρχο Πεντέλης Νατάσσα Κοσμοπούλου και τον Πρόεδρο της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής» Δημήτρη Φραγκάκη, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής.

Στόχος του έργου είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του πάρκου, με τη δημιουργία διακριτών χώρων και ζωνών, προκειμένου να αποτελέσουν δημόσιο χώρο αναψυχής και φιλοξενίας ποικίλων εκδηλώσεων, αλλά και ένα αστικό τοπόσημο αφιερωμένο στη μνήμη του μεγάλου Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των εργασιών, που θα καλύψουν έκταση περίπου 8 στρεμμάτων, θα διαμορφωθούν οι εξής ανοικτοί χώροι:

  • Το ξύλινο μικρό αμφιθέατρο «Φαίδρα», με εμβαδόν σκηνής 86 τ.μ. και χωρητικότητας 30 θεατών
  • Η παιδική χαρά «Όμορφη Πόλη», έκτασης 820 τ.μ., άρτια εξοπλισμένη και κατάλληλα σχεδιασμένη, ώστε να εξασφαλίζει την απόλυτη προσβασιμότητα και την εύκολη χρήση της από παιδιά με αναπηρίες ή αυτισμό. Επίσης, στον χώρο θα τοποθετηθούν εκπαιδευτικά πάνελ για την εξοικείωση των παιδιών με το έργο του Μίκη Θεοδωράκη.
  • Ο Κήπος της Μουσικής «Από τον Μίκη στο σήμερα», ως συνέχεια της παιδικής χαράς. Πρόκειται για έναν ξεχωριστό κήπο, με την τοποθέτηση «μουσικών λουλουδιών» και οργάνων, τα οποία θα παίζουν μουσική μόλις τα αγγίξει ο επισκέπτης, ενώ ειδικές πινακίδες με QR Codes θα προσφέρουν επιλεγμένες πληροφορίες για τον Μίκη Θεοδωράκη.
  • Ο χώρος υπαίθριας εκγύμνασης «Ζορμπάς», συνολικής έκτασης 570 τ.μ., με υπερσύγχρονο αθλητικό εξοπλισμό, που θα προσφέρεται για κλασική γυμναστική, άσκηση για ηλικιωμένους, Καλλισθενική γυμναστική, yoga, pilates, τρέξιμο, αλλά και σκάκι.

Όπως προσθέτει η ανακοίνωση, θα διαμορφωθούν εγκαταστάσεις για τη λειτουργία αναψυκτηρίου και χώρων υγιεινής.

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων

«Η παρέμβαση στο Πάρκο Τσαγκάρη στα Μελίσσια αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που εφαρμόζουμε ως Περιφέρεια Αττικής για τη δημιουργία ποιοτικών, λειτουργικών και προσβάσιμων δημόσιων χώρων. Δίνουμε έμφαση σε έργα που ενισχύουν την καθημερινότητα των πολιτών, αναδεικνύουν τον χαρακτήρα κάθε γειτονιάς και προσφέρουν δυνατότητες άθλησης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού για όλες τις ηλικίες» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε:

«Στον Δήμο Πεντέλης, υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων που ξεπερνά τα 7 εκατ. ευρώ, με σημαντικά έργα όπως η ανακατασκευή και ο εκσυγχρονισμός του Πάρκου ‘Θάλωσσι’ στη Νέα Πεντέλη, που μετατρέπεται σε έναν σύγχρονο, ανοιχτό χώρο αναψυχής, καθώς και η κατασκευή κρίσιμων αντιπλημμυρικών υποδομών στην περιοχή του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, που ενισχύουν την προστασία των κατοίκων και των περιουσιών τους.

Η στενή και αποτελεσματική συνεργασία μας με τη Δήμαρχο Νατάσα Κοσμοπούλου αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πρόοδο αυτών των έργων, διασφαλίζοντας συντονισμό, ταχύτητα και ουσιαστικά αποτελέσματα.

Συνεχίζουμε με συνέπεια να υλοποιούμε παρεμβάσεις με μακροπρόθεσμο όφελος, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα, αναβαθμίζοντας το αστικό περιβάλλον και δημιουργώντας καλύτερες προοπτικές για τις τοπικές κοινωνίες της Αττικής».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Κόσμος
inWellness
inTown
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Στα ευρωπαϊκά όργανα για τις ανάγκες των μικρών νησιωτικών Δήμων, ο Δήμαρχος Χάλκης

Την ανάγκη για στοχευμένες ευρωπαϊκές πολιτικές που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μικρών νησιωτικών δήμων τόνισε ο δημαρχος Χάλκης στην επιτροπή περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ.

Σύνταξη
Ο Πρέσβης του Μαρόκου στο Δήμο Τήνου

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών μεταξύ Δήμου Τήνου και Πρεσβείας Μαρόκου σε τοπικό επίπεδο, ενώ κατατέθηκαν και πρώτες σκέψεις για μελλοντικές πολιτιστικές πρωτοβουλίες

Σύνταξη
Χρηματοδότηση έως 16.000.000 ευρώ για την ενίσχυση επιχειρήσεων της Στερεάς Ελλάδας

Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω παραγωγικών επενδύσεων στη Στερεά Ελλάδα.

Σύνταξη
Στο επίκεντρο η ανάπτυξη του Δήμου Σουφλίου

Επίσκεψη του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Δημήτρη Γαλαμάτη στο Σουφλί και συνάντηση με τον Δήμαρχο Σουφλίου, Παναγιώτη Καλακίκο.

Σύνταξη
Δήμος Λαρισαίων: Εκτός αστικού ιστού το Τελωνείο

Τις επόμενες ημέρες κλιμάκιο στελεχών της ΑΑΔΕ αναμένεται να μεταβεί στη Λάρισα, προκειμένου, επί του πεδίου, πια, να δρομολογηθούν οι απαραίτητες διαδικασίες μεταφοράς του Τελωνείο εκτός αστικού ιστού.

Σύνταξη
Επίσκεψη της νέας Πρέσβειρας της Ιρλανδίας στο Ιστορικό Δημαρχείο Κέρκυρας

Συζητήθηκαν προτάσεις για την ανάπτυξη κοινών πολιτιστικών δράσεων, μεταξύ των οποίων και η προοπτική καθιέρωσης ετήσιας εκδήλωσης αφιερωμένης στις σχέσεις Κέρκυρας και Ιρλανδίας.

Σύνταξη
Πηγές της Περιφέρειας υποστηρίζουν ότι υπάρχει πρόθεση τα Προσφυγικά να επιστραφούν ως χώροι κοινωνικής κατοικίας

Πληροφορίες θέλουν την Περιφέρεια Αττικής να ξεκαθαρίζει ότι δεν υφίσταται κανένα σενάριο κατεδάφισης, εγκατάλειψης ή εμπορευματοποίησης των προσφυγικών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΠΑΣΟΚ: Ο Ν. Κακλαμάνης σε συνεννόηση με το Μαξίμου, προχώρησε σε άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση
Σφοδρά πυρά 30.04.26

ΠΑΣΟΚ: Ο Ν. Κακλαμάνης σε συνεννόηση με το Μαξίμου, προχώρησε σε άνευ προηγουμένου αντιθεσμική μεθόδευση

«Ο κ. Κακλαμάνης και η κυβερνητική πλειοψηφία με πρωτοφανείς τακτικισμούς και σκοτεινές μεθοδεύσεις ανέβαλαν τη συνεδρίαση», ανέφερε το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Έφτασε στα δικαστήρια ο 89χρονος – Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα – Η υπερασπιστική γραμμή του
Ευελπίδων 30.04.26

Έφτασε στα δικαστήρια ο 89χρονος - Αντιμέτωπος με τρία κακουργήματα - Η υπερασπιστική γραμμή του

Η πιο σοβαρή κατηγορία που αντιμετωπίζει ο 89χρονος είναι αυτή της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή εις βάρος των πέντε υπαλλήλων - ενός στον ΕΦΚΑ και άλλων τεσσάρων γυναικών στο Πρωτοδικείο

Σύνταξη
ΚΚΕ: Νέα πειρατική επίθεση του κράτους – τρομοκράτη του Ισραήλ, έθεσε σε κίνδυνο εκατοντάδες ανθρώπους
Global Sumud Flotilla 30.04.26

ΚΚΕ: Νέα πειρατική επίθεση του κράτους – τρομοκράτη του Ισραήλ, έθεσε σε κίνδυνο εκατοντάδες ανθρώπους

Το ΚΚΕ τονίζει ότι «τώρα χρειάζεται να δυναμώσει η έκφραση αλληλεγγύης του ελληνικού λαού και του οργανωμένου κινήματός του απέναντι σε κάθε λαό που γίνεται θύμα της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας»

Σύνταξη
Στα ευρωπαϊκά όργανα για τις ανάγκες των μικρών νησιωτικών Δήμων, ο Δήμαρχος Χάλκης

Την ανάγκη για στοχευμένες ευρωπαϊκές πολιτικές που θα λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των μικρών νησιωτικών δήμων τόνισε ο δημαρχος Χάλκης στην επιτροπή περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ.

Σύνταξη
Βραζιλιάνος που ήθελε η ΑΕΚ… κατάφερε να χάσει τρία πέναλτι σε έξι λεπτά (vids)
Ποδόσφαιρο 30.04.26

Βραζιλιάνος που ήθελε η ΑΕΚ… κατάφερε να χάσει τρία πέναλτι σε έξι λεπτά (vids)

Ο Κάρλος Βινίσιους της Γκρέμιο, μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ πριν από δύο καλοκαίρια, έχασε τρία πέναλτι μέσα σε διάστημα έξι λεπτών -για την ίδια μάλιστα φάση- στο τελευταίο ματς της ομάδας του για το Κόπα Σουνταμερικάνα...

Σύνταξη
Αυτό το άγαλμα στο κέντρο του Λονδίνου είναι έργο του Banksy;
Μυστήριο 30.04.26

Ένα άγαλμα εμφανίστηκε ξαφνικά στο κέντρο του Λονδίνου και όλοι αναρωτιούνται αν είναι το νέο έργο του Banksy

Την Τετάρτη ένα άγαλμα έκανε ξαφνικά την εμφάνισή του στην Waterloo Place του Λονδίνου, φέρει την υπογραφή του Banksy, αλλά κανείς δεν ξέρει αν είναι έργο του διάσημου street artist

AI: Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;
AI 30.04.26

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες προσελκύουν τα κορυφαία ταλέντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης;

Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε τρίτη αγορά ταλέντων στον τομέα της AI, καθώς οι περιορισμοί στις βίζες δυσχεραίνουν τη διαμονή και την εργασία των εργαζομένων στον τομέα της τεχνολογίας στις ΗΠΑ

Πόλεμος στο Ιράν: Στα 25 δισ. δολάρια το κόστος για τις ΗΠΑ – Εξετάζεται συμπληρωματική χρηματοδότηση
Ακρόαση στο Κογκρέσο 30.04.26

Στα 25 δισ. δολάρια το κόστος του πολέμου στο Ιράν για τις ΗΠΑ - Εξετάζεται συμπληρωματική χρηματοδότηση

Τον Μάρτιο, αξιωματούχοι του Πενταγώνου δήλωσαν στο Κογκρέσο ότι ο πόλεμος κόστισε στις ΗΠΑ 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο στις πρώτες έξι ημέρες

Σύνταξη
Το Ισραήλ «συνέλαβε» 175 ακτιβιστές σε 20 πλοία του Global Sumud Flotilla – Κατηγορίες για παράνομη ενέργεια
Ανοιχτά της Κρήτης 30.04.26

Το Ισραήλ «συνέλαβε» 175 ακτιβιστές σε 20 πλοία του Global Sumud Flotilla – Κατηγορίες για παράνομη ενέργεια

Οι συμμετέχοντες κάνουν λόγο για «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και «ενέργεια που εκτυλίχθηκε σε ευρωπαϊκά ύδατα». Το March to Gaza καλεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εξωτερικώ

Σύνταξη
Συνάντηση Ανδρουλάκη – Φαραντούρη για τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ
Στη Βουλή 30.04.26

Συνάντηση Ανδρουλάκη – Φαραντούρη για τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ

Οι κ.κ. Ανδρουλάκης και Φαραντούρης θα συναντηθούν στο γραφείο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή, στις 17:30, για να επικυρώσουν τη συμπόρευση του ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε με το Ι.Χ. του ένα 9χρονο παιδί και το εγκατέλειψε
Στη Θεσσαλονίκη 30.04.26

Συνελήφθη 27χρονος που παρέσυρε με το Ι.Χ. του ένα 9χρονο παιδί και το εγκατέλειψε

Το ανήλικο παιδί κινούνταν με τα πόδια σε περιοχή του Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη, όταν τον χτύπησε το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 27χρονος τραυματίζοντάς τον ευτυχώς ελαφρά

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026
Cookies